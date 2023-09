3 siêu thành phần dưỡng da chống già

Serum là thứ gần gũi nhất với chu trình chăm sóc da của chị em, từ huyết thanh trị mụn cho đến thần dược giúp giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn .

Đây là ba loại huyết thanh tốt nhất được các bác sĩ da liễu tin tưởng để giúp bạn trông trẻ hơn 10 tuổi.

Vitamin C

Tiến sĩ HariKiran Chekuri, bác sĩ da liễu, giải thích: "Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, như các gốc tự do gây ra bởi các chất ô nhiễm hoặc tiếp xúc với tia cực tím. Ngoài ra, Vitamin C còn giúp tạo ra collagen, giúp da săn chắc và mịn màng”.

Tiến sĩ Chekuri cho biết vitamin C là một trong những loại huyết thanh đầu tiên mà ông hướng đến vì nó kết hợp với axit ferulic giúp bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường và thậm chí có thể làm mờ nếp nhăn và giảm sự xuất hiện của vết chân chim.

Cách tốt nhất để kết hợp vitamin C vào quy trình chăm sóc da hiện tại của bạn là sử dụng một vài giọt vitamin C vào buổi sáng sau sữa rửa mặt, trước kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Hãy nhớ tránh trộn vitamin C với các hoạt chất khác như retinol, đặc biệt nếu bạn có làn da nhạy cảm – sự kết hợp này có thể gây kích ứng và khô da.

Retinol

Nói về retinol - đó là một thành phần huyết thanh mà bạn sẽ thấy hầu hết các bác sĩ da liễu đều đồng ý khi được hỏi về "viên ngọc chống lão hóa". Retinol là một dẫn xuất vitamin A giúp tăng cường sản xuất tế bào da (chậm lại theo tuổi tác) và tăng sản xuất collagen để giúp làm mờ nếp nhăn và thậm chí làm sáng các đốm đen. Retinol được tìm thấy trong nhiều loại huyết thanh, nhưng nếu bạn quan tâm đến việc bắt đầu thói quen sử dụng retinol cấp y tế, hãy nói chuyện với bác sĩ da liễu của bạn. Họ có thể bắt đầu với tỷ lệ retinol thấp hơn để làn da của bạn có thể quen với nó.

Peptide

Peptide là những phân tử protein nhỏ cần thiết cho sự phát triển, sửa chữa và đổi mới tế bào da khỏe mạnh. Peptide cũng kích thích sản xuất collagen để giữ cho làn da trông trẻ trung và săn chắc.

Peptide và axit hyaluronic phối hợp với nhau để kích thích sản xuất collagen và thúc đẩy sự phát triển của tế bào khỏe mạnh. Điều này giúp xây dựng các tế bào da mới có thể thay thế các tế bào cũ, nhăn nheo, mang lại làn da mịn màng hơn.

Nếu bạn đang kết hợp một vài loại serum mới vào quy trình chăm sóc da của mình thì tuyệt đối không được vội vàng. Bạn cần chắc chắn rằng mỗi loại serum đều phù hợp với loại da của bạn và chứa các thành phần không gây kích ứng da.