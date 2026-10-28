Tình hình du học sinh Việt Nam thế nào giữa bối cảnh biểu tình ở Pháp leo thang?

Hình ảnh trên mạng không phản ánh toàn bộ tình hình

Các cuộc biểu tình ở Pháp bắt đầu nổ ra từ tháng 9 khi nhiều sinh viên xuống đường phản đối các chính sách liên quan đến giáo dục, bao gồm từ cơ sở vật chất xuống cấp đến thâm hụt giáo viên… Tuy nhiên, làn sóng phản ứng lan sang nhóm đối tượng bất mãn về sinh hoạt phí ngày càng gia tăng và kế hoạch chi tiêu của chính phủ. Chính những điều này đã khiến các cuộc bạo loạn trên phạm vi rộng ở Pháp bùng nổ.

Người biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt gia tăng đối diện với cảnh sát ở Paris (Pháp) ngày 17/10/2026. Ảnh: AP Photo/ Emma Da Silva.

Lướt mạng xã hội những ngày gần đây, hẳn bạn từng bắt gặp hình ảnh các hàng quán, cửa hàng bị đập phá và xô xát bạo lực.

Các công nhân che chắn mặt trước của một cửa hàng ở Paris trước một cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt gia tăng. Ảnh chụp ngày 23/10/2026. Ảnh: AP Photo/ Teresa Suarez.

Tuy nhiên, tình hình thực tế không giống nhau ở mọi khu vực. Trong khi một số nơi ghi nhận những diễn biến căng thẳng, cuộc sống tại một số khu vực khác không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sinh viên Pháp bức xúc với các chính sách liên quan đến giáo dục. Ảnh: Anh Thư.

Bạn Lê Cẩm Nhung - du học sinh Việt Nam có nhiều năm sinh sống tại Paris - cho biết: “Ở một số khu vực trung tâm hoặc những địa điểm xảy ra bạo loạn, tình hình khá căng thẳng. Tuy nhiên, mình nghĩ cũng cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan: Tình hình không giống nhau ở tất cả các khu vực. Ngay tại Paris, mức độ ảnh hưởng giữa các quận cũng có sự khác biệt. Vì vậy, dù những hình ảnh trên truyền thông có thể khiến mọi người lo lắng, cuộc sống tại khu vực tập trung các du học sinh về cơ bản vẫn diễn ra bình thường.”

Ảnh: NVCC.

Bạn Nguyễn Anh Thư - hiện đang là sinh viên trao đổi tại trường Sciences Po cũng chia sẻ: “Vị trí của trường mình tuy ở trung tâm gần địa điểm các cuộc biểu tình xảy ra nhưng hầu như không ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập hằng ngày. Trong khoảng hơn 2 tuần vừa qua, trường mình chuyển sang học online, và trường chỉ mới mở cửa và hoạt động học tập, giảng dạy diễn ra bình thường lại vài ngày gần đây. Hơn nữa, biểu tình cũng là một phần của văn hóa Pháp. Người dân biểu tình rất văn minh và tụi mình hầu hết đều biết trước lịch trình biểu tình: Ngày nào, diễn ra ở đâu và với lý do gì chính đáng để nắm bắt và thấu hiểu.”

Ảnh: NVCC.

Những biện pháp sẵn sàng ứng phó, bảo vệ bản thân

Tuy nhiên, trước nhiều diễn biến khó lường như hiện nay, các du học sinh lẫn khách du lịch trong khoảng thời gian này cũng cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ bản thân.

“Điều quan trọng nhất là chủ động cập nhật thông tin và hạn chế đến những khu vực có nguy cơ xảy ra bạo loạn. Thông thường, các cuộc biểu tình lớn sẽ có thông tin về địa điểm và lộ trình dự kiến từ nhiều nguồn tin tức đáng tin cậy để người dân nắm bắt" - Cẩm Nhung chia sẻ lưu ý để đảm bảo an toàn cho bản thân phòng trường hợp diễn biến phức tạp hơn.

Một số thanh niên phá cửa một cửa hàng trong cuộc va chạm giữa người biểu tình với cảnh sát ở Paris vào ngày 18/10/2026. Ảnh: AP Photo/ Emma Da Silva.

Ngoài ra, các du học sinh Việt cũng nên hạn chế di chuyển đến các khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt vào thời điểm tình hình căng thẳng. Nếu không may di chuyển vào những nơi có đám đông quá khích thì nên nhanh chóng ưu tiên rời khỏi đó và tìm nơi an toàn. Đặc biệt, cũng nên chú ý đến tình hình giao thông công cộng và các tuyến tàu điện để chủ động điều chỉnh lịch trình di chuyển nếu cần thiết.