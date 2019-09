Sự “lột xác ngoạn mục” của thị xã Bến Cát sau 3 năm

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 08:00 AM (GMT+7)

Trở lại Bến Cát vào thời điểm hiện tại, nhiều người không tin vào mắt mình trước sự lột xác “ngoạn mục” của vùng đất này với những con đường rộng thênh thang, những khu công nghiệp sầm uất, những trường đại học quốc tế quy mô lớn hay những khu dân cư khang trang.

3 năm trước, Bến Cát vẫn còn là một cái tên xa lạ, người ta biết đến Bến Cát như một huyện thuần nông của tỉnh Bình Dương. 3 năm sau, Bến Cát tự ghi tên mình vào lịch sử của Bình Dương với một hành trình bứt phá ngoạn mục trở thành thị xã công nghiệp lớn nhất Bình Dương.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, lần đầu tiên Bến Cát vượt mặt Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một để xác lập vị trí quán quân hút vốn FDI với 1,5 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018 và đã vượt kế hoạch cả năm 2019.

Theo thống kê, thị xã đã thu hút 3.249 dự án đầu tư, trong đó có 2.679 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng và 570 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 6,1 tỷ USD.

Hiện tại, Bến Cát có 8 khu công nghiệp, khu vực này có tới 4 khu công nghiệp, khu chế xuất công nghệ cao lớn nhất Bình Dương như: Mỹ Phước 3 (gần 700 ha), Mỹ Phước 2 (gần 800 ha), Mỹ Phước 1 (500 ha), VSIP2 (500 ha).

Quanh các khu công nghiệp này, người ta dễ dàng bắt gặp những con đường 6 làn, 8 làn rộng thênh thang, thẳng tắp, rợp bóng cây xanh như tại Singapore. Anh Hùng - Giám đốc một công ty bất động sản lớn có trụ sở tại Quận 1 – TP.HCM chia sẻ: không có nơi nào ở Việt Nam, kể cả TP.HCM, Hà Nội mà đường sá hạ tầng được quy hoạch đẹp và bài bản như Bến Cát.

Theo một chuyên gia địa ốc, hiện tại chính quyền tỉnh Bình Dương đang thực hiện chiến lược tập trung phát triển các khu công nghiệp lớn tại Bến Cát và các khu vực lân cận như Tân Uyên. Song song đó, ngưng phát triển, mở rộng các khu công nghiệp tại Thuận An, Dĩ An. Với chiến lược này, không khó hiểu khi Bến Cát được đầu tư hạ tầng chỉn chu, bài bản.

Bước vào trung tâm Bến Cát, người ta có cảm giác đang tới Thủ Dầu Một. Nhà cửa ở đây san sát, đường sá rộng rãi, các dịch vụ giải trí, vui chơi được đầu tư đầy đủ. Ghi nhận thực tế, giá đất tại các cung đường lớn trung tâm Bến Cát đã tăng lên mức 25-30 triệu/m2.

Không chỉ là điểm đến của các tập đoàn lớn trên thế giới, hiện Bến Cát là địa điểm nhiều trường đại học quốc tế đang nghiên cứu để làm nơi xây dựng cơ sở mới. Trường Đại học Quốc tế Việt Đức cũng đang xây dựng cơ sở chính tại Bến Cát. Được biết, trường Đại học này có quy mô 50 ha, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, có quy mô đào tạo 12.000 sinh viên mỗi năm.

Hiện tại, toàn bộ phần thô của siêu dự án này đã hoàn thành, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để có thể đưa dự án vào vận hành trong năm tới. Khi hoàn thành, Đại học Việt Đức sẽ trở thành đại học quốc tế có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam, được kỳ vọng sẽ là một nhân tố quan trọng làm lột xác diện mạo của Bến Cát.

Sắp tới, Thịnh Gia Tower - tổ hợp căn hộ cao cấp đầu tiên của toàn thị xã Bến Cát, được xây dựng để phục vụ nhu cầu lưu trú cho các giảng viên, sinh viên của Đại học Việt Đức. Dự án căn hộ này được triển khai trong khuôn viên khu đô thi Thịnh Gia – khu đô thị đáng sống nhất Bến Cát ở thời điểm hiện tại.

Được xây dựng phục vụ các giảng viên quốc tế, 12.000 sinh viên quốc tế, nên các căn hộ của Thịnh Gia Tower này được xây dựng theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp chưa từng xuất hiện tại Bến Cát với trần cao 3m3 (2,7m là chuẩn căn hộ cao cấp trên thị trường), hành lang rộng 2m (1,8 m là chuẩn hành lang căn hộ cao cấp), khóa từ, gạch lát đá, thiết bị vệ sinh ngoại.

Được phát triển để phục vụ các khách hàng quốc tế, dự án căn hộ cao cấp này được tích hợp những tiện ích cao cấp mà chưa một dự án nào tại Bình Dương có được. Trong dự án là một công viên 4 mùa lớn nhất Bình Dương với gần 10.000 cây xanh, hồ cảnh quan, khu vui chơi trẻ em, đường chạy bộ. Một khu phức hợp thể thao với hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic, sân bóng đá, tennis, quần vợt, bóng rổ cũng đã được xây dựng trong khuôn viên dự án này.

Ngay dưới tầng đế của khu căn hộ là khu Foodcourt với gần 20 nhà hàng, cửa hàng cafe, trà sữa cùng khu trung tâm thương mại đáp ứng được mọi nhu cầu của cư dân lưu trú.

Một khu hồ bơi resort rộng gần 500 m2 với vốn đầu tư vài triệu USD cũng sẽ được xây dựng ngay trong khuôn viên khu căn hộ. Đây sẽ là một trong những hồ bơi resort lớn nhất tại Thị Xã Bến Cát. Theo chia sẻ của chủ đầu tư, giảng viên và sinh viên của Đại học Việt Đức là những khách hàng thu nhập cao, đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới, nên tiêu chuẩn sống đáp ứng phải thực sự cao cấp.

Đây cũng là dự án căn hộ hiếm hoi tại Bến Cát, Thủ Dầu Một đầu tư hẳn một khu sky bar, cafe trên cao, trở thành điểm giải trí về đêm cho cư dân.

Được biết, cuối năm nay, hàng loạt các đại gia địa ốc cũng sẽ khởi công thêm các toà tháp giúp Bến Cát thêm rực rỡ: TTG Royal Residence, Phú Gia Luxury Residence, Golden Silk Complex...