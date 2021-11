2 người mẫu khiến đàn ông Nhật Bản khao khát hẹn hò đẹp bất chấp thời gian

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 19:15 PM (GMT+7)

Aragaki Yui, Fukada Kyoko là 2 người đẹp lọt top 10 mỹ nhân Nhật Bản được khao khát hẹn hò nhất năm 2021 nhờ xinh đẹp, bốc lửa bất chấp thời gian dù tuổi đã "toan về già".

1. Aragaki Yui

Aragaki Yui sinh năm 1988, là một trong những thần tượng được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nổi tiếng qua các bộ phim Bầu trời tình yêu, Ranma ½, My Boss, Legal High, Code Blue, Zenkai Girl... Mới đây, cô được lọt top 10 mỹ nhân Nhật Bản được khao khát hẹn hò nhất năm 2021. Trước đó, cô còn là gương mặt quen thuộc trong các bảng xếp hạng nhan sắc của xứ sở hoa anh đào.

Đã 33 tuổi, Aragaki Yui vẫn là hình mẫu trong mơ của nhiều đàn ông Nhật Bản. Ở ngoài đời, nữ diễn viên sở hữu chiều cao ấn tượng 1m69 cùng vóc dáng cân đối, đặc biệt là làn da trắng như bông bưởi, gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ. Báo chí Nhật Bản nhiều lần ví von nụ cười của Aragaki có thể chữa lành mọi bệnh tật vì tạo cho người đối diện cảm giác ấm áp, gần gũi.

Aragaki Yui lọt top 10 mỹ nhân Nhật Bản được khao khát hẹn hò nhất năm 2021.

Cô thừa nhận, bản thân cô không hề áp dụng phương pháp chăm sóc da quá cầu kỳ, mà thường lựa chọn các sản phẩm có thành phần từ tự nhiên, phù hợp với làn da. Cô đặc biệt chú trọng đến quá trình dưỡng ẩm để tránh cho da bị mất nước, dẫn đến tình trạng lão hóa sớm cũng như các vấn đề về mụn.

Aragaki nổi tiếng có làn da đẹp, trắng như bông bưởi nhưng cô hoàn toàn không áp dụng phương pháp chăm sóc da quá cầu kỳ.

Để có một vóc dáng khỏe đẹp, Aragaki rất chú trọng đến vấn đề ăn uống. Cô tự nấu nướng tại nhà để đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, cô ăn nhiều trái cây để cung cấp vitamin dồi dào cho cơ thể. Bên cạnh đó, cô còn có thói quen uống sữa đậu nành và tinh bột nghệ mỗi ngày. Aragaki kết thân với các bài tập gym nhẹ nhàng, vừa sức. Đồng thời, cân đối thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô sử dụng thêm tinh dầu dừa và bạch đàn để giấc ngủ được sâu hơn và thoải mái hơn.

Cô sở hữu chiều cao 1m69 cùng body gợi cảm.

2. Fukada Kyoko

Chạm ngưỡng U40, Fukada Kyoko vẫn là hình mẫu mà triệu người đàn Nhật Bản khao khát. Cô từng được mệnh danh là "nữ thần nhan sắc" nhờ sở hữu gương mặt ngây thơ nhưng sắc vóc bốc lửa bất chấp thời gian. Từ năm 1996, khi vẫn còn là một học sinh trung học nhưng Fukada Kyoko đã giành ngôi vị Quán quân của cuộc thi người mẫu do công ty giải trí Horipro tổ chức và chính thức bước chân vào làng giải trí.

Không chỉ thế, sự nghiệp diễn xuất của cô cũng lên thăng hạng, đặc là sau vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình FIVE. Cô liên tục xuất hiện trong các các tác phẩm kinh dị đình đám như Ring 2, School Day of the Dead.... và giành được những giải thưởng danh giá như giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Yokohama...

Fukada Kyoko nhiều năm liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc và là hình mẫu mà triệu người đàn ông Nhật Bản khao khát dù đã chạm ngưỡng U40.

Tuy vậy, Fukada nhiều lần gây xôn xao vì cuộc sống đời tư ồn ào, lối sống có phần phóng khoáng, cởi mở vì thích đi bar và đến các tụ điểm ăn chơi sôi động. Cô từng tuyên bố, không thể ngủ ngon nếu không có đàn ông ở bên cạnh.

Để có một vóc dáng đẹp, Fukada rất chăm chỉ luyện tập thể thao, đặc biệt là những bộ môn ngoài trời như bơi lội hay lướt ván, giúp cô dễ dàng sở hữu làn da rám nắng, quyến rũ cùng thân hình vô cùng săn chắc. Cô cũng thường xuyên đi bộ, chạy bộ để cơ thể dẻo dai hơn.

Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng cô lại có vóc dáng gợi cảm bất chấp thời gian.

Người đẹp yêu thích những bộ môn thể thao ngoài trời.

