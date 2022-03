8 bí quyết đơn giản giúp da đẹp không tì vết

Muốn có làn da khỏe đẹp, chị em nên áp dụng các tips sau.

1. Tập trung vào việc làm sạch

Làm sạch là bước vô cùng quan trọng. Đây là bước chuẩn bị đầu tiên để da có thể hấp thụ được kem dưỡng. Vì vậy, bạn phải chọn được sản phẩm làm sạch da nhưng không được “quét sạch” độ ẩm tự nhiên của da. Để có thể làm được như vậy, trước tiên bạn phải xác định được loại da của mình, sau đó chọn tẩy trang phù hợp. Thông thường, để da sạch hoàn hảo, bạn cần 2 bước làm sạch hay còn gọi là kỹ thuật double cleansing. Bước đầu tiên là làm sạch da với tẩy trang gốc dầu, sau đó là tẩy trang dạng nước, cuối cùng là rửa bằng sữa rửa mặt.

2. Chọn kem dưỡng phù hợp

Nếu bạn muốn có làn da sạch đẹp thì hãy chú ý đến cách lựa chọn kem dưỡng ẩm. Tùy vào các vấn đề của da, nàng có thể chọn kem dưỡng làm trắng, kem dưỡng trị mụn…. Tuy nhiên, nếu muốn trị mụn, hãy chọn một sản phẩm chuyên biệt để đạt được hiệu quả cao. Và không nên dùng chung kem trị mụn và làm trắng da vì có thể gây kích ứng.

3. Đắp mặt nạ thường xuyên

Nếu bạn muốn có một làn da đẹp và khỏe mạnh, hãy đắp mặt nạ dưỡng da thường xuyên. Các loại mặt nạ với công thức tự nhiên sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn và chị em phải thực sự kiên nhẫn. Thường xuyên đắp mặt nạ sẽ giúp da được cấp ẩm và giảm nếp nhăn.

4. Tẩy tế bào chết cho da

Nếu muốn làn da trở nên mịn màng, bạn nên tẩy tế bào chết cho da 2 lần/tuần. Việc này là để các tế bào da chết bong ra và kích thích các tế bào da mới phát triển, giúp da mịn màng và sáng hơn.

Hiện nay, tẩy da chết hóa học đang được khuyên sử dụng vì nó tốt và hiệu quả hơn tẩy da chết vật lý, đồng thời nó không gây ra các tổn thương như trầy xước da. Bạn hãy nghiên cứu dạng tẩy da chết này và sử dụng để da đẹp và khỏe hơn.

5. Tăng cường vitamin C

Vitamin C được coi là một trong những lựa chọn chăm sóc da rất tốt. Vì thế bạn nên ăn rau củ, hoa quả giàu vitamin C hoặc sử dụng các dạng thực phẩm chức năng để tăng cường. Tuy nhiên, hãy lưu ý, nếu dùng quá nhiều hoặc quá ít vitamin C, da sẽ bị xỉn màu.

Ngoài ra, bạn gái cũng có thể dùng các sản phẩm chứa vitamin C để dưỡng da như serum hay kem dưỡng nhằm giúp da sáng hơn.

6. Uống nước ép rau, trái cây mỗi ngày

Nếu muốn có làn da sáng khỏe và hệ bài tiết hiệu quả, bạn nên uống nước ép trái cây và rau tươi mỗi ngày vào buổi sáng hoặc trước bữa tối. Nó sẽ giúp cải thiện cả làn da và sức khỏe thể chất.

7. Uống đủ nước

Chỉ cần uống 2l nước lọc mỗi ngày, làn da của bạn trở nên mịn màng và rạng rỡ. Da mềm mại là do hệ thống bài tiết hoạt động tốt hơn.

8. Tránh thực phẩm kém chất lượng

Thực phẩm là một phần quan trọng giúp bạn có làn da đẹp. Nên chọn thực phẩm chất lượng tập trung vào rau, trái cây, thịt lành mạnh và tránh chất béo, đường và carbohydrate vì chúng không có lợi cho cả sức khỏe và làn da.

