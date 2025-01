Nghề “hot” ngày kiếm vài triệu nhưng luôn "khát" nhân sự vì lí do này!

Nếu cho bạn một công việc có mức lương cao nhưng phải làm việc ngoài trời với nhiệt độ -10°C, liệu bạn có dám nhận hay không?

Tại Cáp Nhĩ Tân - thành phố du lịch nổi tiếng với các công trình kiến trúc và tượng băng tuyệt đẹp, nghề điêu khắc băng tuyết đang trở thành xu hướng với mức thu nhập khá tốt.

Ảnh: CCTV 13

Thu nhập hàng ngày lên tới vài triệu đồng nhưng vẫn “khát” nhân lực

Ngày nay, nhiều trường học ở Cáp Nhĩ Tân đã mở chuyên ngành điêu khắc băng tuyết hoặc các khóa học liên quan.

Trương Tân - giáo viên Học viện Mỹ thuật của Đại học C Sư phạm Cáp Nhĩ Tân cho biết, ngành điêu khắc trên băng tuyết vẫn đang thiếu nhân lực. Giáo viên này cũng tiết lộ thêm, một thợ điêu khắc băng nếu độc lập hoàn thành một tác phẩm có thể kiếm được hàng nghìn NDT/ngày, cao nhất lên tới 3.500 NDT (11,8 triệu đồng).

Sinh viên tham gia chuyên ngành điêu khắc băng tuyết sẽ học chạm khắc trên gỗ, điêu khắc bằng đất sét, vẽ bản thảo thiết kế và nhiều khóa học liên quan khác. Sau đó, họ sẽ ra ngoài trời để thực hiện các tác phẩm điêu khắc trên băng tuyết.

Trương Tân chia sẻ, sinh viên của anh đã thành lập hơn chục công ty với quy mô đa dạng. Công ty lớn có thể kiếm được hàng chục triệu NDT/năm (1 triệu NDT tương đương gần 3,4 tỉ đồng), trong khi công ty nhỏ có thể kiếm được từ hàng chục nghìn đến hơn 200.000 NDT (674,8 triệu đồng)/năm.

Theo Từ Hạo Nam, một thợ điêu khắc băng chuyên nghiệp, sau mùa đông, nhiệt độ thích hợp để điêu khắc băng thường nằm trong khoảng từ âm 5 độ C đến âm 10 độ C. Khi tác phẩm điêu khắc trên băng được thực hiện trong nhà, nhiệt độ của kho lạnh cũng thường phải ở mức âm 10 độ C.

Hạo Nam cho biết, một số công việc yêu cầu phải làm ngoài trời tới 7-8 tiếng đồng hồ, thậm chí là 10 tiếng. Đôi khi, quá trình điêu khắc của người thợ cũng mang lại trải nghiệm thị giác thú vị cho du khách.

Tuy nhiên, do phải làm việc trong môi trường lạnh giá lâu ngày nên nhiều thợ điêu khắc băng, trong đó có Hạo Nam, bị mắc các “bệnh nghề nghiệp” như thoát vị đĩa đệm cột sống lưng.

Hạo Nam chia sẻ thêm, các thế hệ thợ trước đó đang dần rút lui khỏi thị trường vì lý do tuổi tác và sức khỏe yếu, khiến nguồn nhân lực càng mỏng hơn. Hiện tại, có khoảng 10.000 người làm các công việc liên quan đến điêu khắc băng ở Cáp Nhĩ Tân.