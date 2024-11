Bất ngờ được mua vàng miếng SJC ‘thả phanh’, không giới hạn số lượng

Sáng ngày 8-11, giá vàng miếng SJC ngừng giảm, đảo chiều tăng trở lại. Theo đó, giá vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 86,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng thêm 1 triệu đồng so với chốt phiên chiều qua.

Trong khi phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng SJC đã bốc hơi đến 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước ngừng rơi

Dù hiện tại giá vàng miếng SJC đã hồi phục, nhưng chênh lệch giá mua vào và bán ra vẫn được các doanh nghiệp đẩy lên tới 4 - 4,5 triệu đồng/lượng, chặn đứng cơ hội lướt sóng hưởng chênh lệch của các nhà đầu cơ.

Tương tự, vàng nhẫn 9999 cũng tăng mạnh trở lại sau 1 ngày lao dốc. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận biên độ điều chỉnh tăng tương tự, đưa giá mua vào - bán ra lên quanh ngưỡng 82 - 85 triệu đồng/lượng.

Ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng: Khi giá vàng nóng sốt, tăng chóng mặt thì dòng người xếp hàng mua luôn nhiều hơn so với người bán. Nhưng khi giá liên tục giảm thì số người bán lại nhiều hơn người mua. Và nếu thị trường vàng trong nước cứ liên tục giảm thì đến một lúc nào đó việc mua vàng sẽ lại rất đơn giản và dễ dàng, chứ không “nghẹt thở” như thời gian vừa qua”.

Thực tế, cánh cửa giao dịch mua bán vàng đang dần thông thoáng trở lại. Theo ghi nhận của PLO tại Công ty SJC ở TP.HCM vào lúc 10 giờ sáng cho thấy, lượng khách đến bán tháo vàng đã giảm mạnh, thay vào đó số lượng người mua vào lại nhiều hơn.

Dù lượng khách đến mua vàng đã nhiều hơn nhưng không có tình trạng xếp hàng dài dằng dặc. Ở khu vực thanh toán bằng tiền mặt, chỉ lác đác khoảng 3-5 khách hàng. Còn tại khu vực thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thì lúc nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 10-15 người xếp hàng chờ tới lượt.

Giá vàng miếng SJC ngừng rơi. Ảnh: T.L

Khó đoán được biến động của giá vàng

Đại diện Công ty SJC cho biết, ngay từ chiều qua, số lượng khách hàng đến bán vàng miếng, vàng nhẫn 9999 rất đông. Có người bán vài chục lượng, nhưng cũng có người bán vài chỉ.

"Điều đó khiến khối lượng tiền mặt để chi trả cho khách hàng có thời điểm gần như cạn kiệt, khiến chúng tôi buộc phải nới lỏng việc mua vàng để cân bằng nguồn lực", đại diện Công ty SJC nói.

Theo đó, từ hôm qua, khách hàng đã được mua vàng miếng SJC thỏa thích, không giới hạn số lượng, còn vàng nhẫn 9999 thì mỗi người được mua tối đa 10 lượng. Nếu hôm qua, diễn biến thị trường nghiêng về lực bán nhiều hơn thì hôm nay lại nghiêng về lực mua nhiều hơn. Có những người vừa mở cửa đã đến mua, nhưng một lúc sau lại quay lại mua thêm. Nếu trước đây, rất ít vàng miếng SJC loại 1 chỉ thì từ chiều qua đến nay, loại này không còn quá hiếm như vậy nữa.

Chị Tố An, một khách hàng đến mua vàng cũng cho biết: “Chiều qua, tôi có ghé Công ty SJC để xem tình hình giá cả thế nào thì thấy giá liên tục giảm, có thời điểm doanh nghiệp này chỉ mua vào ở mức 81 triệu đồng/lượng, còn trong các hội nhóm, diễn đàn mua bán vàng thì thấy rao mức giá mua vàng miếng SJC chỉ còn 79 triệu đồng/lượng.

Thấy giá liên tục rơi nên tôi kỳ vọng chờ giá giảm thêm để được mua với giá tốt hơn. Nhưng ai ngờ, sáng nay vàng miếng SJC lại bật tăng trở lại. Thấy vậy, tôi vội đến để mua, lỡ giá lại tăng thêm. Bởi rất khó đoán định được biến động của giá vàng. Nếu biết trước thì chắc không có ai mua ở vùng giá 90-92 triệu đồng/lượng”.

Vàng sụt giảm mạnh do tâm lý đám đông?

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM, phân tích: Từ trước đến nay, thị trường vàng trong nước không bám chặt theo diễn biến của giá vàng thế giới mà mua bán theo thị trường. Khi cung vượt cầu thì giá giảm và ngược lại.

Thực tế cho thấy, nhiều khi giá vàng thế giới giảm sâu, nhưng giá vàng trong nước vẫn đứng im. Ngay như trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng thế giới đã phục hồi tăng thêm 60 USD/ounce so với phiên trước đó, thế nhưng thị trường vàng trong nước lại đồng loạt trượt dốc với tốc độ chóng mặt.

Do đó, chỉ có thể lý giải động thái ồ ạt bán vàng như trong phiên hôm qua là do tâm lý đám đông. Trong đó, có những khách hàng bán nhằm mục đích chốt lời, nhưng cũng có người bán do lo ngại bị âm vốn nếu giá tiếp tục giảm thêm. Và khi lực bán dâng cao, buộc các tiệm vàng phải giảm mạnh giá thu mua.

Cụ thể, trong phiên hôm qua, chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC đã giãn rộng lên tới 4-5 triệu đồng/lượng, còn khoảng cách này của vàng nhẫn 9999 cũng bật lên tới 3 triệu đồng/lượng.

"Nói về việc các tiệm vàng “cầm trịch” điều khiển thị trường hay không thì tôi không dám nói, nhưng có một nguyên tắc bất di bất dịch là các tiệm vàng luôn phải cân đối trạng thái. Giả sử vốn của họ là 500 lượng, thì khi bán ra 10 - 100 lượng, họ cũng sẽ phải chạy đi tìm nguồn hàng để mua vào cho đủ số vốn của mình.

Ngược lại, nếu họ thu mua của khách là 10 hay 100 lượng thì cũng phải đi tìm cách để “thoát” số hàng đó. Chứ các tiệm vàng không bao giờ có tâm lý mua vàng tích trữ rồi chờ giá lên rồi bán kiếm lời. Bởi chẳng may, giá vàng không lên mà cứ tiếp tục giảm thì họ lỗ nặng.

Tôi làm trong nghề mấy chục năm, nhưng chưa thấy ai dám vỗ ngực khẳng định mình biết chắc ngày mai giá vàng sẽ tăng hay giảm. Nhất là với một thị trường vàng “đóng cửa chặt” như tại Việt Nam thì đoán định đường đi của giá vàng là việc làm... không tưởng. Nếu biết được thì ai cũng giàu hết rồi”, ông Dưng đánh giá.

Phân tích thêm về nguyên nhân khiến giá vàng thế giới lao dốc mạnh trong ngày 6-11, ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng: Thứ nhất là do giá vàng thế giới thời gian gần đây liên tục lập kỷ lục mới, so với một năm trước thì giá vàng thế giới đã tăng rất mạnh. Thông thường, kênh đầu tư này đạt mức tăng 20-30%/năm đã được xem là hiếm. Và khi giá vàng tăng cao thì áp lực chốt lời là điều dễ hiểu.

Thứ hai, là các kênh đầu tư rủi ro như bitcoin hay chứng khoán Mỹ đều tăng mạnh khiến những tài sản có độ an toàn cao như vàng cũng bị điều chỉnh giảm.

Thứ ba, khi nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn còn nhưng đã thấp hơn rất nhiều so với trước. Và khi lực cầu của các nhà đầu tư tổ chức chậm lại thì động lực tăng giá của vàng cũng giảm theo.

Nhận định về giá vàng trong thời gian tới, ông Khánh cho biết thêm: “Trong ngắn hạn, nhu cầu lướt sóng từ vàng sẽ khó khăn. Còn về trung hạn, vàng thế giới vẫn còn đối mặt với áp lực giảm giá nhưng mức giảm sẽ không quá sâu bởi nguồn cung của vàng là hữu hạn và cũng không thể tăng quá mạnh như thời gian vừa qua. Còn về dài hạn, tôi cho rằng vàng vẫn là một kênh đầu tư được nhiều người ưa thích”.

Theo một số khách hàng, trái ngược với những ngày mệt mỏi phải xếp hàng chờ mua vàng, hay miệt mài đăng ký đủ các bước trên website trực tuyến nhưng chưa một lần thành công, giờ đây mua vàng miếng SJC lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần đưa CCCD cho nhân viên bán hàng, thanh toán và nhận vàng. Không chỉ “loại bỏ” thủ tục đăng ký mua vàng trực tuyến mà ngay cả số lượng vàng miếng cần mua cũng không bị giới hạn.

Nguồn: [Link nguồn]