10 thực phẩm tăng cường collagen bạn nên ăn mỗi ngày để trẻ đẹp hơn

Làn da đẹp bắt đầu từ bên trong, điều đó có nghĩa là việc bổ sung đủ vitamin và khoáng chất phù hợp vào chế độ ăn uống của bạn là một trong những cách tốt nhất để cải thiện làn da của bạn. Và nếu bạn đang tìm hiểu về các loại vitamin cụ thể thì Vitamin C là loại vitamin bạn sẽ muốn chú ý. Vitamin C giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên của cơ thể bạn - và collagen và Elastin chịu trách nhiệm giữ cho làn da của bạn trông săn chắc và mịn màng hơn. Tiến sĩ da liễu Madathupalayam Madhankumar cho hay:“Vitamin C được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, nhưng người ta có thể nhận được lượng vitamin C dồi dào đặc biệt từ một số loại trái cây và rau quả”. “Nó là một loại vitamin tan trong nước, có chức năng như một chất chống oxy hóa, giúp sản xuất collagen, tăng cường sức khỏe làn da, tăng cường khả năng miễn dịch và nhiều hơn thế nữa.”

Ngoài việc tạo ra một quy trình chăm sóc da thông minh bao gồm Vitamin C bôi ngoài da, cũng như retinol và axit hyaluronic dưỡng ẩm, đây là 9 loại thực phẩm giúp tăng cường collagen và có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Cà chua

Khi nghĩ đến một loại siêu thực phẩm dễ tiếp cận để bổ sung vào chế độ ăn uống của một người để có làn da khỏe mạnh, Tiến sĩ da liễu Anna Chacon, khuyên dùng cà chua.

Cà chua là thành phần tuyệt vời có thể được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn khác nhau và nói thêm rằng” chúng cũng được coi là một siêu thực phẩm tuyệt vời thân thiện với làn da.” Cô giải thích, chúng có hàm lượng beta carotene và vitamin C cao, điều này "góp phần vào điều này một phần".

Chacon tiếp tục, một sắc tố được tìm thấy trong cà chua có tên là lycopene “giúp da tự bảo vệ khỏi tác hại của tia cực tím và tăng sản xuất collagen gấp đôi”. Cà chua, chứa nhiều vitamin C, nên được “đưa vào chế độ ăn uống của bất kỳ ai đang tìm kiếm thực phẩm tốt cho làn da”. Bạn có thể nhận được rất nhiều vitamin và khoáng chất từ ​​việc ăn cà chua mỗi ngày, và chúng cũng cực kỳ dễ dàng để thêm vào món salad, bát ăn sáng, v.v.

Bơ

Bơ là siêu thực phẩm tuyệt vời cho làn da rạng rỡ ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là đối với những người đẹp trưởng thành. Bạn nên ăn chúng như một món ăn nhẹ hoặc trong món salad bổ dưỡng. Chúng cũng chứa rất nhiều vitamin E và chất béo tốt.

Bạn có thể ăn bơ để giúp bảo vệ bản thân khỏi lão hóa và tác hại của ánh nắng mặt trời”. Cô tiếp tục: Mặc dù một số quả bơ “nhăn nheo và xanh”, nhưng chúng có thể làm cho làn da của bạn “lấp lánh và trông trẻ hơn”.

Lòng trắng trứng

Collagen và các axit amin khác tốt cho da được tìm thấy tự nhiên trong lòng trắng trứng, chúng cũng cung cấp cho bạn protein bổ dưỡng.

Collagen là thành phần quan trọng trong việc ngăn ngừa nếp nhăn và nếp nhăn, và người ta tin rằng nguồn cung cấp collagen tự nhiên từ lòng trắng trứng có thể hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể bạn.

Với làn da chảy xệ, collagen lòng trắng trứng tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và vết chân chim quanh mắt và trên mặt.

Về việc ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày, nên ăn tối đa bảy quả trứng mỗi tuần là rất tốt cho làn da của bạn và điều này sẽ không gây hại cho sức khỏe tim mạch của bạn. Lòng trắng vẫn chứa một số protein nhưng không có cholesterol.

Quả việt quất

Vì không thể ngăn chặn hoàn toàn các nếp nhăn hình thành theo tuổi tác nên việc bổ sung đủ nước và ăn vô số trái cây giàu chất dinh dưỡng là chìa khóa để duy trì làn da tươi trẻ. Một loại trái cây có liên quan đến việc hỗ trợ tổng hợp collagen và chứa chất chống oxy hóa lành mạnh là quả việt quất.

Tiến sĩ Emmanuel Loucas, MD, Giám đốc Khoa Da liễu SINY và trợ lý giáo sư da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở Thành phố New York, giải thích rằng chúng có nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi những tác động xấu từ môi trường và bên trong hàng ngày. Ngoài ra, quả việt quất rất giàu vitamin A & C, giúp chống lại sự phân hủy collagen. Loucas nói rằng quả việt quất cũng nổi tiếng là có đặc tính chống viêm. Ông chỉ ra: “Viêm là mẫu số chung của nhiều bệnh về da bao gồm lão hóa do ánh sáng, chàm, mụn trứng cá và bệnh rosacea, chỉ kể tên một số bệnh”.

Dưa lưới

Dưa đỏ không chỉ là nguồn cung cấp vitamin dồi dào - nó thực sự được cho là chứa gần như toàn bộ lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Ăn dưa đỏ có thể tăng cường sức khỏe miễn dịch, tăng sản xuất collagen và nó cũng có đặc tính chống oxy hóa”. Nó giúp đạt được làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

Quả kiwi

Theo Tiến sĩ Madhankumar, một nguồn vitamin C tuyệt vời khác, kiwi được cho là có tác dụng kích thích phản ứng miễn dịch của một người đối với nhiễm trùng và rất giàu chất chống oxy hóa. Tiến sĩ Madhankumar cho biết: “Nó cũng hỗ trợ giảm cân, điều chỉnh lượng đường trong máu, tăng cường collagen và tăng cường sức khỏe của mắt. Kiwi là một loại trái cây tuyệt vời cho sức khỏe làn da của con người vì nó ngăn ngừa thoái hóa da, làm săn chắc và giữ ẩm cho da, giúp loại bỏ mụn trứng cá, thu nhỏ lỗ chân lông và ngăn ngừa lão hóa da sớm."

Trái ổi

Quả ổi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Theo nghiên cứu, ăn một quả ổi sẽ cung cấp gấp đôi lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Nó tăng cường khả năng miễn dịch, có đặc tính chống oxy hóa và là nguồn chất xơ tuyệt vời. Ổi giúp tái tạo da, cải thiện tông màu da và có đặc tính chống lão hóa.

Những quả cam

Cam và các loại trái cây họ cam quýt khác đồng nghĩa với vitamin C. Tiến sĩ Madhankumar cho biết: “Nó giúp chống lại tổn thương tế bào, hỗ trợ sản xuất collagen, chống thiếu máu và tăng cường cơ chế bảo vệ của cơ thể. Cam có thể ngăn ngừa mụn trứng cá, làm chậm lão hóa da, giúp lỗ chân lông bị tắc và mang lại sự tươi trẻ cho làn da.”

Ớt chuông

Tin vui nếu bạn là người thích ăn chay hơn là người ăn trái cây: ớt chuông, còn được gọi là ớt chuông, chứa nhiều vitamin C. Ớt chuông màu vàng và đỏ chứa nhiều vitamin C hơn so với ớt chuông màu xanh lá cây. Chúng giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ sắt và giúp vết thương mau lành hơn. Chúng mang đặc tính chăm sóc da độc đáo này là hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn và sắc tố.

