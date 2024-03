Hé lộ thương vụ bán vốn tỷ USD của BIDV, Vietcombank

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), BIDV đã tiếp xúc với 38 nhà đầu tư trong thời gian qua để thực hiện kế hoạch phát hành riêng lẻ 9% cổ phần, theo nghị quyết tại đại hội cổ đông năm 2022.

BVSC dự kiến, giá phát hành trong thương vụ này có mức P/B cao gấp 2 lần so với định giá trong thương vụ bán cho KEB Hana Bank vào cuối năm 2019. Khi đó, BIDV phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank 15% vốn điều lệ với tổng giá trị giao dịch gần 20.300 tỷ đồng, tương đương với mức giá 33.640 đồng/cổ phiếu và định giá P/B là 1,9 lần.

Việc định giá P/B của BIDV cao gấp 2 lần so với năm 2019, theo BIDV vì tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE ) năm 2022 - 2023 của ngân hàng này đạt trung bình 19%, cao hơn nhiều so với trung bình giai đoạn trước đó 14,5%; dự kiến ROE giai đoạn 2024 - 2028 cũng sẽ duy trì ở mức cao 19 - 20%. Một nguyên nhân khác là nợ xấu của BIDV cải thiện nhiều so với giai đoạn trước đó và chi phí tín dụng cũng giảm mạnh giúp ngân hàng có dư địa tăng trưởng nhiều hơn.

Với mức P/B là 2 lần, giá phát hành sẽ tương đương 48.036 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, BIDV có thể thu về hơn 27.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, BVSC cho rằng, việc hoàn tất thương vụ có thể kéo dài đến năm 2025 do các nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp khẩu vị rủi ro và chưa mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Định giá phát hành của BIDV tương đương 48.036 đồng/cổ phiếu từ BVSC cũng tương tự như dự báo của Công ty Chứng khoán Vietcap. Cụ thể, Vietcap cho rằng, BIDV có thể chào bán riêng lẻ với mức giá 49.000 - 50.000 đồng/cổ phiếu.

Một ngân hàng khác cũng đang xúc tiến kế hoạch bán vốn là Vietcombank. Ngân hàng này đã chọn Citigroup để tư vấn triển khai thương vụ chào bán riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược. Đợt chào bán này có thể diễn ra trong nửa cuối năm nay, dự kiến thu về được khoảng 1 tỷ USD (tương đương 24.450 tỷ đồng).

Theo Chứng khoán Vietcap, giá bán kỳ vọng cho thương vụ của Vietcombank là 100.000 đồng/cổ phiếu. Phiên chiều nay (22/3), cổ phiếu VCB đang giao dịch quanh mức 96.200 đồng/cổ phiếu.

Hồi tháng 1/2019, Vietcombank phát hành riêng lẻ hơn 94,4 triệu cổ phần (tương ứng 2,55% vốn) cho GIC Private Limited (GIC) - Quỹ đầu tư quốc gia của Singapore và hơn 16,6 triệu cổ phần (tương ứng 0,4% vốn) cho ngân hàng Mizuho Bank (Nhật Bản). Hai thương vụ này giúp Vietcombank thu về khoảng 6.200 tỷ đồng,tương đương mức giá 55.800 đồng/cổ phiếu.

