Vẻ đẹp nghiêng thành thời trẻ khiến nhiều tỷ phú “ngã gục” của hoa hậu Đền Hùng

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 19:31 PM (GMT+7)

Giáng My đã chứng minh rằng, “đẹp từ trong trứng nước” là có thật.

Nhan sắc thuở đôi mươi của hoa hậu Giáng My.

Cách đây ít lâu, hoa hậu Giáng My một lần nữa chứng minh nhan sắc đẹp từ trong trứng nước của mình khi chia sẻ những bức ảnh cách đây gần 30 năm. Đó là những bức ảnh thanh xuân đẹp đẽ, khi cô bắt đầu đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đền Hùng năm 1992 và bước chân vào sự nghiệp người mẫu ảnh lịch.

Nhắc đến thế hệ người mẫu ảnh lịch của những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, bên cạnh những cái tên như Diễm My 6X, Việt Trinh, Diễm Hương, Thu Hà… thì Giáng My là cái tên được nhiều người biết đến. Theo một số chia sẻ, mỹ nhân này từng gắn bó với nhiều doanh nhân sở hữu khối tài sản đồ sộ. Trong các mối quan hệ trong quá khứ, đáng chú ý, Giáng My có con gái chung mang tên Anh Sa với chủ tịch Tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh.

Người đẹp đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992.

Giáng My là thế hệ người đẹp nổi trội của thời ảnh lịch.

Giáng My sinh năm 1971, nghĩa là hiện tại cô đã bước sang tuổi 50 nhưng người đẹp vẫn khiến người đối diện ngỡ ngàng vì luôn giữ được thần thái trẻ trung và thân hình thon thả quyến rũ như gái đôi mươi. Thậm chí không ít người còn ưu ái gọi mỹ nhân này là “người đàn bà không tuổi”, “lão hóa ngược”…

Trong một lần được hỏi bí quyết làm đẹp, hoa hậu Giáng My tiết lộ rằng bí quyết của cô là mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui, sống thanh thản và hạnh phúc. Ngoài ra, việc chăm sóc da là điều quan trọng. Từ nhỏ, cô đã được mẹ dạy phương pháp dưỡng da thuần chất thiên nhiên. Đó là ăn nghệ nướng chấm mật ong hoặc nghiền nát khoai tây trộn với sữa tươi đắp lên mặt. Đến tận bây giờ, hoa hậu vẫn duy trì thói quen này.

Nhan sắc đẹp bất chấp thời gian của Giáng My.

Ngoài ra, cô còn áp dụng phương pháp bấm huyệt, xông hơi, đắp mặt nạ tảo biển tự làm, uống bổ sung dưỡng chất, uống nhiều nước và ăn nhiều chất xơ, trái cây để da khỏe đẹp từ bên trong. Bên cạnh ăn uống khoa học, Hoa hậu Đền Hùng duy trì chế độ luyện tập đều đặn để duy trì sự dẻo dai, khỏe khoắn. Nhờ những bí quyết làm đẹp trên mà Giáng My luôn tươi trẻ như hiện tại...

Đặc biệt, ngoài dung mạo kiêu sa, sang chảnh thì người đẹp U50 này còn sở hữu một vóc dáng thon gọn, nuột nà.

Về tập luyện, Giáng My lựa chọn tập yoga để tăng cường sức khỏe, đẹp da và đẹp dáng. Như chúng ta đã biết, một trong những tác dụng tuyệt vời mà yoga mang lại chính là việc cải thiện vóc dáng cơ thể, giúp các cơ săn chắc, giảm cân hiệu quả, an toàn tuyệt đối và bền vững. Những động tác yoga giúp tiêu hao năng lượng và chất béo dư thừa của cơ thể nên vóc dáng của bạn sẽ trở nên mềm mại, dẻo dai.

Giáng My luôn ý thức chăm sóc bản thân. Cô luôn lựa chọn sản phẩm chăm sóc cá nhân có chất lượng tốt và phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

So sánh những bức ảnh thanh xuân và hiện tại của nàng hậu này, người ta rất khó tìm ra dấu vết của thời gian.

