Khởi My tuổi 30 vẫn giữ eo thon dáng đẹp nuột nà chẳng khác gái đôi mươi

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020 15:44 PM (GMT+7)

Khởi My uống cà phê cũng như áp dụng một số cách thức tập luyện khác để có thân hình săn chắc.

Khởi My nổi tiếng với vòng 2 thon thả, săn chắc.

Khởi My không chỉ gây ấn tượng với công chúng bởi giọng hát trong trẻo, cao vút mà còn bởi ngoại hình trẻ trung hơn tuổi. Bên cạnh đó, Khởi My còn là 1 trong số những nghệ sĩ Việt có vóc dáng đẹp, nổi bật với cơ bụng 1-1 nổi múi săn chắc. Dù trước đó, Khởi My cũng từng trải qua thời điểm thừa cân và bị chê béo phì.

Uống cà phê

Mới đây, Khởi My có chia sẻ trên trang cá nhân rằng mình đang áp dụng phương pháp giảm cân bằng cà phê. Mỗi ngày uống 1 ly cà phê sẽ giúp đào thải được calo để cân nặng giảm xuống. Tuy nhiên, không phải cứ uống cà phê sẽ giảm được cân, bạn nên tránh uống những loại cà phê có thêm đường, sữa.

Khởi My chia sẻ cô đang uống cà phê để giảm cân và giữ dáng.

Cà phê có chứa caffein giúp chuyển hóa các axit béo thúc đẩy việc đốt cháy mỡ thừa. Ngoài ra, caffein còn giải phóng lipolysis để hòa tan chất béo, tránh việc mỡ tích tụ và thanh lọc cơ thể. Bên cạnh đó, 1 số người trước khi tập thể thao thường uống cà phê bởi chúng tăng cường năng lượng, hỗ trợ đốt cháy calo nhiều hơn.

Đến phòng tập gym

Khởi My khẳng định nên kết hợp việc ăn kiêng, uống cà phê với việc tập thể dục để đạt được hiệu quả tối đa. Bản thân Khởi My cũng là người thường xuyên lui tới phòng tập gym. Đây là phương pháp nhiều người lựa chọn để giảm cân đặc biệt là lên cơ. Khởi My luyện tập cùng PT để nhận được sự hướng dẫn bài bản nhất nhằm đạt được vóc dáng như mong muốn.

Trong thời điểm nghỉ dịch, Khởi My bày tỏ rằng cô rất nhớ phòng tập gym.

Ngoài ra, Khởi My cũng từng chia sẻ 1 số bài tập đơn giản cho những người ngồi nhiều, không đến phòng tập gym nhưng vẫn muốn có vòng 2 thon gọn. Bài tập đầu tiên là plank leo núi. Bạn bắt đầu với tư thế plank cơ bản sau đó nâng lần lượt 2 chân sao cho đầu gối chạm vào khuỷu tay.

Khởi My luyện tập cùng PT để được hướng dẫn bài bản nhất.

Tiếp đó là thực hiện plank kết hợp với xoay hông. Khởi My lưu ý nên tập đúng tư thế nếu không sẽ rất dễ bị đau lưng. Khi thực hiện 2 bài tập này bạn nên siết cơ bụng để đạt hiệu quả tốt hơn. Khởi My nói thêm rằng các bạn có thể thực hiện mỗi động tác này khoảng 30 lần.

Sử dụng latex

Ngoài ra, Khởi My còn sử dụng nịt bụng để thân hình vào dáng chuẩn hơn. Latex hoạt động trên cơ chế định hình và tích nhiệt để đốt mỡ, thu gọn bụng giúp vòng 2 thon thả. Phần khung xương thép non của latex sẽ ôm khít cơ thể nhưng cũng linh hoạt theo chuyển động của người đeo, đồng thời giúp dáng người thẳng hơn.

Khởi My có sử dụng latex để hỗ trợ vào dáng tốt hơn.

Tuy nhiên, không nên đeo latex quá lâu vì nó sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa và hô hấp. 1 số lưu ý khác khi sử dụng latex đó là không nên nịt bụng khi no, kết hợp thêm với phương pháp rèn luyện thể hình khác. Bạn cũng nên chọn latex đúng kích cỡ cơ thể để việc đeo có tác dụng.

