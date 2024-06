Giáng My gặp sự cố máy bay, được bồi thường 4 triệu đồng

Giáng My kể cuối tháng 5, cô đi Mỹ nghỉ hè cùng MC Thanh Mai và một số bạn bè. Từ sân bay Tân Sơn Nhất, cả nhóm đáp chuyến bay sang Nhật quá cảnh ở đây trước khi nối chuyến sang Mỹ. Theo Giáng My, khi máy bay mới cất cánh được hai tiếng, cơ trưởng bất ngờ thông báo có trục trặc kỹ thuật, cả đoàn phải quay lại nơi xuất phát.

"Lúc đó, chúng tôi đang rôm rả bàn nhau sẽ mua mochi tươi để ăn khi tới Nhật. Ai ngờ... Ban đầu, tôi không nghĩ máy bay gặp sự cố nghiêm trọng nhưng khi hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, cảm nhận cú tiếp đất rất mạnh, tôi và tất cả hành khách đều giật mình, biết vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Bấy giờ, chúng tôi mới hay máy bay đã gặp trục trặc lớn, cần sửa chữa, không thể tiếp tục hành trình. Tất cả hành khách được bồi thường mỗi người 4 triệu đồng", Giáng My cho biết.

Hoa hậu Giáng My trên chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ, hồi tháng 5.

Hoa hậu Đền Hùng kể sau khi gặp sự cố, phải trở lại nơi xuất phát rồi xếp hàng vào nhận tiền bồi thường xong thì cô cũng mất cả ngày. Người đẹp cùng bạn bè quyết định dùng toàn bộ tiền được đền bù đi ăn, hát karaoke để lấy lại tinh thần, chờ bay chuyến khác sang Mỹ.

Hôm sau, Giáng My và các hành khách chung đoàn được sắp xếp tiếp tục hành trình nhưng không thể bay chung chuyến mà chia sang nhiều máy bay, khởi hành khác giờ và phải làm thủ tục xuất nhập cảnh lại từ đầu. Theo Giáng My, vài người bạn của cô phải thay đổi ghế ngồi từ hạng thương gia xuống hạng phổ thông vì không còn chỗ.

"Tôi từng trải nghiệm nhiều sự cố, khó khăn trong các chuyến đi Tây Tạng, Ấn Độ và lần này may mắn thoát khỏi một sự cố nguy hiểm về máy bay. Thật hú vía. Được cái tôi là người luôn giữ tinh thần lạc quan, tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh để bình tĩnh xử lý các tình huống bất ngờ. Tôi nghĩ mọi trải nghiệm nguy hiểm, khó khăn đều giúp chúng ta trưởng thành, vững chãi hơn", Giáng My nói.

Giáng My chụp ảnh cùng Hoài Tâm tại nhà hàng của nghệ sĩ hài ở bang California.

Hoa hậu kể khi đến Mỹ, cô và những người bạn đã có chuyến nghỉ hè đầy niềm vui. Họ tự lái xe rong ruổi hàng nghìn km mỗi ngày, từ bang này sang bang khác, khám phá những điều mới mẻ, thú vị. "Trong một nhà hàng ở quận Cam, bang California, tôi tình cờ gặp ca sĩ Lam Trường và nghệ sĩ hài Hoài Tâm. Càng đi nhiều, tôi càng thấy Trái đất bé thật", Giáng My cho biết.

Giáng My sinh năm 1971, được trao danh hiệu Hoa hậu Đền Hùng năm 1989. Người đẹp là hoa hậu duy nhất của cuộc thi này. Sau đó, Giáng My nhận được nhiều lời mời đóng phim. Cô từng xuất hiện trong các tác phẩm Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió, Sài Gòn trong trái tim em... Hiện ngoài kinh doanh, Giáng My tích cực xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang.

Giáng My khoe ảnh thăm vườn cherry ở Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]