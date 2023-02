79 biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc, mới cưỡng chế phá dỡ được 2 căn

Trước đó, hồi tháng 11/2022, địa phương đã lập đoàn cưỡng chế, phá dỡ 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc .

Tuy nhiên, gần 3 tháng qua, 77 căn biệt thự còn lại vẫn tồn tại khiến dư luận quan tâm về tiến độ thực hiện.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện phần lớn các căn biệt thự không phép đã xây dựng hoàn thành...

... một vài căn đang xây dựng dở dang.

Một số căn còn được thiết kế khuôn viên cây cảnh, trồng cỏ xung quanh nhà, có sân trước, sân sau, có số nhà và lối đi bên hông như biệt thự đơn lập đẳng cấp.

Việc xây dựng hàng chục căn nhà trên một khu đất rộng như vậy diễn ra suốt thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không kịp thời phát hiện xử lý cho đến khi các căn nhà và hệ thống hạ tầng gần như đã thi công hoàn thiện.

Liên quan đến vấn đề này, chiều 24/2, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên ở Phú Quốc thông tin: “Chúng tôi đã cưỡng chế 2/79 căn biệt thự không phép, các căn còn lại hiện đang kiện toàn hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục theo quy định để cưỡng chế. Chúng tôi chắc chắn sẽ cưỡng chế, phá dỡ với quyết tâm làm sớm nhất”.

Như Tiền Phong đã đưa tin, 79 căn biệt thự xây dựng trái phép nằm trong khu đất rộng 18,9 ha. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ, do UBND xã Dương Tơ quản lý. Tuy nhiên, hiện trạng nơi này đã thay đổi do nhiều tổ chức, cá nhân bao chiếm, thực hiện việc san lấp và xây dựng công trình nhà ở trái phép.

Ngày 19/9/2022, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản việc xây dựng trái phép đối với 79 căn biệt thự nói trên. Chính quyền địa phương nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc để xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng... Đến thời điểm này, mới có 56 hộ đứng ra nhận là chủ của các căn biệt thự, còn 23 căn biệt thự vẫn chưa có người đến nhận và làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 11/11/2022, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý tại TP. Phú Quốc. Theo đó, hành vi của 3 bị can này được xác định là lừa đảo bán đất do nhà nước quản lý liên quan đến khu đất xây dựng các căn biệt thự nói trên ở khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Ảnh: Nhật Huy.

