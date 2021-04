Tuyển sinh lớp 10 chuyên Hà Nội có gì đặc biệt?

Thứ Hai, ngày 05/04/2021 09:00 AM (GMT+7)

Hôm nay (5-4), Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội chính thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng lớp 10, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5-4 đến hết ngày 23-4.

Theo thông báo, trường sẽ dành 10% (trong tổng số 305 chỉ tiêu) tuyển thẳng những học sinh đặc biệt xuất sắc trong học tập ở bậc THCS. Thí sinh phải đoạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương và môn đoạt giải đúng với môn chuyên đăng ký tuyển thẳng. Riêng với lớp chuyên tin học sẽ tuyển thẳng học sinh đoạt giải nhất môn toán cấp tỉnh/TP. Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội phải dự thi môn toán, ngữ văn và bài thi chuyên trong 2 ngày 2 và 3-6.

Năm 2021, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 120 chỉ tiêu vào các hệ chuyên ngữ văn, lịch sử, địa lý và 30 chỉ tiêu vào hệ chất lượng cao. Thí sinh sẽ dự thi 4 bài thi viết gồm: ngữ văn, toán, tiếng Anh và môn chuyên (ngữ văn, lịch sử, địa lý). Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10, môn chuyên nhân hệ số 2 và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân, không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh. Trường nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 5-4 đến hết ngày 23-4.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 540 chỉ tiêu vào lớp 10 các lớp chuyên toán, tin, lý, hóa, sinh và chất lượng cao (mỗi lớp 90 thí sinh). Trường dành tối đa 10% chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp chuyên (khoảng 45 chỉ tiêu) để xét tuyển thẳng thí sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc. Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào 2 trong 5 lớp chuyên gồm: toán, tin, lý, hóa, sinh. Kỳ thi vào trường diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-5. Các thí sinh sẽ dự thi 3 môn: ngữ văn, toán trong 120 phút và môn chuyên trong 150 phút. Đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận đối với môn toán và các môn chuyên, trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với môn ngữ văn.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ năm nay tuyển cả những thí sinh tốt nghiệp THCS ở nước ngoài có nhu cầu về nước học tập. Thí sinh thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tham gia bài thi 3 môn là đánh giá năng lực ngoại ngữ, đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên, cuối cùng là bài thi đánh giá năng lực ngữ văn và khoa học xã hội. Thời gian nhận đăng ký hồ sơ dự thi từ ngày 5 đến 20-5, thí sinh dự thi vào ngày 6-6.

Bên cạnh 4 trường THPT chuyên của các trường ĐH, thí sinh còn có nhiều lựa chọn học tại các trường chuyên của TP.

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 do UBND TP Hà Nội phê duyệt, điều kiện dự tuyển vào lớp 10 chuyên của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây là học sinh, bố hoặc mẹ có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội, xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS và xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của 2 trong 4 trường THPT: chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào cùng 1 môn chuyên của 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường nguyện vọng 1 và trường nguyện vọng 2. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các môn chuyên khác nhau của 2 trường với điều kiện buổi thi của các môn chuyên đó không trùng nhau.

Đề thi môn chuyên được đưa ra dưới hình thức tự luận, gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục hiện hành, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, bảo đảm các cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Riêng môn ngoại ngữ kết hợp tự luận và trắc nghiệm để đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết của học sinh.

Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tuyen-sinh-lop-10-chuyen-ha-noi-co-gi-dac-biet-202104042126...Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tuyen-sinh-lop-10-chuyen-ha-noi-co-gi-dac-biet-20210404212617614.htm