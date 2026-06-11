Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không?

Đây là môn thi được nhiều thí sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm bởi kết quả không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp mà còn là một trong những căn cứ quan trọng để xét tuyển đại học ở nhiều ngành đào tạo.

Theo lịch thi của Bộ GD&ĐT, 14 giờ 30 phút thí sinh bắt đầu làm bài thi. Thời gian làm bài 90 phút. Đề thi gồm các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Năm 2026 là năm thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mỗi thí sinh thực hiện 4 bài thi gồm 2 môn bắt buộc Ngữ văn và Toán, 2 môn tự chọn trong số các môn Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp.

Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Nội (ảnh: Duy Phạm)

Tại các địa phương, điểm thi bố trí đầy đủ lực lượng cán bộ coi thi, công an, y tế và thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống.

Trước kỳ thi, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Đề thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học, đồng thời duy trì tỷ lệ câu hỏi phân hóa tương tự năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD&ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn.

Kết thúc môn Toán chiều nay, thí sinh sẽ hoàn thành hai môn thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Kết quả thi dự kiến được Bộ GD&ĐT công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7 tới.