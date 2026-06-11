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Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không?

Sự kiện: Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 11/6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước bước vào bài thi môn Toán, môn thi bắt buộc thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đà Nẵng: 1 thí sinh bị đình chỉ thi

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho hay, trong buổi thi môn Ngữ Văn, có 1 TS vi phạm Quy chế thi, bị đình chỉ thi do đem điện thoại di động vào phòng thi.

Có 1 TS bị tai nạn được bố trí phòng thi riêng, có giám thị hỗ trợ theo quy định.

TS này làm bài thi thuận lợi, không có sự cố. Buổi thi đầu tiên, Đà Nẵng có 35.024 (99,51%) dự thi, vắng 174 TS, tính cả TS được miễn thi.

THANH HIỀN

Đắk Lắk: 155 thí sinh vắng môn thi đầu tiên, 1 thí sinh bị đình chỉ

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, trong môn thi Ngữ văn sáng nay có 34.960 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 155 thí sinh vắng mặt, đạt tỷ lệ dự thi 99,56%.

Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên, tại một điểm thi, đã có 1 thí sinh bị đình chỉ thi. Thí sinh này dự thi tại điểm thi Trường THPT Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, thí sinh đến muộn và mang điện thoại vào phòng thi (thiết bị đã được tắt nguồn). Lực lượng an ninh đã tiến hành kiểm tra, xác minh, ghi nhận điện thoại không có tin nhắn hay cuộc gọi. Dù vậy, do vi phạm quy chế thi, thí sinh vẫn bị xử lý đình chỉ theo quy định.

HUỲNH THUỶ

Phát hiện 1 thí sinh vi phạm quy chế ở Gia Lai

Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, trong buổi thi môn Ngữ Văn sáng 11/6, có 116 thí sinh vắng thi.

Ngoài ra, có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi tại điểm thi số 74 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, lúc 9h25 thí sinh này xin phép đi vệ sinh nhưng mang điện thoại bỏ trong túi quần, bị giám thị phát hiện và lập biên bản khi thí sinh chưa kịp sử dụng.

Tiền Lê

Nghệ An, Thái Nguyên, Lâm Đồng

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, buổi thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Toàn tỉnh có 41.629 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn. Trong đó, 91 thí sinh vắng mặt không có lý do.

Thái Nguyên: 140 thí sinh vắng mặt.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Thái Nguyên, tại buổi thi thi môn Ngữ văn, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 22.451; số thí sinh dự thi 22.311, vắng 140 thí sinh. Tại buổi thi không có thí sinh vi phạm quy chế hoặc gặp các vấn đề khác.

Lâm Đồng: 107 thí sinh vắng mặt

Ngày 11/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có 40.632 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, 107 thí sinh vắng mặt, trong đó có 18 em thuộc diện được miễn thi tất cả các môn.

Thu Hiền - Thanh Hiếu- Thái Lâm

Nữ sinh nằm cáng dự thi tốt nghiệp

Sáng 11/6, cùng với hàng nghìn thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Lê Huỳnh Thiên Trang, học sinh lớp 12D01, Trường THPT Hồng Đức (phường Buôn Ma Thuột), dự thi trong hoàn cảnh đặc biệt khi phải nằm trên cáng y tế vì chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Trường THPT Hồng Đức, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/5, Trang cùng bạn đi xe máy điện từ trường về nhà. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Y Ngông và Hoàng Hoa Thám, xe của em bị một xe taxi va chạm từ phía sau.

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 1

Sau tai nạn, em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Các bác sĩ chẩn đoán em bị gãy ngành chậu mu trái, đa chấn thương và phải điều trị dài ngày. Tai nạn xảy ra đúng vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT khiến gia đình và nhà trường không khỏi lo lắng.

Do chấn thương nặng, Trang chưa thể tự ngồi dậy, phải nằm tại chỗ, có người chăm sóc. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, hội đồng thi đã bố trí một phòng thi riêng cùng các điều kiện hỗ trợ đặc biệt. Sáng ngày thi đầu tiên, nữ sinh được đưa vào phòng bằng cáng chuyên dụng.

Trong căn phòng thi riêng, chiếc cáng cứu thương được đặt giữa phòng học. Một chiếc bàn được lắp cố định phía trên để em có thể viết bài trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi.

Chia sẻ với PV, bà Huỳnh Thị Ngọc Ly, mẹ của em Trang, cho biết những ngày qua gia đình vô cùng lo lắng khi con gái gặp tai nạn ngay trước kỳ thi quan trọng. Do đó, gia đình cố gắng đồng hành, chuẩn bị mọi thứ để con làm bài.

HUỲNH THUỶ

Hà Nội

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 2

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 3

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 4

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 5

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 6

Thí sinh đến địa điểm thi trường THPT Kim Liên (Hà Nội) để thi môn thứ 2

Thí sinh đến địa điểm thi trường THPT Kim Liên (Hà Nội) để thi môn thứ 2

Duy Phạm

Bắc Ninh: Công an cõng thí sinh vào phòng thi

Trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Bắc Ninh, nhiều hình ảnh đẹp đã để lại ấn tượng sâu sắc với phụ huynh và thí sinh. Đặc biệt, khoảnh khắc lực lượng công an và đoàn viên thanh niên tận tình hỗ trợ những thí sinh gặp khó khăn trong việc đi lại đã lan tỏa tinh thần nhân văn ngay tại các điểm thi.

Tại điểm thi Trường THPT Ngô Sỹ Liên (phường Bắc Giang), một thí sinh không may bị tai nạn trước ngày thi dẫn đến gãy xương bàn chân, không thể di chuyển. Để em có thể tham gia kỳ thi thuận lợi, lực lượng công an cùng các tình nguyện viên đã trực tiếp dìu, cõng thí sinh lên phòng thi.

Sau khi hoàn thành bài thi, các lực lượng tiếp tục hỗ trợ đưa em ra xe trở về nhà an toàn. Hình ảnh những chiến sĩ công an cẩn thận cõng thí sinh vượt từng bậc cầu thang đã khiến nhiều người có mặt tại điểm thi xúc động. Không chỉ bảo đảm an ninh, trật tự, các lực lượng làm nhiệm vụ còn trở thành điểm tựa tinh thần cho những sĩ tử trong thời khắc quan trọng.

Chiều 11/6, theo nghi nhận của phóng viên, không khí tại điểm thi Trường THPT Ngô Sỹ Liên khá thoải mái. Nhiều thí sinh bước vào môn Toán với tâm thế tự tin sau khi hoàn thành tốt bài thi Ngữ văn buổi sáng.

Em Ngô Quang Anh, học sinh Trường THPT Ngô Sỹ Liên cho biết bài thi Ngữ văn diễn ra thuận lợi, em dự đoán đạt khoảng 7,5 điểm. Đối với môn Toán, môn học thuộc tổ hợp xét tuyển đại học của mình, Quang Anh càng thêm tự tin.

Trong khi đó, em Đoàn Quốc Trung chia sẻ môn Toán là thế mạnh nên rất hào hứng bước vào phòng thi. Nam sinh đặt mục tiêu trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa, đồng thời kỳ vọng đạt kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng này.

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 8

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 9

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 10

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 11

Nguyễn Thắng

14H30: THÍ SINH LÀM BÀI THI TOÁN

Thí sinh chống nạng đi thi

Chiều 11/6, tại điểm thi Trường THPT Đô Lương 1 (xã Đô Lương, Nghệ An), hình ảnh nam sinh Nguyễn Tuấn Tú chống nạng đến dự thi môn Toán khiến nhiều người xúc động.

Nam sinh Nguyễn Tuấn Tú chống nạng đến dự thi

Nam sinh Nguyễn Tuấn Tú chống nạng đến dự thi

Cuối tháng 5 vừa qua, Tú không may gặp tai nạn dẫn đến chấn thương bắp chân, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Để giúp em yên tâm tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng đoàn thanh niên và công an địa phương đã hỗ trợ đưa đón, đồng hành cùng em trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời không chỉ giúp nam sinh vượt qua trở ngại về sức khỏe mà còn tiếp thêm động lực để em hoàn thành kỳ thi quan trọng. Tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (phường Thành Vinh), một trong ba điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh với 1.129 thí sinh của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trung tâm GDNN - GDTX số 1 và Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Nghệ An, thí sinh có mặt từ sớm.

Nhiều em tranh thủ xem lại công thức, trao đổi nhanh với bạn bè về những dạng bài trọng tâm, trong khi một số thí sinh lựa chọn thư giãn để giữ tâm lý thoải mái trước giờ làm bài.

Sau khi hoàn thành môn Ngữ văn vào buổi sáng với tâm trạng khá tự tin, phần lớn thí sinh cho biết đã dành thời gian nghỉ ngơi và ôn tập lại kiến thức môn Toán.

Tại các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, cán bộ coi thi và nhân viên phục vụ kỳ thi cũng có mặt từ sớm để hướng dẫn thí sinh, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Công tác tổ chức được triển khai chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để các sĩ tử bước vào môn thi với tâm thế tự tin, vững vàng.

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 13

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 14

Thu Hiền

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 15

[Clip]: Chia sẻ của thí sinh thi tốt nghiệp phòng riêng

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 16

3 đề thi Văn tại TPHCM bị lỗi

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 17

Hơn 5.000 thí sinh bỏ thi Ngữ văn, 12 em bị đình chỉ

Vĩnh Long: Thí sinh chụp đề thi ‘nhờ’ ChatGPT giải

Chiều 11/6, Sở GD&ĐT Vĩnh Long cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, phần thi môn Văn trên địa bàn tỉnh xảy một trường hợp thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, đã bị đình chỉ thi.

Được biết, thí sinh này dự thi tại điểm thi Trường THPT Tân Quới (xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long). Trong giờ làm bài, thí sinh sử dụng điện thoại chụp đề rồi gửi ChatGPT giải và nhận đáp án.

Trong buổi thi môn Văn, số thí sinh dự thi của Vĩnh Long là 36.089/36.238 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,59%, vắng 149 thí sinh. Có 2 thí sinh bị tai nạn được bố trí thi ở phòng thi dự phòng.

Toàn tỉnh bố trí 91 điểm thi chính thức với 1.626 phòng thi, 91 phòng dự phòng và 22 phòng chờ. Ngoài ra, có 25 điểm thi dự phòng.

Cảnh Kỳ

Quảng Ninh: CSGT đi hơn 20 km lấy thẻ dự thi cho thí sinh

Tại điểm thi Trường THPT Hải Đảo, Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, thí sinh N.M.U (trú thôn Đầm Tròn) cách điểm thi hơn 20 km phát hiện quên mang giấy dự thi tại nhà.

Ngay lập tức, Thiếu tá Trần Tiến, Tổ trưởng Tổ công tác số 14, đội CSGT Đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo dùng xe chuyên dụng để về nhà lấy giấy dự thi cho thí sinh.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, cho biết ngành giáo dục đã tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi này với quan điểm xuyên suốt là không để cho thí sinh nào do điều kiện khó khăn mà ảnh hưởng đến kỳ thi. Theo bà Thúy, để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, tại các cổng trường đã căng những lều, dù bạt để đón thí sinh tránh mưa nắng.

"Nhiều địa phương địa hình chia cách đã có cách làm hay như xã Ba Chẽ đã đưa các cháu tập trung về trường nội trú để tiện chăm sóc, tiết kiệm thời gian đi lại.

Ngoài ra còn các trường ở đảo thì chủ động đưa học sinh vào đất liền hoặc gần địa điểm thi để tiện việc sinh hoạt trong những ngày thi", bà Thúy cho biết.

Báo cáo của Hội đồng thi Sở GDĐT Quảng Ninh, tại môn Ngữ văn, toàn tỉnh có 20.495 thí sinh đến dự thi, tỷ lệ dự thi đạt 99,18%. Có 168 thí sinh vắng thi, trong đó 54 thí sinh không có lý do.

Sáng 11/6, trước thời điểm diễn ra kỳ hi tốt nghiệp THPT khoảng 1 tiếng, em Đinh Anh Đức, học sinh lớp 12A11, Trường THPT Phú Lương (Thái Nguyên) phát hiện mình quên mang theo thẻ Căn cước công dân. Nhận thấy sự lúng túng của thí sinh, lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Phú Lương đã nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình và bố trí phương tiện hỗ trợ em về nhà lấy giấy tờ. Nhà của em Đức ở xóm 5, xã An Khánh (huyện Đại Từ cũ), cách điểm thi khoảng 12km. Trong khi bố mẹ đều đi làm vắng nhà, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã trực tiếp hỗ trợ em lấy CCCD và quay trở lại điểm thi kịp thời gian làm thủ tục, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc dự thi.

Quốc Nam - Thanh Hiếu

Phú Thọ: Công an hỗ trợ hai học sinh đặc biệt đến điểm thi

Sáng 11/6, trước giờ diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công an xã Cẩm Khê (Phú Thọ) dùng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa em Lê Công Sơn từ Trung tâm Y tế Cẩm Khê đến điểm thi trường THPT Cẩm Khê an toàn.

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 18

Trước kỳ thi, em Sơn không may gặp tai nạn giao thông bị gãy xương Mác chân trái, không thể tự đi lại được.

Công an xã Cẩm Khê cũng đưa em Hà Mỹ Hạnh ở khu Đồng Minh, xã Cẩm Khê, học sinh lớp 12A9 trường THPT Phương Xá đến điểm thi.

Em Hạnh bị thoát vị màng não tuỷ cột sống bẩm sinh, tử nhỏ không thể tự đi lại bằng chính đôi chân của mình.

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 19

Dù phải chịu nhiều đau đớn và khó khăn trong cuộc sống, nhưng các em vẫn không ngừng nỗ lực học tập, quyết tâm tham dự kỳ thi với hy vọng chinh phục ước mơ của mình.

Chuyến xe của tuổi trẻ Công an xã Cẩm Khê không chỉ giúp các em thuận lợi hơn trong việc di chuyển mà còn gửi gắm sự sẻ chia, động viên và niềm tin dành cho một nghị lực đáng trân trọng.

Đức Anh

Nghệ An: Chiến sĩ công an bế nữ sinh gãy chân rời điểm thi

Sau khi kết thúc buổi thi Ngữ Văn tại điểm thi Trường THPT 1-5 Nghĩa Đàn (Nghệ An), một hình ảnh đẹp đã để lại nhiều xúc động đối với thí sinh, phụ huynh và lực lượng làm nhiệm vụ.

Nữ sinh Nguyễn Bảo Trâm không may bị gãy chân trước kỳ thi, phải bó bột nên việc di chuyển từ phòng thi xuống khu vực cổng trường gặp nhiều khó khăn.

Phát hiện sự việc, các chiến sĩ thuộc Chi đoàn Công an xã, trong đó Đại uý Đậu Anh Cường và Trung úy Lê Minh Đức đã nhanh chóng hỗ trợ.

Cùng với người thân của thí sinh, các chiến sĩ ân cần bế nữ sinh từ phòng thi ra xe ô tô, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình di chuyển.

Giữa thời tiết nắng nóng, hành động trách nhiệm và đầy tình người của các cán bộ, chiến sĩ đã góp phần động viên, tiếp thêm tinh thần cho nữ sinh và gia đình trong kỳ thi quan trọng.

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 20

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 21

Thu Hiền

16H: KẾT THÚC THI TOÁN

Thí sinh hớn hở rời phòng thi

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 22

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 23

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 24

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 25

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 26

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 27

Thí sinh và phụ huynh đều cười tươi, mừng rỡ sau bài thi môn Toán tại điểm thi THCS Khương Thượng (Hà Nội)

Thí sinh và phụ huynh đều cười tươi, mừng rỡ sau bài thi môn Toán tại điểm thi THCS Khương Thượng (Hà Nội)

Duy Phạm

GỢI Ý GIẢI ĐỀ

Hơn 1,2 triệu sĩ tử thi môn thứ hai: Đề Toán có khó không? - 29

Đề Toán tốt nghiệp, cập nhật giải đề nhanh nhất

Đây là môn thi được nhiều thí sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm bởi kết quả không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp mà còn là một trong những căn cứ quan trọng để xét tuyển đại học ở nhiều ngành đào tạo.

Theo lịch thi của Bộ GD&ĐT, 14 giờ 30 phút thí sinh bắt đầu làm bài thi. Thời gian làm bài 90 phút. Đề thi gồm các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Năm 2026 là năm thứ hai Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mỗi thí sinh thực hiện 4 bài thi gồm 2 môn bắt buộc Ngữ văn và Toán, 2 môn tự chọn trong số các môn Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp.

Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Nội (ảnh: Duy Phạm)

Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Nội (ảnh: Duy Phạm)

Tại các địa phương, điểm thi bố trí đầy đủ lực lượng cán bộ coi thi, công an, y tế và thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống.

Trước kỳ thi, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Đề thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học, đồng thời duy trì tỷ lệ câu hỏi phân hóa tương tự năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD&ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn.

Kết thúc môn Toán chiều nay, thí sinh sẽ hoàn thành hai môn thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Kết quả thi dự kiến được Bộ GD&ĐT công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7 tới.

Kết thúc môn thi đầu tiên, Sĩ tử thở phào đề Văn dễ
Kết thúc môn thi đầu tiên, Sĩ tử thở phào đề Văn dễ

Sau 120 phút làm bài, hơn 1,2 triệu thí sinh kết thúc môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT. Nhiều sĩ tử bước ra khỏi phòng thi hào hứng vì đề hay, dễ thở.

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Theo BÁO TIỀN PHONG ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/06/2026 13:52 PM (GMT+7)
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