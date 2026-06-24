Đề thi môn Văn vào lớp 10 năm 2026 tỉnh Quảng Ninh: Vừa thi xong nhận "cơn mưa" lời khen, giáo viên góp ý một điều

Đề thi môn Văn vào lớp 10 năm 2026 tỉnh Quảng Ninh

Ngày 23/6, hơn 17.000 thí sinh của Quảng Ninh chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đây là một trong những địa phương tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 muộn nhất cả nước.

Ngay sau khi kết thúc bài thi môn Văn, đề thi môn Văn vào lớp 10 năm 2026 tỉnh Quảng Ninh nhận được quan tâm.

Đề thi môn Văn vào lớp 10 năm 2026 tỉnh Quảng Ninh.

Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 năm học 2026-2027 của tỉnh Quảng Ninh gồm hai phần Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Ngữ liệu đọc hiểu được trích từ truyện ngắn Gọi giấc mơ về của nhà văn Nguyễn Bích Lan, kể về câu chuyện một cậu bé mong được cha tặng chiếc xe đạp nhưng dần thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Từ văn bản này, thí sinh thực hiện các câu hỏi nhận biết, thông hiểu và vận dụng liên quan đến nội dung, chi tiết nghệ thuật, ý nghĩa nhan đề cũng như liên hệ với ước mơ của bản thân.

Ở phần Viết, đề yêu cầu học sinh viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích nhân vật cậu bé trong đoạn trích và viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về sự sẻ chia trong cuộc sống.

Đề thi môn Văn vào lớp 10 năm 2026 tỉnh Quảng Ninh được đánh giá cao

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Lê Thị Thuỳ Vinh, khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, nhận xét đây là một đề thi chất lượng, giàu tính nhân văn và bám sát tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.

Về ngữ liệu (Phần Đọc hiểu), đoạn trích trong "Gọi giấc mơ về" của Nguyễn Bích Lan là một ngữ liệu rất đắt giá. Câu chuyện không chỉ xoay quanh sự thiếu thốn vật chất mà còn chạm đến những góc khuất trong tâm hồn trẻ thơ và bài học về lòng thấu cảm. Văn bản có dung lượng vừa phải, ngôn ngữ giản dị nhưng giàu hình ảnh, cảm xúc tạo "đất" cho học sinh thể hiện khả năng đọc hiểu sâu và cảm thụ văn học.

Về câu hỏi đọc hiểu, câu hỏi 1, 2 là các câu hỏi mang tính nhận diện. Câu 3, 4 đòi hỏi học sinh phải thấu hiểu tâm lý nhân vật và thông điệp tác giả gửi gắm. Đặc biệt, câu 4 yêu cầu học sinh lý giải nhan đề. Đây là dạng câu hỏi tốt để đánh giá khả năng tư duy tổng hợp của thí sinh. Câu 5 là câu hỏi mang tính liên hệ thực tế. Đây là điểm sáng của đề, vì nó không bắt buộc học sinh phải học thuộc lòng mà cần có tư duy độc lập và thế giới quan riêng.

Trong phần Viết Câu 1 yêu cầu phân tích nhân vật ở đoạn cuối, đây là một yêu cầu vừa sức giúp học sinh thể hiện kỹ năng đọc hiểu văn học của mình. Câu 2 với đề tài "Sự sẻ chia trong cuộc sống" có mối liên hệ mật thiết với nội dung văn bản ở phần Đọc hiểu, giúp học sinh duy trì sự kết nối tư tưởng nhất quán trong bài thi.

"Nhìn chung, đề thi có tính giáo dục cao khi khơi gợi lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và lòng hiếu thảo. Đề thi có độ phân hóa tốt, tạo cơ hội cho những thí sinh có khả năng cảm thụ thể hiện.

Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu có thêm một câu hỏi về kỹ năng tiếng Việt, chẳng hạn như xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng thì đề thi sẽ kiểm tra được kiến thức ngữ pháp của học sinh một cách toàn diện hơn", PGS.TS Lê Thị Thuỳ Vinh đánh giá.

Cô Nguyễn Thị Thanh, một giáo viên dạy Văn, cũng đánh giá đề thi Văn vào lớp 10 năm 2026 tỉnh Quảng Ninh để lại nhiều ấn tượng bởi tính nhân văn và sự gần gũi với đời sống. Đề thi không chỉ hướng học sinh đến tình cảm gia đình, sự thấu hiểu và lòng biết ơn mà còn gợi mở suy nghĩ về những ước mơ không chỉ cho riêng mình.

Cô Thanh nhận định đây là dạng đề mở, tạo điều kiện để thí sinh bày tỏ cảm xúc, quan điểm và trải nghiệm của bản thân. Từ những câu chuyện quen thuộc trong gia đình, học sinh có thể mở rộng liên hệ đến các mối quan hệ xã hội, trách nhiệm với cộng đồng và cách ứng xử trong cuộc sống.

"Đề thi không đặt nặng việc kiểm tra kiến thức ghi nhớ mà hướng tới đánh thức cảm xúc, lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và ý thức trách nhiệm của học sinh đối với những người thân yêu. Đây là một đề thi có ý nghĩa giáo dục rõ nét", cô Thanh chia sẻ.

Tuy nhiên, theo nữ giáo viên, với cách ra đề gần gũi và giàu cảm xúc như vậy, nhiều thí sinh có thể làm bài tốt, khiến mặt bằng điểm môn Ngữ văn năm nay có khả năng cao hơn và mức độ cạnh tranh vào lớp 10 cũng sẽ tăng lên.