Sắp 50 tuổi, The Rock vẫn khoe cơ bắp, đùi to như núi đá, khiến 4 triệu người trầm trồ

Thứ Năm, ngày 08/04/2021 11:12 AM (GMT+7)

Mặc dù đã U50 nhưng The Rock vẫn khiến người ta trầm trồ vì thân hình lực lưỡng, săn chắc.

Hình ảnh mới trên trang cá nhân của The Rock nhận được gần 4 triệu lượt thích.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Dwayne Johnson, người vẫn được biết đến với biệt danh The Rock có đăng tải hình ảnh mới và nhận được gần 4 triệu lượt thích. Ở tuổi 49, anh vẫn khiến người ta trầm trồ về thân hình lực lưỡng. Gây chú ý trong bức hình này là vòng đùi săn chắc như đá tảng.

Ngay từ nhỏ, The Rock đã nổi bật với hình thể hơn người. Anh chia sẻ, ở tuổi 15 anh đã cao 1m90 và nặng 90kg. Điều này không khiến The Rock được ngưỡng mộ mà ngược lại gây ra nhiều rắc rối. Mọi người xa lánh The Rock vì nghi ngờ anh là cảnh sát ngầm. Trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất, anh từng là đô vật chuyên nghiệp.

The Rock năm 15 tuổi khiến người ta ngỡ ngàng vì to lớn như người khổng lồ.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống theo đuổi thể hình khi có ông nội và cha là đô vật, The Rock lớn lên và xem cha mình thi đấu trên võ đài. Nhưng ban đầu, anh có đam mê bóng đá và định theo đuổi lâu dài. Tuy nhiên chấn thương đã khiến anh phải từ bỏ ước mơ sân cỏ. Không dậm chân tại chỗ, The Rock thay đổi lựa chọn và đạt được thành công.

Trước khi đóng phim, The Rock được biết đến với tư cách đô vật chuyên nghiệp.

Không thể phủ nhận, ngoại hình cơ bắp ấn tượng đã giúp The Rock ghi được dấu ấn với người hâm mộ. Mặc dù đã U50 nhưng anh vẫn không ngừng luyện tập để duy trì hình thể cũng như sức khỏe. Về chế độ luyện tập, The Rock tập tới 6 ngày/tuần. Chế độ tập mỗi ngày của The Rock có thể được chia ra như sau, mỗi động tác tập khoảng 3 đến 4 set lặp lại trung bình 20 lần.

- Thứ hai: Tập chân

- Thứ ba: Tập lưng

- Thứ tư: Tập vai

- Thứ năm: Tập tay/ cơ bụng

- Thứ sáu: Tập chân

- Thứ bảy: Tập ngực

The Rock luyện tập chăm chỉ 6 ngày/tuần với bài tập cho từng vùng trên cơ thể.

Anh thức giấc vào lúc 4 giờ sáng và ra ngoài chạy bộ. Khi phải đi công tác xa, The Rock đến phòng tập thể hình của khách sạn để chạy bộ. Sau khi kết thúc 30 đến 50 phút tập cardio, The Rock sẽ ăn sáng. Ngày nghỉ ngơi, The Rock tiếp thêm năng lượng cho cơ bắp của mình với những bữa "cheat meal" hoành tráng. Sở hữu hình thể như người khổng lồ, The Rock cũng phải ăn uống tương ứng để có đủ năng lượng xây dựng cơ bắp.

Song song với chế độ tập, The Rock còn áp dụng chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

Trong thực đơn của anh, đạm chiếm phần lớn. Mỗi bữa, The Rock ăn khoảng 220 gram thịt cùng với đó là rau xanh và tinh bột tốt. Ngoài ra, The Rock còn uống thêm các loại protein. Một ngày, The Rock ăn tới 5 bữa, anh nói rằng đây là cách ăn kiêng khôn ngoan. Nhờ việc luyện tập chăm chỉ kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, The Rock ngày một hoàn thiện hơn về thể hình.

Nguồn: http://danviet.vn/sap-50-tuoi-the-rock-van-khoe-co-bap-dui-to-nhu-nui-da-khien-4-trieu-nguoi-tra...Nguồn: http://danviet.vn/sap-50-tuoi-the-rock-van-khoe-co-bap-dui-to-nhu-nui-da-khien-4-trieu-nguoi-tram-tro-5020218411131563.htm