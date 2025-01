Treo thưởng 2 tỷ cho đội tuyển Việt Nam, đại gia Nguyễn Đức Thụy giàu thế nào?

Tối 2/1, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trên sân Việt Trì, Phú Thọ trong khuôn khổ lượt đi chung kết AFF Cup 2024. Trước trận đấu này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik được tiếp thêm động lực lớn khi đại gia Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch LPBank treo thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu giành chức vô địch giải đấu năm nay.

Theo công bố từ ban tổ chức, đội vô địch AFF Cup 2024 sẽ nhận được số tiền thưởng 300.000 USD, tương đương số tiền hơn 7,6 tỷ đồng. Mức thưởng 300.000 USD dành cho đội vô địch được AFF được duy trì từ 2018 tới nay.

Chung kết AFF Cup 2024 giữa Việt Nam và Thái Lan nhận được sự quan tâm của người hâm mộ

Trước khi treo thưởng nóng 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam nếu giành chức vô địch AFF Cup 2024, LPBank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Theo đó, trong quý 3/2024, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.900 tỷ đồng, lũy kế lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 8.818 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 3 và lũy kế 9 tháng đạt lần lượt 2.331 tỷ đồng và 7.051 tỷ đồng, đều tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, các hoạt động dịch vụi mang về cho LPBank 2.701 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng gấp 3 lần so cùng kỳ năm 2023.

Tính đến cuối quý 3/2024, tổng tài sản của LPB đạt gần 456 ngàn tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm, chủ yếu do dư nợ cho vay khách hàng tăng 16% lên gần 320 ngàn tỷ đồng.

Theo số liệu được LPBank công bố, nhà băng này chỉ có 2 cổ đông nắm trên 1% cổ phần nhà băng. Trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vẫn đang nắm gần 167,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,54%. Người có liên quan VNPost sở hữu hơn 225.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ chưa đến 0,09%.

Ngân hàng ông Nguyễn Đức Thụy treo thưởng lớn cho đội tuyển Việt Nam nếu vô địch AFF Cup 2024

Cổ đông còn lại thể hiện trên báo cáo là ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch LPBank với hơn 70,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu hơn 2,765%. Người có liên quan ông Thuỵ nắm gần 3.900 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,0002%.

Như vậy, theo danh sách do nhà băng công bố, hơn 90% cổ phần của LPBank là do các cổ đông "nhỏ" sở hữu dưới 1% vốn đứng tên.

Trong khi đó, với việc đang trực tiếp nắm giữ hơn 70,7 triệu cổ phiếu LPB, tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 2/1, đại gia người Ninh Bình đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá có giá trị hơn 2.580 tỷ đồng.

Trước đó, ĐT Việt Nam cũng đã được Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) do đại gia Đỗ Quang Hiển giữ vị trí Chủ tịch cũng đã treo thưởng 2 tỷ đồng nếu đoàn quân HLV Kim Sang Sik giành chức vô địch AFF Cup 2024.

Trên sóng truyền hình trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Singapore tối 29/12/2024, đại gia Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực cũng đã tuyên bố thưởng nóng cho ĐT Việt Nam số tiền 500 triệu đồng.

Trước trận đấu với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã được VFF thưởng nóng 500 triệu đồng khi giành vé vào bán kết; Acecook Việt Nam thưởng nóng 1 tỷ đồng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thưởng 1 tỷ đồng sau khi giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2024.