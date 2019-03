Yoo In Na làm đẹp nhờ rau 10 nghìn đồng chợ Việt nào cũng có

Thứ Năm, ngày 07/03/2019 10:55 AM (GMT+7)

Sự xuất hiện của Yoo In Na trong mỗi khoảnh khắc đều khiến khán giả truyền hình cảm thấy “ngộp thở” vì quá xinh đẹp!

Làm đẹp cùng SAO Sự kiện:

Nữ diễn viên Yoo In Na đã 36 tuổi nhưng vẫn rất trẻ đẹp

Là nữ diễn viên ghi dấu ấn cùng nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách, Yoo In Na mới đây lại gây nhiều chú ý khi vào vai cô “minh tinh hết thời” Oh Yoon Seo trong Touch Your Heart đóng cặp với “thần chết” Lee Dong Wook. Chưa bàn đến nội dung, độ hay dở của phim, chỉ biết rằng sự xuất hiện của Yoo In Na trong mỗi khoảnh khắc đều khiến khán giả truyền hình cảm thấy “ngộp thở” vì quá xinh đẹp!

Nhìn trẻ trung, rạng rỡ trên phim là vậy nhưng Yoo In Na ngoài đời thực chất đã 36 tuổi! Để giữ được nhan sắc thanh tân, ngời ngời sức sống như hiện tại, người đẹp có một bí quyết cực đơn giản mà công hiệu, đó là uống thật nhiều nước và ăn bắp cải!

Mỹ nhân Vì sao đưa anh tới thậm chí còn đặt báo thức để nhắc nhở bản thân uống nước đúng giờ, đủ liều lượng. Chẳng trách dù đã U40 mà da dẻ của Yoo In Na vẫn cứ mướt mát, trắng hồng đến đáng ghen tị!

Bí quyết của “minh tinh hết thời” Yoo In Na là nước lọc, cơm gạo lứt và bắp cải

Ngoài nước lọc, người đẹp còn ăn cơm gạo lứt thay cơm trắng, đặc biệt là ăn nhiều bắp cải. Đối với Yoo In Na, bắp cải giống như một loại “thần dược”, giúp nữ diễn viên có da sáng, dáng đẹp, dù hoàn toàn không phải một loại thực phẩm đắt đỏ hay quý hiếm.

Vậy thực chất thì bắp cải có những công dụng gì đối với nhan sắc của phái đẹp? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu!

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Nhắc đến vitamin C, chúng ta thường chỉ nghĩ tới những loại hoa quả có vị chua như cam, chanh mà không biết rằng, trong 100mg bắp cải chứa tới 36,6mg vitamin C, chỉ thua vitamin C trong cà chua và nhiều gấp 4,5 lần so với cà rốt, 3,6 lần so với khoai tây. Công dụng của vitamin C thì ai cũng biết, chính là nguồn giúp sản sinh collagen và chống oxy hóa, chống lão hóa hiệu quả.

Hạn chế cảm giác thèm ăn

Ngoài vitamin C, bắp cải còn cung cấp cho cơ thể nhiều dưỡng chất khác như chất xơ, canxi, kali, sắt nhưng đặc biệt rất ít calo. Ăn bắp cải khiến phái đẹp nhanh no bụng, hạn chế cảm giác thèm ăn, đủ dinh dưỡng nhưng hoàn toàn không sợ béo phì, tích mỡ bụng. Đây đích thị là một thực phẩm hoàn hảo nên có trong chế độ ăn kiêng của chị em. Bắp cải có lẽ cũng là lý do chính giúp Yoo In Na có được vòng 2 thon gọn đến thế dù không còn trẻ.

Giảm cân với bắp cải tím

Cân nặng của bạn sẽ được kiểm soát nếu thường xuyên ăn bắp cải, đặc biệt là bắp cải tím, giàu vitamin và khoáng chất hơn bắp cải xanh, trắng thông thường đồng thời lại ngon miệng và đa dạng hơn trong việc chế biến các món ăn. Bạn có thể ăn bắp cải luộc, muối, cũng có thể đơn giản là làm salad, nhưng nên chú ý hạn chế các gia vị như đường và muối trong quá trình chế biến, kẻo vừa làm mất đi hương vị nguyên bản lại khiến món ăn không còn nhiều tác dụng nữa.