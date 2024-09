Lăng kính chứng khoán 26/9: VN-Index đang băng băng tiến về ngưỡng 1.300 điểm

Nhận định đầu tư

Chứng khoán Agribank (Agriseco): Với các đường trung bình động ngắn – trung - dài hạn đều chỉ ra xu hướng tăng giá, Agriseco kỳ vọng VN-Index có thể di chuyển hướng lên vùng 1.300 (+-5) điểm trong phiên 26/9 và các phiên tới.

Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục, ưu tiên giải ngân mới với các cổ phiếu đầu ngành, VN30 hoặc các nhóm thu hút dòng tiền.

Diễn biến chỉ số VN-Index ngày 25/9 (Nguồn: FireAnt).

Chứng khoán Vietcombank (VCBS): VN-Index tạo cây nến mở gap tăng mạnh với khối lượng dâng cao vượt mức hơn 62% so với mốc trung bình 20 ngày. Trong phiên 25/9, chỉ số liên tục duy trì mốc trên cao, không quay trở lại lấp gap, thể hiện lực mua dứt khoát trên thị trường.

Xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn, thanh khoản mua chủ động vẫn đang chiếm ưu thế và sẽ sớm giúp cho VN-Index tiến lên khu vực 1.300 trước khi xảy ra rung lắc mạnh hơn. Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn sẽ tiến lên khu vực 1.300 và xa hơn là 1.340 điểm.

Chứng khoán VPBank (VPBankS): Thị trường nhìn chung đang rất thuận lợi để đi lên các ngưỡng cao hơn khi đang bỏ qua tác động từ bên ngoài và khối ngoại đã quay trở lại mua ròng mạnh.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang băng băng tiến về ngưỡng 1.300 điểm với quán tính tăng ngày càng mạnh mẽ khi nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn dắt. Đặc biệt, chỉ số VN30 đã vượt đỉnh năm nay thành công với mức đóng cửa cao nhất phiên là tín hiệu tích cực cho tâm lý nhà đầu tư.

Do đó, với sự ủng hộ của dòng tiền mới, thị trường sẽ tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ hơn trong các phiên tới.

Khuyến nghị đầu tư

- DGC (CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang): Chờ bán.

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hóa chất Nghi Sơn trị giá 12.000 tỷ đồng của DGC, lùi thời gian khởi công vào quý IV/2024 và đi vào hoạt động vào quý I/2026.

Giá photpho vàng Trung Quốc hiện tại đã tăng gần 10% so với vùng đáy tháng 7, đây là tín hiệu tốt đối với các công ty xuất khẩu photpho như DGC. TCBS đánh giá kết quả kinh doanh quý III sẽ tăng trưởng do biến động giá, đồng thời nguồn cầu vẫn tăng, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chờ chốt lời.

- VIC (Tập đoàn Vingroup - CTCP): Chờ bán.

Công ty con VinFast tiêu thụ 13.172 ô tô điện (tăng 43% so với cùng kỳ, 51% bán cho bên liên quan), đạt doanh thu và lỗ sau thuế lần lượt là 8.670 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và 18,764 tỷ VND (tăng 40% so với cùng kỳ) (số liệu hợp nhất theo chuẩn mực kế toán US GAAP).

Công ty lỗ nặng hơn mặc dù doanh thu tăng do chi phí dự phòng hàng tồn kho (khoảng 104 triệu USD) và chi phí của dây chuyền không còn sử dụng do tối ưu hóa sản xuất.

TCBS kỳ vọng tình trạng này sẽ cải thiện dần về cuối năm khi công ty tái cơ cấu sản xuất xong, các dòng xe VF3, VF5 đang tiêu thụ tốt và tập trung mở rộng thị trường tại Đông Nam Á; từ đó giảm dần gánh nặng tài chính cho Tập đoàn.

