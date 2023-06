3 loại quả tăng sinh collagen giúp da căng mịn như trái đào

Tiến sĩ da liễu Enrizza P. Factor từ My Eczema Team, Tiến sĩ da liễu Emmanuel Loucas, và nhà hóa học về da liễu Danuta Dudek-Pellon tiết lộ những loại quả thần thánh giúp làm căng da hiệu quả.

Trái cây tăng cường collagen cho làn da mềm mại:

1. Quả việt quất

Vì không thể ngăn chặn hoàn toàn các nếp nhăn hình thành theo tuổi tác nên việc giữ nước và ăn nhiều trái cây giàu chất dinh dưỡng là chìa khóa để duy trì làn da tươi trẻ. Một loại trái cây có liên quan đến việc hỗ trợ tổng hợp collagen và chứa chất chống oxy hóa lành mạnh là quả việt quất.

Loucas giải thích rằng chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi những tác động xấu từ môi trường và bên trong hàng ngày. Ngoài ra, quả việt quất rất giàu vitamin A & C, giúp chống lại sự phân hủy collagen.

Loucas nói rằng quả việt quất cũng nổi tiếng là có đặc tính chống viêm. Viêm nhiễm là mẫu số chung của nhiều bệnh về da bao gồm lão hóa do ánh nắng, chàm, mụn trứng cá và bệnh hồng ban, chỉ là một số bệnh.

Dudek-Pellon đồng ý và nói thêm rằng quả việt quất được biết đến như là một số siêu thực phẩm mạnh nhất. Chúng chứa đầy chất chống oxy hóa và flavonoid tích cực chống lại quá trình lão hóa da bằng cách vô hiệu hóa các gốc tự do. Các gốc tự do là nguyên nhân khiến da bị lão hóa nhanh hơn bằng cách làm mất tính đàn hồi của nó, do đó hình thành nếp nhăn và sau đó là nếp nhăn.

Dudek-Pellon nói rằng ngoài việc là nguồn tuyệt vời của chất flavonoid quan trọng chống nếp nhăn, những loại quả mọng này còn chứa rất nhiều vitamin, bao gồm vitamin A, C và E, tất cả được biết đến với tác dụng chống nếp nhăn bằng cách tăng cường làn da. sản xuất collagen.

2. Lựu

Yếu tố lưu ý rằng bạn có thể đã nghe câu nói, "bạn là những gì bạn ăn. Quả lựu có đặc tính chống viêm hoặc chống oxy hóa cao có thể cải thiện độ đàn hồi của da và bảo vệ da khỏi tổn thương và lão hóa sớm. Theo WebMD, chỉ ăn một quả lựu sẽ cung cấp cho bạn khoảng 28 mg vitamin C, gần như là 50% lượng khuyến nghị hàng ngày của bạn.

Việc bổ sung thêm vitamin C vào chế độ ăn uống của bạn thông qua quả lựu có thể có hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn. Việc ăn chất dinh dưỡng này cùng với việc uống nhiều nước, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, không hút thuốc và kiểm soát căng thẳng đóng một vai trò quan trọng khi giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và trẻ trung.

3. Quả bơ

Những loại trái cây này rất giàu vitamin E và Factor nói rằng chúng cũng giúp chống lại các gốc tự do và tăng cường collagen. Vitamin E có trong bơ giúp làm sáng làn da sẫm màu và cũng giúp chống lại sự xỉn màu. Ngoài ra, bơ cũng là một nguồn rất giàu chất chống oxy hóa và có nhiều hợp chất cần thiết cho sức khỏe vì chúng loại bỏ các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và suy giảm liên quan đến tuổi tác.

Nếu bạn phải vật lộn với làn da khô, thì một thành phần tuyệt vời được tìm thấy trong nhiều sản phẩm dưỡng ẩm và dưỡng ẩm, như là dầu bơ. Sử dụng sản phẩm này sẽ giữ ẩm cho làn da của bạn suốt cả ngày nếu áp dụng vào buổi sáng. Cho dù bạn ăn nhiều bơ hơn hay sử dụng dầu làm từ chúng, điều này sẽ chỉ củng cố làn da, đồng thời có thể chống viêm và kích ứng, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của da.

