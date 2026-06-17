Lỗ hổng kỷ cương phòng thi từ vụ giám thị nhắc bài, đề nghị đổi bài ở Quảng Ninh

Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát sau các vụ việc hậu kỳ thi

Vụ việc giám thị đề nghị đổi bài thi tại Quảng Ninh sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, liên quan đến các dấu hiệu vi phạm quy chế thi, câu chuyện kỷ cương phòng thi và trách nhiệm giám thị đang thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Tại Quảng Ninh, cơ quan chức năng đã công bố kết quả xác minh phản ánh liên quan đến công tác coi thi tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả. Trước kỳ thi, một giáo viên là mẹ của thí sinh đã đề nghị đồng nghiệp nếu được phân công coi thi tại phòng có con mình thì hỗ trợ, tạo điều kiện cho thí sinh làm bài.

Trong quá trình coi thi, giám thị được phân công tại phòng thi đã có hành vi đứng gần thí sinh, xem đáp án của một học sinh khác và nhắc bài cho thí sinh liên quan. Dù thí sinh không sửa bài theo gợi ý, hành vi này vẫn bị xác định là vi phạm quy chế thi. Sau khi xác minh phản ánh giám thị hỗ trợ thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và thống nhất kỷ luật 3 viên chức, người lao động liên quan đến vi phạm quy chế thi.

Điểm thi THPT Cẩm Phả. (Ảnh: KT)

Trước đó, tại Khánh Hòa, ngành giáo dục địa phương đang khẩn trương xác minh phản ánh tại Điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (Cam Ranh) về việc một thí sinh bị phát hiện sử dụng tài liệu và điện thoại trong giờ làm bài môn Vật lý nhưng không bị lập biên bản xử lý, vẫn tiếp tục làm bài đến hết thời gian thi.

Ngay sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ toàn bộ sự việc, đồng thời yêu cầu xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan nếu có sai phạm. Ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Khi có kết luận việc xác minh thông tin trên là đúng sự thật, chính xác, hội đồng thi sẽ xử lý thí sinh vi phạm và các cán bộ, giám thị liên quan đến công tác coi thi tại điểm thi THPT Ngô Gia Tự theo đúng quy định quy chế thi”, ông Sơn cho hay.

Dù chưa có kết luận cuối cùng, vụ việc tiếp tục gây tranh luận trong dư luận bởi liên quan trực tiếp đến quy trình xử lý vi phạm tại phòng thi – khâu then chốt bảo đảm tính nghiêm minh của kỳ thi.

Đáng chú ý, cả hai vụ việc đều xuất phát từ phản ánh của thí sinh sau khi kỳ thi kết thúc, cho thấy mạng xã hội ngày càng trở thành kênh giám sát thông tin quan trọng bên cạnh hệ thống thanh tra, kiểm tra truyền thống.

Sáng 16/6, trả lời phóng viên VOV.VN về các vụ việc liên quan, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết: Bộ GD&ĐT đang rà soát, tổng hợp lại các vụ việc để xử lý và tiếp tục rút kinh nghiệm về quy trình tổ chức kỳ thi nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan.

Trước đó, tại họp báo Bộ GD&ĐT, cơ quan quản lý giáo dục cũng khẳng định kỳ thi năm 2026 chưa ghi nhận hiện tượng lộ, lọt đề thi, không phát hiện gian lận có tổ chức hay việc sử dụng công nghệ cao làm ảnh hưởng đến an toàn kỳ thi. Trong toàn bộ kỳ thi, có 74 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi và không ghi nhận trường hợp giám thị vi phạm quy chế thi.

Khâu coi thi và trách nhiệm giám thị: Lỗ hổng trong thực thi quy chế thi

Nhìn trên bình diện toàn quốc, các vụ việc tại Quảng Ninh và Khánh Hòa chỉ là những trường hợp cá biệt trong một kỳ thi có quy mô rất lớn.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh tham gia. Trong toàn bộ kỳ thi, có 74 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi.

Trong đó, phần lớn các trường hợp vi phạm liên quan đến việc mang điện thoại di động vào phòng thi, bên cạnh một số trường hợp sử dụng tài liệu. Điện thoại tiếp tục là nguyên nhân vi phạm phổ biến nhất, cho thấy đây vẫn là “điểm yếu” lặp lại qua nhiều kỳ thi.

Để hạn chế gian lận, Bộ GD&ĐT tiếp tục duy trì và siết chặt nhiều giải pháp trong công tác coi thi như: tổ chức tập huấn quy chế thi cho toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ coi thi; yêu cầu giám thị thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, giám sát thí sinh ngay từ khâu vào phòng thi; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các điểm thi; đồng thời phối hợp lực lượng công an bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Tuy nhiên, những vụ việc phát sinh sau kỳ thi như tại Quảng Ninh và Khánh Hòa cho thấy yêu cầu bảo đảm liêm chính thi cử không chỉ dừng lại trong thời gian tổ chức thi mà còn kéo dài sang giai đoạn hậu kiểm và xử lý phản ánh xã hội.

Từ góc độ quản lý, việc các phản ánh được tiếp nhận và xử lý kịp thời cho thấy tính minh bạch ngày càng được đề cao. Tuy nhiên, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu siết chặt hơn nữa trách nhiệm của cán bộ coi thi và các cấp quản lý điểm thi, bởi chỉ một sai sót trong thực thi quy chế không chỉ ảnh hưởng đến thí sinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin xã hội đối với kỳ thi quốc gia quan trọng nhất trong năm.