7 cách tự tăng sinh collagen giúp làn da mãi mãi tuổi 20

Nếu mục tiêu của bạn là có được làn da mịn màng, dẻo dai hơn và làn da sáng hơn tuổi 40 thì đừng tìm đâu xa. Bác sĩ da liễu để xác định loại trái cây, ba loại thực phẩm bổ sung và một loại bột nào có thể giúp tăng cường sản xuất collagen trong cơ thể bạn để có làn da khỏe mạnh, trẻ trung hơn và vẻ ngoài sáng mịn hơn .

1. Ăn nhiều quả việt quất

Vì không thể ngăn chặn hoàn toàn các nếp nhăn hình thành theo tuổi tác nên việc bổ sung đủ nước và ăn vô số trái cây giàu chất dinh dưỡng là chìa khóa để duy trì làn da tươi trẻ. Một loại trái cây có liên quan đến việc hỗ trợ tổng hợp collagen và chứa chất chống oxy hóa lành mạnh là quả việt quất.

Chúng giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi những tác động xấu từ môi trường và bên trong hàng ngày. Ngoài ra, quả việt quất rất giàu vitamin A & C, giúp chống lại sự phân hủy collagen.

Quả việt quất cũng nổi tiếng là có đặc tính chống viêm. Viêm là mẫu số chung của nhiều bệnh về da bao gồm lão hóa do ánh sáng, chàm, mụn trứng cá và bệnh rosacea...

Quả việt quất được biết đến là một trong những siêu thực phẩm mạnh mẽ nhất, chứa đầy chất chống oxy hóa và flavonoid giúp tích cực chống lão hóa da bằng cách trung hòa các gốc tự do. Các gốc tự do là nguyên nhân khiến da nhanh chóng lão hóa bằng cách làm mất đi độ đàn hồi của da, từ đó hình thành các đường nhăn và sau đó là nếp nhăn.

Ngoài việc là nguồn tuyệt vời cung cấp các flavonoid quan trọng giúp chống nếp nhăn, những quả mọng này còn chứa rất nhiều vitamin, bao gồm vitamin A, C và E, tất cả đều được biết đến với tác dụng chống nhăn bằng cách tăng cường sức đề kháng của da, tăng sản xuất collagen.

2. Thêm nhiều quả lựu vào chế độ ăn uống của bạn

Khi nói đến việc làn da của bạn già đi như thế nào, điều này đặc biệt đúng. Lựu có đặc tính chống viêm hoặc chống oxy hóa cao có thể cải thiện độ đàn hồi của da và bảo vệ chống lại tổn thương da và lão hóa sớm. Chỉ ăn một quả lựu sẽ cung cấp cho bạn khoảng 28 mg vitamin C, gần như 50% lượng khuyến nghị hàng ngày của bạn.

Bổ sung thêm vitamin C vào chế độ ăn uống của bạn thông qua quả lựu có thể có hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn. Việc ăn chất dinh dưỡng này, cùng với việc uống nhiều nước, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, không hút thuốc và kiểm soát căng thẳng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và trẻ trung.

3. Hãy thử ăn thêm bơ

Những loại trái cây này rất giàu vitamin E cũng giúp chống lại các gốc tự do và tăng cường collagen. Vitamin E có trong quả bơ giúp làm sáng làn da tối màu và cũng giúp chống lại tình trạng xỉn màu. Ngoài ra, bơ còn là nguồn rất giàu chất chống oxy hóa và có nhiều hợp chất cần thiết cho sức khỏe vì chúng giúp loại bỏ các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và suy thoái do tuổi tác.

Nếu bạn đang vật lộn với làn da khô, một thành phần tuyệt vời được tìm thấy trong nhiều sản phẩm dưỡng ẩm và cấp nước là dầu bơ. Sử dụng cách này sẽ giữ ẩm cho da suốt cả ngày nếu thoa vào buổi sáng. Yếu tố tiếp tục cho biết, cho dù bạn ăn nhiều bơ hơn hay sử dụng dầu làm từ chúng, điều này sẽ chỉ làm khỏe làn da, đồng thời có thể chống lại chứng viêm và kích ứng.

4. Uống thực phẩm bổ sung L-lysine

L-Lysine là một axit amin là thành phần chính tạo nên collagen. Cơ thể cần tới 2-3 gram mỗi ngày để tổng hợp collagen tối ưu, một lượng khó có thể có được chỉ từ chế độ ăn uống.

Cũng quan trọng như collagen, chuyên gia da liễu không khuyên bạn nên bổ sung collagen thông thường, vì hầu hết các chất bổ sung collagen trên thị trường đều đến từ động vật, vốn không chỉ thường chứa nhiều độc tố mà động vật nông nghiệp công nghiệp được cho ăn, mà còn cũng rất khó để cơ thể sử dụng.

Phân tử collagen, ở dạng nguyên vẹn, là một phân tử cực lớn mà cơ thể không thể phân hủy và sử dụng một cách hiệu quả, vì việc hấp thụ các chất dinh dưỡng cụ thể sẽ hiệu quả hơn nhiều, như l-lysine, cho phép bạn cơ thể tự tạo ra collagen một cách tự nhiên.

5. Xem liệu thực phẩm bổ sung L-Proline có hiệu quả với bạn không

L-Proline là một loại axit amin khác cũng là thành phần thiết yếu của collagen và các sợi đàn hồi hỗ trợ mô liên kết, L-Proline hoạt động phối hợp với L-Lysine để tổng hợp collagen và quá trình tổng hợp collagen cần 1000mg proline, giống như L-Lysine, có thể khó có được từ chế độ ăn uống.

Collagen mang lại cho da khả năng di chuyển, căng ra và phục hồi về hình dạng, và điều này được gọi là độ đàn hồi của da. Collagen không chỉ có ở da mà còn có trong các tuyến, cơ quan, xương, van tim, não, gan và phổi của chúng ta.

Sau tuổi 30, mức collagen trong cơ thể giảm 1-2% mỗi năm và đến tuổi 45, một người bình thường đã mất tới 30%, dẫn đến nếp nhăn và mất độ đàn hồi của da. .

Như đã nói, việc sử dụng các chất bổ sung như L-Proline giúp bạn lấy tiền chất và các khối xây dựng cho phép cơ thể bạn tự tổng hợp collagen, để bạn có thể sản xuất collagen một cách tự nhiên hàng ngày và sức khỏe làn da của bạn sẽ cải thiện đáng kể vì it, mang lại vẻ ngoài chắc chắn và có tông màu hơn.

6. Lựa chọn bổ sung Vitamin C

Sự tổng hợp collagen không thể xảy ra nếu không có vitamin C. Vitamin C chịu trách nhiệm cho nhiều phản ứng trong cơ thể, đặc biệt là sản xuất collagen và protein chiếm 80% mô liên kết của chúng ta.

Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp chống lại các gốc tự do và giảm viêm trong cơ thể, một lý do khác khiến nó có lợi cho sức khỏe làn da. Cơ thể cần 1000mg Vitamin C để sản xuất collagen.

7. Trộn bột Collagen vào ly nước

Khi nghĩ về những loại đồ uống hàng ngày tốt nhất giúp mang lại làn da rạng rỡ, tươi sáng hơn cho làn da lão hóa của bất kỳ ai, người ta có thể nghĩ đến trà xanh hoặc nước cam. Việc tiêu thụ collagen có thể làm tăng độ đàn hồi của da và có thể hỗ trợ quá trình sửa chữa làn da của cơ thể bạn, do đó khuyến khích cơ thể bạn hình thành collagen mới.

