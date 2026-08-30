Sắp xếp trường học Hà Nội năm 2026: Tên các trường mới của 3 phường "hot", có nơi giảm 17 còn 7 trường

Sắp xếp trường học phường Hồng Hà, Hà Nội năm 2026: 17 trường còn 7

Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về triển khai sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đảng ủy, UBND phường Hồng Hà đã hoàn thiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các trường học bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Theo đó, phường thành lập 6 trường công lập như sau: Thành lập Trường Mầm non Hoa Sen trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trường Mầm non Bạch Đằng, Tuổi hoa, Đinh Tiên Hoàng và Hoa Sen; thành lập Trường Mầm non Hồng Hà trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trường Mầm non An Dương, Tứ Liên và Trường Mẫu giáo số 8.

Phường Hồng Hà trao quyết định cho các Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: Cổng TTĐT phường Hồng Hà

Thành lập Trường Tiểu học Hồng Hà trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trường Tiểu học An Dương và Tứ Liên; thành lập Trường Tiểu học Phúc Tân trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trường Tiểu học Phúc Tân và Nghĩa Dũng.

Thành lập Trường THCS Hồng Hà trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trường THCS Chương Dương, Tứ Liên, Phúc Xá; thành lập Trường Tiểu học và THCS Chương Dương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trường Tiểu học Chương Dương, Trường THCS Chương Dương.

Ngoài ra, phường Hồng Hà có Trường Tiểu học Nhật Tân giữ nguyên. Như vậy sau sắp xếp, từ 17 trường công lập, phường Hồng Hà còn 7 trường. Đồng thời, phường Hồng Hà cũng quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức đối với 22 đồng chí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường sau sắp xếp.

Sắp xếp trường học phường Phú Lương, Hà Nội năm 2026

Bước vào năm học mới 2026-2027, phường Phú Lương đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại 13 trường công lập thành 6 đơn vị trường học.

Cụ thể, 6 trường công lập gồm 2 trường mầm non đa cơ sở, 1 trường tiểu học đa cơ sở, 1 trường THCS và 2 trường liên cấp Tiểu học - THCS. Cụ thể, ba trường Mầm non Huyền Kỳ, Hương Sen và Phú Lãm được tổ chức lại thành Trường Mầm non Phú Lãm; ba trường Mầm non Phú Lương, Phú Lương I và Phú Lương II được tổ chức thành Trường Mầm non Phú Lương; Trường Tiểu học Phú Cường và Tiểu học Phú Lương I được sắp xếp thành Trường Tiểu học Phú Lương; Trường THCS Phú Lương giữ nguyên; Trường Tiểu học Phú Lãm và THCS Phú Lãm được tổ chức thành Trường liên cấp TH-THCS Phú Lãm; Trường Tiểu học Phú Lương II và THCS Phú Cường được tổ chức thành Trường liên cấp TH-THCS Phú Cường. Sau sắp xếp, số trường công lập giảm từ 13 xuống còn 6 trường, giảm 53,85% số đầu mối quản lý.

Đại diện các Trường trên địa bàn phường Phú Lương nhận Quyết định sắp xếp tổ chức lại và công tác cán bộ sau sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Ảnh: Cổng TTĐT phường Phú Lương

Sắp xếp trường học phường Thanh Xuân, Hà Nội năm 2026

Phường Thanh Xuân từ 20 trường trước sắp xếp, phường tổ chức lại còn 10 đầu mối quản lý, giảm 50% nhưng vẫn duy trì toàn bộ 21 cơ sở hiện có để phục vụ dạy và học. Quy mô dự kiến sau sắp xếp là 513 lớp với 22.341 trẻ em, học sinh.

Phương án sắp xếp tại phường Thanh Xuân như sau:

Ở cấp Mầm non, sắp xếp 9 trường thành 3 trường đa cơ sở là Mầm non Thanh Xuân Bắc, Mầm non Nhân Chính, Mầm non Thanh Xuân Trung.

Ở cấp Tiểu học có 3 trường mới là Tiểu học Đặng Trần Côn, Tiểu học Nhân Chính, Tiểu học Thanh Xuân Trung và trường liên cấp Tiểu học - THCS Nguyễn Tuân.

Cấp THCS còn 3 trường là THCS Nhân Chính, THCS Việt Nam - Angiêri, THCS Thanh Xuân (trường chất lượng cao - giữ nguyên).