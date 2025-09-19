Trưởng phòng tổ chức một trường đại học ở TPHCM bị tố đạo văn

Vụ việc ngay lập tức gây xôn xao, khiến Trường ĐH Quốc tế và Trường ĐH Kinh tế TPHCM phải vào cuộc xác minh.

Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM

Theo Trường ĐH Quốc tế, cuối tháng 4/2025, trường nhận công văn từ ĐH Kinh tế TPHCM đề nghị hỗ trợ cung cấp các khóa luận, luận văn liên quan. Sau ba ngày, Trường ĐH Quốc tế đã gửi hồ sơ gồm 2 luận văn thạc sĩ và 1 khóa luận tốt nghiệp năm 2020.

Đến cuối tháng 5, ĐH Kinh tế TPHCM tiếp tục yêu cầu thêm minh chứng về đề tài nghiên cứu khoa học liên quan. Đầu tháng 6/2025, Trường ĐH Quốc tế đã chuyển giao các hồ sơ nghiên cứu, biên bản nghiệm thu, hợp đồng và báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp ĐHQG TPHCM.

Nhà trường nhấn mạnh đã phối hợp đầy đủ với cơ quan có thẩm quyền và đang chờ kết luận chính thức từ cơ sở đào tạo tiến sĩ của bà T.Q.H. Khi có kết quả, Trường ĐH Quốc tế sẽ xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật, Luật Viên chức và Bộ luật Lao động.

Trường ĐH Quốc tế cũng cho biết, trường có quy định chặt chẽ về nghiên cứu khoa học và học thuật, trong đó nguyên tắc liêm chính học thuật là yêu cầu cốt lõi.

Trường cũng đã lập tổ công tác để rà soát, bổ sung, cập nhật quy chế nhằm phòng ngừa và xử lý hiệu quả các trường hợp vi phạm trong tương lai.