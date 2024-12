Giàu hàng đầu thế giới, nơi đây đang chịu áp lực 19 tỷ USD nợ đến hạn

UAE phát hành lượng lớn trái phiếu trong năm 2024

Trong năm 2024, các chính phủ và doanh nghiệp tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã phát hành tổng cộng 38,4 tỷ USD trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ, tăng 54% so với năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ đợt tăng vay do Covid-19 vào năm 2020.

Không giống năm 2023 khi các doanh nghiệp dẫn đầu trong việc vay vốn, năm nay các chính phủ cấp liên bang và cấp tiểu vương quốc chiếm phần lớn hoạt động phát hành trái phiếu. UAE tận dụng được ưu thế tín nhiệm cao, với mức xếp hạng AA và khoảng cách lợi suất (risk spread) thấp hơn nhiều so với trung bình các thị trường mới nổi.

Fady Gendy, chuyên gia quản lý vốn tại Arqaam Capital Ltd. ở Dubai, nhận xét: "Các nhà phát hành đang tận dụng mức chênh lệch lợi suất thấp và kỳ vọng chu kỳ cắt giảm lãi suất toàn cầu sẽ hỗ trợ thêm. Thị trường phát hành tại UAE sẽ rất sôi động trong năm 2025, nhất là khi các khoản nợ đến hạn ngày càng gần."

UAE sở hữu lợi thế độc đáo khi vừa có mức thu nhập bình quân đầu người cao tương đương các nước G10, vừa đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đặc trưng của các thị trường mới nổi. Quốc gia này cũng được hỗ trợ bởi nền kinh tế đa dạng gồm dầu mỏ, thương mại, tài chính và du lịch, giúp tăng cường sức mạnh cho quỹ đầu tư quốc gia và thị trường chứng khoán, mỗi bên đạt quy mô 1.000 tỷ USD.

Đặc biệt, vị thế tài chính mạnh mẽ của chính phủ liên bang và tiểu vương quốc Abu Dhabi đã giảm thiểu nhu cầu vay nợ, khiến họ phát hành trái phiếu chủ yếu để duy trì sự hiện diện trên thị trường và tạo đường cong lợi suất ổn định.

Trong khi đó, các nhà đầu tư trái phiếu tại UAE chỉ yêu cầu mức lợi suất thêm 77 điểm cơ bản so với trái phiếu Kho bạc Mỹ, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 324 điểm cơ bản tại các thị trường mới nổi khác, theo JPMorgan Chase & Co.

Lượng lớn trái phiếu sắp đáo hạn gây áp lực lớn cho UAE

Áp lực tài chính nào đang chờ đợi UAE vào năm 2025?

Năm 2025 sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng khi hàng loạt trái phiếu được phát hành trong thời kỳ đại dịch năm 2020 sẽ đến hạn. Ước tính, tổng cộng 19,2 tỷ USD nợ bằng đồng đô la Mỹ của UAE sẽ phải được tái cấp vốn.

Một số tiểu vương quốc như Sharjah đang chịu áp lực lớn hơn so với các khu vực khác. Theo S&P Global Ratings, Sharjah ghi nhận mức thâm hụt tài chính tương đương 6% GDP trong năm 2023, dự kiến giảm xuống 3,9% vào năm 2027 nhưng vẫn đối mặt với gánh nặng chi tiêu lớn, bao gồm cả chi phí phục vụ nợ.

“Với tình trạng thâm hụt "mãn tính", Sharjah cần quay lại thị trường để đáp ứng nhu cầu tài chính,” ông Gendy nhận định.

Ngoài ra, Ras al Khaimah có thể tận dụng đợt nâng hạng tín dụng gần đây của mình để thử nghiệm các đợt phát hành mới.

Hiệu suất trái phiếu UAE trong năm 2024 khá ổn định, mang lại lợi suất tổng cộng 4%, nhỉnh hơn mức trung bình 3,6% của trái phiếu đầu tư tại các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, lợi suất này vẫn thấp hơn đáng kể so với các trái phiếu rủi ro cao từ Lebanon, Argentina hay Ecuador, nơi các nhà đầu tư được hưởng lợi từ những câu chuyện phục hồi kinh tế đặc thù.

Các yếu tố toàn cầu như chính sách cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định hiệu suất trái phiếu năm 2025. Tuy nhiên, các chính sách thương mại và chi tiêu lạm phát của chính quyền Donald Trump có thể tạo thêm thách thức cho thị trường trái phiếu UAE.