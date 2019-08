Trường CĐ An ninh mạng 'chơi trội' tổ chức thi tại nhà Trưởng phòng giáo dục

Thứ Tư, ngày 21/08/2019 10:00 AM (GMT+7)

Trường Cao đẳng An ninh mạng Isapce bị phạt 20 triệu đồng vì tổ chức thi hết học phần cho lớp liên thông đại học tại nhà Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Long An cũng đang xem xét hình thức kỷ luật với trưởng phòng nói trên.

Giáo dục Sự kiện:

Trường Cao đẳng An ninh mạng Isapce (ảnh internet)

Ngày 20/8, ông Phạm Văn Thở, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Long An xác nhận với Tiền Phong về thông tin trên.

Sự việc xảy ra vào ngày 10/8, thanh tra Sở GD&ĐT Long An phối hợp Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Long An, tiến hành kiểm tra và phát hiện trường Cao đẳng An ninh mạng Ispace (trụ sở THPCM) liên kết Đại học Vinh (Nghệ An) tổ chức thi kết thúc học phần cho một lớp trung cấp giáo dục mầm non lên hệ đại học tại nhà riêng của ông Phan Tấn Lợi (ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, Long An).

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính hành vì tổ chức lớp tại địa điểm sai với quy định của Bộ GD&ĐT về liên kết đào tạo trình độ đại học.

Theo ông Thở, trường An ninh mạng Ispace và Đại học Vinh tổ chức thi hết học phần của một lớp liên thông đại học tại nhà ông Phan Tấn Lợi là không đúng quy định về địa điểm đào tạo của Bộ GD&ĐT.

“Sở GD&ĐT quyết định xử phạt trường An ninh mạng Ispace 20 triệu đồng vì tổ chức lớp liên thông đại học không đúng địa điểm", ông Thở nói.

Ông Thở cho biết thêm, về phần ông Phan Tấn Lợi, Sở đang trong quá trình xem xét mức độ sai phạm, động cơ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp.