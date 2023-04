Tuyển sinh đầu cấp Hà Nội: Hạn chế trái tuyến, tránh các khoản thu ngoài quy định

Theo hướng dẫn, năm học 2023-2024, Hà Nội tiếp tục phân tuyến tuyển sinh đầu cấp và tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố. Phụ huynh lưu ý các mốc thời gian tuyển sinh trực tuyến đối với lớp 1 từ ngày 1 đến 3/7; lớp 6 từ 7 đến 9/7; mầm non từ 4 đến 6/7 và tuyển sinh trực tiếp từ 13 đến 18/7. Riêng các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi năm học kết thúc. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tổ chức thi 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngư) thời điểm đầu tháng 6 và hiện đã có hướng dẫn thi.

Học sinh đầu cấp Hà Nội tăng mạnh nên vấn đề tuyển sinh đầu cấp luôn nóng ảnh: Quỳnh Anh

Các trường THCS chất lượng cao và các trường có số lượng học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu năm nay tiếp tục tuyển sinh không theo tuyến. Các trường này có thể xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực học sinh các môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ.

Nhiều ý kiến cho rằng, với số lượng học sinh đông, dễ phát sinh nhiều vấn đề, trong đó có chuyện phụ huynh không nắm rõ thông tin, đến nhập học quá hạn gây khó khăn cho các nhà trường.

Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy nói, điểm mới được quan tâm nhiều nhất trong kỳ tuyển sinh đầu cấp năm nay là nội dung xác nhận thông tin cư trú.

Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) Phạm Quốc Toản cho rằng, hằng năm công tác tuyển sinh đầu cấp triển khai chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh. “Để tránh các trường hợp phát sinh, sau khi điều tra dân số trên địa bàn đã có thông tin phụ huynh, học sinh đề nghị các trường liên hệ để nộp hồ sơ đúng quy định. Trường hợp bất khả kháng thông qua Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT để kiểm soát qua hệ thống dữ liệu tuyển sinh”, ông Toản nói.

Cấm khảo sát học sinh, xếp lớp

Đối với tuyển sinh lớp 10, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đầu tuần tới sở sẽ xét giao chỉ tiêu cho từng trường THPT. Năm nay đơn vị giao chỉ tiêu sớm, tránh trường hợp như năm ngoái xét nhiều đợt, nhỏ lẻ. Điểm mới năm nay là Hà Nội cũng sẽ tính toán, yêu cầu các phòng tham mưu tốt về phổ điểm và điểm chuẩn phục vụ tuyển sinh. Năm ngoái có những trường tăng vọt về vị trí từ tốp cuối lên tốp giữa thậm chí tốp đầu.

Đối với tuyển sinh lớp 1, lớp 6, ngoài lưu ý các trường công khai chỉ tiêu tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, ông Cương khẳng định: sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm nội dung thu các khoản không đúng quy định. “Các trường không được khảo sát năng lực học sinh đầu năm để xếp lớp, không thi tuyển lớp 1. Hạn chế học sinh trái tuyến, đảm bảo sĩ số, tránh gây quá tải”, ông Cương nói.

Ông Cương yêu cầu, các trường phối hợp xã, phường, thị trấn điều tra, rà soát danh sách học sinh trong độ tuổi tuyển sinh để có con số chính xác phục vụ phân tuyến tuyển sinh. Trên thực tế, có những vùng giáp ranh “đầu ở phường này chân ở phường khác” cần có sự thống nhất với chính quyền để xử lý linh hoạt, tránh gây khó khăn cho phụ huynh. Một vấn đề trước đó cha mẹ học sinh rất quan tâm là phải đi xác minh thông tin cư trú hiện nay đã được giải quyết. Các trường hướng dẫn cha mẹ học sinh kê khai thông tin học sinh, không cần xác nhận cư trú mà chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân và mã định danh học sinh.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an các cấp sẵn sàng hỗ trợ thông tin học sinh cho các trường tuyển sinh đầu cấp thuận lợi. Hiện nay bất cứ phụ huynh nào cũng có thể lấy mã định danh của con mình thông qua tin nhắn điện thoại, không phải đến CA phường để xếp hàng lấy mã định danh. Công an phường, xã , thị trấn có thể cung cấp cho trường học đầy đủ thông tin học sinh bất cứ lúc nào.

