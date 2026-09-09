Top 5 chuyên ngành được Bác sĩ nội trú gọi tên nhiều nhất, "khóa sổ" sớm nhất tại Match Day 2026 Đại học Y Hà Nội

Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện "Match Day 2026" - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026 - 2029). Sự kiện đánh dấu bước hoàn tất kỳ thi tuyển sinh Sau đại học được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan và xác lập danh sách học viên đủ điều kiện trúng tuyển Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội.

Bảng chỉ tiêu đăng ký kỳ thi tuyển sinh Sau đại học được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan. Ảnh: Gia Khiêm

Theo đó, Ban tổ chức đã gọi tên thí sinh theo đúng thứ tự Bảng xếp hạng tổng điểm thi công khai từ cao xuống thấp. Diễn biến chọn ngành và số lượng chỉ tiêu còn lại của từng chuyên ngành được lấp đầy tự động, cập nhật thời gian thực trên hệ thống Real-time Dashboard qua màn hình LED trung tâm.

Bác sĩ nội trú hô vang chuyên ngành lựa chọn. Ảnh: Gia Khiêm

Top 5 chuyên ngành "hot" được Bác sĩ nội trú lựa chọn nhiều nhất và hết chỉ tiêu sớm nhất như sau:

- Chuyên ngành Răng Hàm Mặt với 20 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Y học cổ truyền 15 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Gây mê hồi sức 8 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Sản phụ khoa 10 chỉ tiêu

- Chuyên ngành ung thư 18 chỉ tiêu

780 thí sinh đã vượt qua kỳ thi kiểm tra năng lực khách quan, đạt đủ điều kiện tham dự Match Day đã lần lượt lựa chọn chuyên ngành. Ảnh: Gia Khiêm

Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện công bố các dữ liệu tuyển sinh Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029), như sau:

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh BSNT được phê duyệt: 444 chỉ tiêu, phân bổ cho 37 chương trình đào tạo thuộc các khối ngành Lâm sàng, Cận lâm sàng và Y học cơ sở.

- Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc.

- Số lượng thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn): 780 thí sinh đã vượt qua kỳ thi kiểm tra năng lực khách quan, đạt đủ điều kiện tham dự Match Day.