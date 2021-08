"Bé gái xinh nhất Hàn Quốc" càng lớn càng đẹp, sở hữu đặc điểm vóc dáng mơ ước

Thứ Bảy, ngày 21/08/2021 11:08 AM (GMT+7)

Từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp, lớn lên bé gái này càng nhận được nhiều lời khen về sắc vóc.

Hình ảnh hậu trường một buổi chụp hình được Kim Yoo Jung đăng tải.

Mới đây, nữ diễn viên Kim Yoo Jung có đăng tải loạt ảnh hậu trường một buổi chụp hình lên mạng xã hội. Kim Yoo Jung xinh đẹp trong thiết kế váy quây màu vàng khéo khoe được bờ vai thon, đôi tay dài cùng xương quai xanh mảnh. Cô cũng nhận được nhiều lời khen cho diện mạo khả ái, càng lớn càng xinh đẹp.

Cô nhận được nhiều lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng thon gọn.

Diện mạo khả ái

Kim Yoo Jung sinh năm 1999. Mặc dù còn trẻ nhưng cô đã có 17 năm trong nghề diễn viên khi chính thức diễn xuất vào năm 2004. Không chỉ chinh phục người xem bằng lối diễn xuất tự nhiên, Kim Yoo Jung còn khiến không ít người trầm trồ vì vẻ ngoài xinh xắn. Bởi vậy, cô còn được biết đến với biệt danh "bé gái xinh nhất Hàn Quốc".

Hồi nhỏ đáng yêu của Kim Yoo Jung khi tham gia đóng phim.

Vẻ đẹp của Kim Yoo Jung mang đến cảm nhận về sự thuần khiết, đường nét gương mặt tự nhiên, hài hòa. Khi trưởng thành, ngoại hình của Kim Yoo Jung vẫn giữ được vẻ không tì vết.

Tuy nhiên, chính cô từng chia sẻ trong chương trình "Shall We Talk" rằng diện mạo của bản thân có phần thiếu sót so với hồi nhỏ.

"Dường như mắt tôi ngày một nhỏ đi, khuôn mặt thì như đang ngày một to ra" - Kim Yoo Jung nói. Nhưng cư dân mạng vẫn liên tục khen ngợi vẻ ngoài khả ái của nữ diễn viên.

Lớn lên Kim Yoo Jung vẫn vô cùng xinh đẹp nhưng cô không thừa nhận điều này.

Kim Yoo Jung nói rằng gương mặt của mình lớn hơn, mắt nhỏ đi khi trưởng thành.

Kim Yoo Jung được đánh giá cao bởi vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết.

Vóc dáng ấn tượng

Không chỉ có diện mạo thu hút, Kim Yoo Jung còn sở hữu những đặc điểm vóc dáng ấn tượng. Cô cao 1m65 - chiều cao tương đối với nữ giới xứ sở kim chi. Ngoài ra, Kim Yoo Jung còn có hình thể thon gọn.

Từng có khoảng thời gian cô khá mũm mĩm nhưng sau đó cô đã giảm cân để có dáng người cân đối. Kim Yoo Jung chia sẻ, trong thời điểm quay phim cô thường ăn salad, bắp cải và bí ngô.

Kim Yoo Jung ý thức được việc giữ dáng, xây dựng hình ảnh đẹp trước công chúng.

Ngoài diện mạo khả ái, Kim Yoo Jung còn có vóc dáng nhiều người mơ ước.

Là người yêu thích ăn uống, có thể ăn 4 bát cơm/bữa Kim Yoo Jung nói rằng mình phải kiểm soát bản thân vì công việc xuất hiện trước ống kính. Ngoài ra, cô kết hợp với việc rèn luyện thể thao, đi bộ nhằm giữ dáng.

Bên cạnh đó, Kim Yoo Jung còn nhận được nhiều lời khen cho vòng 1 đầy đặn, vòng 2 thon gọn xương quai xanh thanh mảnh, xương cánh bướm mềm mại. Đây là đặc điểm vóc dáng nhiều cô gái mơ ước.

Kim Yoo Jung có vòng 1 đẹp tự nhiên, đầy đặn, gợi cảm.

Nữ diễn viên từng gây tranh cãi với cảnh băng ngực trong phim khi mới 17 tuổi.

