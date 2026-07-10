Trong các kỳ thi tốt nghiệp, có trường hợp nào phải thi lại sau khi biết điểm chưa?

Đề xuất của Sở GD&ĐT Tuyên Quang được đưa ra sau khi quá trình rà soát phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Tuyên Quang, hoạt động coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường và đang được cơ quan công an điều tra. Trong quá trình xử lý vụ việc, Sở đã tổ chức gặp gỡ cha mẹ học sinh để thông tin khách quan về diễn biến, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình.

Trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của học sinh, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã đề xuất Bộ GD&ĐT xem xét tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang - nơi xảy ra vụ việc.

Đã từng có học sinh phải thi lại sau khi công bố điểm?

Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi đề xuất trên được công bố.

Qua các kỳ thi tốt nghiệp THPT trước đây, từ giai đoạn kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT Quốc gia đến kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay, chưa ghi nhận trường hợp học sinh phải thi lại một môn sau khi đã được công bố điểm chỉ vì xuất hiện nghi vấn sai phạm trong công tác coi thi tại một điểm thi.

Trong quá khứ, ngành giáo dục Việt Nam từng xử lý một số sự cố phát sinh trong quá trình tổ chức thi như lộ đề, nhầm đề hoặc các vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng đến kỳ thi. Tuy nhiên, những trường hợp này đều được xử lý ngay trong thời điểm diễn ra kỳ thi và khác hoàn toàn với việc đề xuất tổ chức thi lại sau khi công bố kết quả.

Ngay cả đại án gian lận điểm thi năm 2018 tại Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình - vụ việc được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử các kỳ thi THPT Quốc gia, cơ quan chức năng cũng không tổ chức thi lại. Thay vào đó, các bài thi được chấm thẩm định, kết quả bị can thiệp bị hủy, những thí sinh được nâng điểm trái quy định bị điều chỉnh kết quả và các cá nhân liên quan bị xử lý theo quy định của pháp luật.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Đề xuất xuất phát từ nghi vấn sai phạm trong coi thi

Theo thông tin được công bố, quá trình xác minh đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và vụ việc hiện đã được cơ quan công an điều tra. Việc đề xuất thi lại được Sở đưa ra nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và quyền lợi của học sinh trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy kỳ thi tại điểm thi này không bảo đảm đúng quy chế.

Theo quy định hiện hành, Sở GD&ĐT chỉ có thẩm quyền đề xuất, còn việc có tổ chức thi lại hay không thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ GD&ĐT.

Nếu Bộ GD&ĐT chấp thuận đề xuất này, đây sẽ là trường hợp đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử các kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Việt Nam mà học sinh tại một điểm thi phải thi lại một môn sau khi đã có kết quả thi vì nghi vấn sai phạm trong công tác coi thi.

Hiện vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Quyết định cuối cùng về phương án xử lý sẽ được Bộ GD&ĐT xem xét trên cơ sở kết quả xác minh, kết luận điều tra và các quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.