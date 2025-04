4 thói quen giúp Gong Hyo Jin 45 tuổi trẻ như thiếu nữ

Gong Hyo Jin khoe nhan sắc tươi tắn trong bộ ảnh quảng cáo thời trang dành cho giới trẻ. Ảnh: Instagram depound

Trong bộ ảnh quảng cáo mới, Gong Hyo Jin nhận được nhiều lời khen ngợi cho diện mạo trẻ trung bất chấp tuổi tác. Nữ diễn viên 45 tuổi có làn da mịn màng, căng bóng không khác thời còn mười tám, đôi mươi.

Theo Nate, Gong Hyo Jin duy trì thói quen chăm sóc da đơn giản, hạn chế trang điểm hết sức có thể và duy trì lối sống năng động để chống lão hóa.

Hạn chế trang điểm

Ngoài những lúc bắt buộc phải trang điểm phục vụ công việc, thời gian còn lại trong ngày, trong tuần, nữ diễn viên thường xuyên để mặt mộc. Cô nói việc dành thời gian cho da "được thở" giúp da sáng khỏe, hạn chế xuất hiện nếp nhăn. Ngoài ra, khi không trang điểm, da dễ thu nạp vitamin D từ ánh sáng mặt trời, từ đó tăng khả năng miễn dịch, chậm lão hóa.

Nữ diễn viên 45 tuổi thường xuyên khoe mặt mộc trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram rovvxhyo

Sử dụng sản phẩm chăm sóc phù hợp với tình trạng da

Gong Hyo Jin dùng nhiều loại mỹ phẩm, thay đổi tùy theo nhu cầu và tình trạng da. Khi nhận thấy da sạm, cô sẽ sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất axit kojic và axit tranexamic. Khi cần làm sáng da, mờ nếp nhăn, cô dùng vitamin C. Khi da cần được bổ sung dinh dưỡng để tăng tốc độ phục hồi, trẻ hóa, cô dùng vitamin B3 (niacinamide).

Ngoài ra, Hyo Jin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dùng kem chống nắng hàng ngày, đeo kính râm, mặc áo chống nắng khi ra ngoài. Thói quen này giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UV - tác nhân hàng đầu gây ra tình trạng lão hóa sớm.

Chăm sóc cơ thể như chăm sóc da mặt

Cổ, mu bàn tay hay bàn chân là những vùng da dễ để lộ dấu hiệu tuổi tác do quá trình lão hóa. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc cơ thể. Cô tẩy tế bào chết bằng các dụng cụ như xơ mướp, găng tay chuyên dụng để thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo da. Sau đó, cô thoa kem dưỡng ẩm toàn thân chứa hoạt chất niacinamide và retinol để da mịn màng, làm chậm tốc độ lão hóa.

Chăm tập thể dục

Gong Hyo Jin duy trì lối sống năng động, tích cực tập thể dục để giữ thân hình cân đối, trẻ trung. Cô thường xuyên tập pilates và các bài tăng sức đề kháng toàn thân để có được cơ bụng săn chắc.

Trong một video trên kênh Youtube cá nhân, cô cho biết mình không thích ngồi yên và luôn tìm cách vận động ngay cả khi ở nhà. Cô thích dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, dắt chó đi dạo hoặc nấu nướng... Các hoạt động tại nhà giúp tăng cường trao đổi chất, duy trì vóc dáng thon gọn.

Nhờ luyện tập chăm chỉ kết hợp chế độ ăn khoa học, nữ diễn viên luôn giữ được hình thể săn chắc. Ảnh: Marie Claire

Gong Hyo Jin sinh năm 1980 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc, được mệnh danh là "nữ hoàng rom-com" nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên và duyên dáng trong các bộ phim hài lãng mạn. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô là Sang Doo! Let's Go to School (2003), Pasta (2010), The Greatest Love (2011), Master's Sun (2013), It's Okay, That's Love (2014), When the Camellia Blooms (2019)...

Với vai diễn trong When the Camellia Blooms, cô đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 56 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Giải thưởng Văn hóa & Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc năm 2020.