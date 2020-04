Cô vợ tỷ phú đẹp nhất hành tinh giữ nguyên nét "người đàn bà trẻ con" triệu người mê

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 19:36 PM (GMT+7)

Miranda Kerr ngày càng xinh đẹp và mặn mà dù cô đã gần chạm ngưỡng 40 tuổi.

Miranda Kerr xuất hiện trên bìa tạp chí InStyle số mới.

Mirranda Kerr được xem là một trong những "thiên thần" nổi tiếng nhất của Victoria's Secret.

Mới đây, "thiên thần nội y" đình đám một thời của Victoria's Secret - Miranda Kerr đã xuất hiện trên bìa tạp chí số mới của tạp chí InStyle Australia. Đây là những bức ảnh cô cùng ekip chụp trước khi bước vào thời gian cách ly.

Miranda Kerr để kiểu tóc xoăn sóng đơn giản và diện những trang phục có cùng tông màu như nâu, vàng, cam. Người đẹp không chỉ nhận được lời khen cho thần thái của một siêu mẫu mà còn khiến nhiều người xiêu lòng vì nhan sắc trẻ trung ở tuổi 37.

Nàng mẫu xinh đẹp và thần thái ở tuổi 37.

Sau khi rời khỏi Victoria's Secret, Miranda Kerr vẫn giữ được độ "hot".

Miranda Kerr sinh năm 1983 tại Sydney, Australia. Cô bắt đầu nổi tiếng từ năm 2007 với vai trò là người mẫu của Victoria's Secret. Cô còn được ngưỡng mộ vì có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là Evan Spiegel - tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2015 sinh năm 1990 sau cuộc hôn nhân tan vỡ với diễn viên Orlando Bloom.

Không phải vô cớ khi vẻ đẹp của "thiên thần nội y" vẫn luôn được đánh giá cao. Đây là kết quả của việc chăm sóc ngoại hình tỉ mỉ và khoa học của người đẹp.

Luyện tập yoga

Miranda Kerr đã luyện tập yoga được khoảng 10 năm, cô chia sẻ đây là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. "Yoga dạy tôi cách điều hòa hơi thở, cảm xúc và giúp tinh thần phấn chấn hơn. Cơ thể cũng dẻo dai, tăng khả năng chịu đựng và còn cải thiện làn da nếu như chăm chỉ luyện tập mỗi ngày" - cô nói. Thông thường, Mirranda Kerr sẽ tập yoga khoảng 30 phút vào buổi sáng và điều này là thói quen không đổi.

Mirrander Kerr thường xuyên luyện tập yoga và biến nó thành thói quen hàng ngày.

Trong khoảng thời gian mang thai, Miranda Kerr vẫn tiếp tục luyện tập yoga. Cô khẳng định, yoga không chỉ giúp mình kiểm soát cân nặng mà còn giúp cô dễ dàng sinh em bé hơn. Thậm chí, trước ngày diễn ra lễ cưới với người chồng tỷ phú, Miranda Kerr cũng không quên tập yoga. Nếu cô đang ở trên xe hoặc trên máy bay thì người đẹp sẽ cố gắng ngồi thiền.

Ăn kiêng lành mạnh

Là một "thiên thần" của thương hiệu nội y bạc tỷ, được ca gợi như một mẫu hình lý tưởng nhưng Miranda Kerr không hề khuyến khích việc ăn kiêng một cách khắc nghiệt. Năm 2010, Miranda Kerr đã xuất bản cuốn sách tên là "Treasure Yourself: Power Thoughts for My Generation" đưa ra những suy nghĩ, bài học để giúp các cô gái ngày càng hoàn thiện mình.

Ăn kiêng lành mạnh không chỉ giúp giảm cân mà cơ thể còn khỏe mạnh.

Cô cảm thấy buồn bã khi chứng kiến nhiều người mẫu trẻ hành hạ bản thân bằng những cách giảm cân khắt khe. Mirranda Kerr nói rằng nếu bạn muốn có cơ thể khỏe mạnh thì bạn nên chăm chỉ tập thể dục và thay đổi chế độ ăn có lợi, nhiều rau củ, thực phẩm tươi và hạn chế ăn thịt. Ngoài ra, cô còn nhấn mạnh việc bổ sung đủ nước cho cơ thể. Ngoài nước lọc, bạn có thể uống thêm các loại nước ép từ rau củ khác.

Tránh suy nghĩ tiêu cực

Suy nghĩ tiêu cực là một thứ vô hình nhưng lại tác động trực tiếp đến khối óc và sức khỏe con người. Bạn không thể trở nên xinh đẹp nếu như luôn u sầu và buồn bã. Với Mirranda Kerr cái đẹp không chỉ thể hiện ở thân hình khỏe mạnh mà còn cả ở tinh thần. Bản thân cô luôn cố gắng hạn chế suy nghĩ tiêu cực. Phụ nữ sẽ đẹp hơn khi thường xuyên nghĩ tới những điều tốt đẹp.

Suy nghĩ tích cực sẽ giúp phụ nữ trở nên đẹp hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/co-vo-ty-phu-dep-nhat-hanh-tinh-giu-nguyen-net-nguoi-dan-ba-tre-con-tr...Nguồn: http://danviet.vn/lam-dep/co-vo-ty-phu-dep-nhat-hanh-tinh-giu-nguyen-net-nguoi-dan-ba-tre-con-trieu-nguoi-me-1079561.html