2 thành phần giúp làm đầy nhăn mắt

Việc trải nghiệm những tác động của lão hóa lên làn da của bạn là điều hoàn toàn bình thường - tất nhiên chúng ta đang nói đến các đường nhăn và nếp nhăn. Nhưng nếu bạn muốn làm dịu đi những nếp nhăn này, điều này sẽ giúp bạn hiểu được thành phần da nào sẽ có lợi cho bạn để bạn có thể tiết kiệm tiền bạc, thời gian và giảm bớt sự thất vọng khi dùng thử một loạt sản phẩm không mang lại kết quả.

Ba thành phần tốt nhất cho làn da trưởng thành là gì?

Có hai loại thần dược giúp trẻ lâu mà mọi phụ nữ nên có trong thói quen chăm sóc da của mình: Vitamin C và Retinol. Phụ nữ thực sự cần bắt đầu chăm sóc làn da của mình ở độ tuổi trẻ hơn, bao gồm cả việc kết hợp bất kỳ quy trình nào giúp kích thích sản sinh collagen. Có loại kem nào có thể làm giảm nếp nhăn hay đường nhăn không? Không. Kem không xóa được nếp nhăn nhưng giúp duy trì làn da không hình thành những nếp nhăn đó. Chúng có tác dụng ngăn ngừa và duy trì làn da nhiều hơn.”

Thoa huyết thanh axit hyaluronic lên làn da mới được làm sạch vào ban đêm có thể mang lại cho làn da của bạn vẻ ngậm nước hơn ngay lập tức. Thành phần này giúp bổ sung và khóa độ ẩm cho da.

Làm thế nào những thành phần này giúp giải quyết các dấu hiệu lão hóa?

Theo Alishaev, retinol được biết đến như một thành phần tiêu chuẩn vàng trong chăm sóc da vì dẫn xuất tại chỗ của Vitamin A (còn được gọi là retinoid) giúp thúc đẩy quá trình thay đổi tế bào. Alishaev nói: “Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng Retinol, hãy bắt đầu với tỷ lệ thấp mỗi tuần một lần trước khi đi ngủ và tăng dần số ngày sử dụng vì nó có thể gây kích ứng.

Đối với Vitamin C, chất oxy hóa này là một thành phần mạnh mẽ giúp bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Tất cả chúng ta đều biết ánh nắng mặt trời là nguyên nhân khiến da chúng ta già đi nhanh hơn. Bạn phát triển sắc tố, đốm nắng, nếp nhăn, v.v. sau khi tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, sử dụng vitamin C và kem chống nắng sẽ giúp ngăn ngừa tất cả những điều đó. Kết hợp huyết thanh vitamin C vào thói quen của bạn mỗi sáng bằng cách thoa nó sau sữa rửa mặt, trước kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.

Axit hyaluronic nói chung cũng an toàn cho mọi loại da và hiếm khi gây ra phản ứng bất lợi cho da vì đây là chất tự nhiên trong da. Sản phẩm chăm sóc da cổ điển này cũng có chức năng như một chất giữ ẩm, có nghĩa là nó thu hút độ ẩm và hút nó vào da của bạn thông qua các phân tử lớn. Cuối cùng, điều này ngăn ngừa mất nước bằng cách giữ độ ẩm bên trong và tạo thành lớp màng bảo vệ trên da để ngăn chặn sự bốc hơi.

Sản phẩm/quy trình nào khác cho làn da trưởng thành?

Thật không may, giải pháp cho các vấn đề về da của bạn sẽ không thường chỉ nằm trong một sản phẩm. Quy trình chăm sóc da tốt nhất là quy trình kết hợp các sản phẩm chất lượng (kem chống nắng là chìa khóa), thay đổi lối sống khôn ngoan (như tránh ánh nắng mặt trời và ngủ nhiều) và các quy trình dưỡng da kỹ lưỡng tại văn phòng.

Đây không phải là một công thức phù hợp với tất cả mọi người, nhưng làn da trưởng thành cần nhiều thứ hơn là chỉ chăm sóc da. Các phương pháp điều trị thúc đẩy sản sinh collagen như IPL, Tần số vô tuyến, Ultherapy cũng sẽ giúp làn da đỡ già hơn.

Bằng cách xen kẽ giữa retinol, vitamin C và axit hyaluronic - và luôn bôi kem chống nắng ngoài việc xem xét các quy trình có thể tạo ra collagen - bạn có thể giữ cho làn da của mình trông khỏe mạnh, tươi trẻ và tươi mới.

