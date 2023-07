4 biện pháp cải tạo đôi mắt nhăn nheo

Chúng ta chấp nhận sự tiến hóa tự nhiên của cơ thể khi chúng ta già đi, nhưng nếu bạn muốn ngăn ngừa hoặc loại bỏ các nếp nhăn dưới mắt thì cũng có nhiều cách. Chăm sóc vùng da dưới mắt và có một thói quen cụ thể (vâng, bạn cần kem dưỡng mắt ) là cần thiết nếu mục tiêu chăm sóc da của bạn liên quan đến việc giảm nếp nhăn dưới mắt.

Tiến sĩ Azadeh Shirazi, bác sĩ da liễu cho biết vùng da dưới mắt mỏng hơn so với phần còn lại của khuôn mặt và dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài hơn. Điều này có thể làm gia tăng các dấu hiệu lão hóa. Khi collagen và elastin bắt đầu suy giảm bắt đầu từ độ tuổi 20, chúng ta bắt đầu hình thành các nếp nhăn ở độ tuổi 30.

Có ba loại nếp nhăn có thể phát triển quanh mắt khi chúng ta già đi. Nếp nhăn động hình thành từ sự co cơ dưới bề mặt da; hãy nghĩ đến những vết chân chim xuất hiện khi bạn cười. Theo thời gian, các nếp nhăn động có thể trở thành các nếp nhăn tĩnh, là kết quả của quá trình lão hóa tự nhiên và các yếu tố môi trường như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời làm trầm trọng thêm các nếp nhăn. Nếp nhăn tĩnh là nếp nhăn và nếp nhăn có thể nhìn thấy khi khuôn mặt của bạn không di chuyển. Loại cuối cùng là nếp nhăn do mất đi sự hỗ trợ và cấu trúc theo tuổi tác khiến các nếp gấp chảy xệ và nhăn nheo.

Trước tiên, hãy tìm hiểu cách loại bỏ nếp nhăn dưới mắt bằng các mẹo đã được bác sĩ da liễu phê duyệt này và cách ngăn ngừa chúng hoàn toàn.

1. Kết hợp Retinol trong thói quen của bạn

Retinol là một dẫn xuất của vitamin A và là một trong những thành phần chống lão hóa phổ biến nhất. Nó có tác dụng làm giảm nếp nhăn và vết chân chim bằng cách kích thích sản xuất collagen - thứ mà tất cả chúng ta đều cần để có làn da căng mọng. Renée Rouleau, một nhà sáng lập và chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng cho biết: “Nguyên nhân chính gây ra các nếp nhăn dưới mắt là do sự suy yếu của các sợi collagen và độ đàn hồi do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chớp mắt, nheo mắt, mỉm cười và cử động trên khuôn mặt cũng như thời gian trôi qua".

Thêm một loại kem mắt có công thức chứa retinol có thể giúp giữ cho vùng da dưới mắt trông mịn màng và trẻ trung hơn.

2. Tẩy tế bào chết

Rouleau cho biết, giống như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể, các tế bào da chết trên bề mặt có thể tích tụ bên dưới mắt, ngăn cản các sản phẩm của bạn hấp thụ hoàn toàn và nhắm mục tiêu vào khu vực đó. Cô ấy nói: “Việc tẩy da chết nhẹ nhàng cũng như bổ sung độ ẩm cho vùng da dưới mắt giúp tạo ra vẻ ngoài mịn màng hơn.

Điều quan trọng là phải nhẹ nhàng và sử dụng kem dưỡng mắt có chất tẩy tế bào chết hóa học. Bạn sẽ không muốn sử dụng sản phẩm tẩy da chết vật lý, chẳng hạn như tẩy tế bào chết, vì vùng da này rất mỏng và dễ bị tổn thương.

Bạn cũng có thể thử lột da bằng hóa chất, đây là quy trình tẩy da chết do chuyên gia thực hiện. Tiến sĩ Shirazi cho biết: “Lột da hóa học, chẳng hạn như TCA hoặc axit glycolic, có thể làm bong lớp trên cùng của da để giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

3. Thử Serum Axit Hyaluronic

Tiến sĩ Brendan Camp cho biết: "Huyết thanh có axit hyaluronic giúp bổ sung độ ẩm cho da. Dưỡng ẩm cho vùng da quanh mắt sẽ làm căng da để các nếp nhăn ít rõ rệt hơn."

4. Thử lăn kim chuyên nghiệp

Lăn kim là một quy trình kích thích sản xuất collagen và làm trẻ hóa làn da. Thiết bị này khiến hàng nghìn mũi kim nhỏ đi vào và rút ra khỏi da để cải thiện kết cấu da và làm mịn bề mặt da. Lăn kim thường được thực hiện tại văn phòng dưới sự quản lý của bác sĩ da liễu.

5. Xem xét thuốc tiêm

Đối với các nếp nhăn hoặc nếp nhăn sâu hơn, hãy hỏi bác sĩ da liễu về chất làm đầy. Tiến sĩ Shirazi cho biết: “Tiêm chất làm đầy da có thể nâng và làm sáng vùng dưới mắt. Chất làm đầy axit hyaluronic là tốt nhất cho các nếp gấp dưới mắt."

Tiêm chất điều hòa thần kinh cũng có thể giúp hạn chế khả năng co bóp của một số cơ, điều này ngăn cản sự hình thành các nếp nhăn động hình thành khi thực hiện một số biểu cảm trên khuôn mặt.

Cách ngăn ngừa nếp nhăn dưới mắt

Nếu bạn đang tìm cách ngăn ngừa nếp nhăn dưới mắt hình thành thêm hoặc mới, bạn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Cách tốt nhất để giữ nếp nhăn dưới mắt không xuất hiện là thoa kem chống nắng hàng ngày. Kem chống nắng rất quan trọng vì da mí mắt mỏng hơn và dễ bị tổn thương do tia cực tím làm suy giảm collagen của da. Bạn nên mặc thêm quần áo chống nắng để bảo vệ toàn thân khi bạn biết mình sẽ ra ngoài nắng trong thời gian dài.

Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời bằng kem dưỡng ẩm SPF hàng ngày, kính râm và mũ rộng vành có thể hạn chế tác động của bức xạ tia cực tím lên da góp phần phát triển các nếp nhăn và đốm đen.

Vitamin C là một thành phần chăm sóc da khác hỗ trợ sản xuất collagen và bảo vệ chống lại các yếu tố môi trường có hại có thể phá hủy cấu trúc cơ thể ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. Các sản phẩm chăm sóc da chứa vitamin C giúp giảm thiểu nếp nhăn ở mắt bằng cách trung hòa các gốc oxy tự do, là các phân tử oxy không ổn định có thể do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các phân tử oxy tự do có thể làm hỏng cấu trúc da như protein, lipid và DNA của tế bào.

Rouleau khuyên bạn nên chọn loại kem mắt không quá nhờn hoặc quá nặng.

Bạn phải đảm bảo kem dưỡng mắt của bạn không có quá nhiều dầu gây cảm giác bóng nhờn. Những loại dầu nặng này có thể đè nặng lên các mô mỏng manh của vùng mắt và theo thời gian, làm suy yếu các sợi elastin gây ra nếp nhăn sớm.

Ngoài ra, hãy tìm một loại kem mắt có peptide. Các loại kem mắt sử dụng peptide, là các axit amin chuỗi ngắn hoặc chuỗi dài. Những thứ này có thể xâm nhập dễ dàng qua hàng rào bảo vệ da và giúp gửi tín hiệu đến da của bạn để tạo ra nhiều collagen hơn.

