5 dưỡng chất “vàng” giúp tóc mọc nhanh và dày hơn

Chủ Nhật, ngày 15/05/2022 12:40 PM (GMT+7) Chia sẻ

Để thoát khỏi chứng rụng tóc, bạn hãy bổ sung ngay các chất sau vào chế độ ăn hằng ngày.

Những người đang phải đối mặt với vấn đề rụng tóc nghiêm trọng chắc chắn cảm thấy rất lo lắng và tư ti vì mái tóc mỏng và thưa. Đôi khi chúng còn gây ra hiện tượng hói rất mất thẩm mỹ. Có rất nhiều nguyên nhân gây rụng tóc: do thay đổi nội tiết, di truyền hay thiếu chất. Dưới đây 5 chất dinh dưỡng giúp tóc phát triển nhanh hơn, đặc biệt khi bạn bị rụng tóc.

1. Vitamin C

Vitamin C là dưỡng chất giúp hình thành collagen cho cơ thể. Tất nhiên, collagen là dưỡng chất rất tốt cho tóc, vì vậy bạn nhất định phải ăn những thực phẩm giàu vitamin C để kích thích sản xuất collagen thường xuyên. Vitamin C có nhiều trong các thực phẩm như trái cây họ cam quýt, bông cải xanh hoặc các loại rau họ cải. Loại vitamin này sẽ giúp nuôi dưỡng cả tóc và da cùng một lúc.

2. Vitamin D

Khi cơ thể thiếu vitamin D sẽ dễ gây rụng tóc và có thể gây hói trầm trọng. Vậy làm thế nào để không rơi vào tình trạng này? Đảm bảo bạn thường xuyên ăn các bữa ăn giàu vitamin D, chẳng hạn như cá hồi, cá ngừ hoặc các loại cá giàu chất béo khác. Ngoài ra, tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng cũng có thể giúp giải quyết vấn đề rụng tóc.

3. Collagen

Collagen là một chất dinh dưỡng giàu axit amin, là một loại axit giúp cơ thể sản xuất keratin - chất giúp tóc bóng và đen. Ngoài ra, collagen còn chứa chất chống oxy hóa có tác dụng chống lão hóa tế bào. Và nó cũng giúp làn da khỏe mạnh. Tuy nhiên, cơ thể con người có thể tự sản xuất collagen. Nhưng khi cơ thể già đi collagen sẽ giảm dần. Vì vậy, cần phải bổ sung bằng cách ăn các loại thực phẩm khác nhau giàu collagen như da động vật, chân giò, trứng gà, các loại đậu, thịt đỏ… Hoặc nó có thể bổ sung collagen dưới dạng thực phẩm bổ sung.

4. Biotin

Biotin là một chất dinh dưỡng rất tốt cho tóc. Chất này sẽ giúp tạo ra các tế bào hồng cầu để mang oxy và chất dinh dưỡng. Các bạn gái có thể bổ sung biotin cho cơ thể bằng cách ăn các thực phẩm như thận, gan, hạnh nhân, đậu phộng, óc chó, đậu nành, các loại ngũ cốc, chuối, nấm hoặc súp lơ.

5. Sắt

Sắt có chức năng tương tự như biotin. Chất này có nhiệm vụ giúp đỡ trong việc sản xuất các tế bào hồng cầu chứa huyết sắc tố, là một loại protein giúp vận chuyển oxy kích thích mọc tóc. Do đó, nếu cơ thể bạn thiếu sắt sẽ không thể sản xuất đủ lượng hemoglobin. Nó sẽ làm cho tóc mọc rất chậm. Các loại thực phẩm giàu chất sắt được khuyến khích là khoai tây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại rau lá xanh đậm, thịt bò, trứng gà, gan…

Đối với bất cứ ai bị rụng tóc mà chưa tìm ra nguyên nhân thì hãy chú ý đến các thực phẩm tiêu thụ hằng ngày. Đặc biệt hãy bổ sung nhiều 5 chất trên đây để kích thích tóc mọc nhanh và dày.

Nguồn: http://danviet.vn/5-duong-chat-vang-giup-toc-moc-nhanh-va-day-hon-502022155123920240.htmNguồn: http://danviet.vn/5-duong-chat-vang-giup-toc-moc-nhanh-va-day-hon-502022155123920240.htm