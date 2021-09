Thí sinh 29,5 điểm vẫn trượt ĐH vì điểm học bạ thấp

Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về 58 thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng trượt nguyện vọng 1 vào các trường công an nhân dân (CAND).

Theo đó, Cục Đào tạo đã tra soát danh sách 58 thí sinh (55 nam, 3 nữ) theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) để kiểm tra cụ thể từng trường hợp và xác định 58 thí sinh đều đăng ký xét tuyển vào các trường CAND ở nguyện vọng 1, điểm các thí sinh đều từ 29,25 trở lên (theo cách tính điểm của Bộ GD-ĐT) và không trúng tuyển vào các trường CAND đã đăng ký.

Theo Cục Đào tạo, qua kiểm tra dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an, 55 thí sinh trên là chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ không đủ điều kiện để xét tuyển ĐH do không bảo đảm tiêu chuẩn về học lực (có môn thuộc tổ hợp xét tuyển dưới 6,5 điểm, kết quả học 3 năm THPT chưa cao). Ví dụ, thí sinh 1300xxxx có điểm thi 3 môn văn (9 điểm), sử (9,75 điểm), địa (9,0 điểm) đạt tổng điểm thi 31,0 điểm (theo cách tính điểm của Bộ GD-ĐT) nhưng lại có sự chênh lệch lớn so với kết quả học tập 3 năm THPT, chỉ đạt 6,7 (lớp 10), 7,0 (lớp 11), 6,9 (lớp 12). Thí sinh này có điểm trung bình tổng kết các môn thuộc tổ hợp xét tuyển lần lượt là môn văn (6,8 điểm), môn sử (6,6 điểm), môn địa (6,67 điểm) và còn rất nhiều thí sinh tương tự.

Về thí sinh nữ, có 3 trường hợp xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND tổ hợp C00 (văn, sử, địa). Năm 2021, Học viện Chính trị CAND được giao 4 chỉ tiêu nữ ở phía Bắc xét tuyển cho 4 tổ hợp (A01, C00, C03, D01), tương ứng với 1 tổ hợp chỉ được tuyển 1 chỉ tiêu nữ. Ở tổ hợp C00, số lượng thí sinh nữ đăng ký là 314 chỉ xét lấy 1 người trúng tuyển (tỉ lệ 1 chọi 314) nên điểm trúng tuyển rất cao.

Cục Đào tạo cho biết kết quả xét tuyển ĐH của các trường CAND là hoàn toàn chính xác, không có tình trạng bỏ lọt thí sinh đạt điểm cao như trên nhưng không trúng tuyển. Cục cũng lý giải thêm điểm xét tuyển vào các trường CAND năm 2021 tăng cao do số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển đông với 23.761 em, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh giảm 900 so với năm 2020. Chỉ tiêu lại được phân nhỏ theo từng khu vực, từng địa bàn, từng đối tượng, trong đó có tổ hợp chỉ tuyển 1 thí sinh đối với nữ và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với mục tiêu chủ yếu là xét tốt nghiệp.

Trong khi đó, 67 thí sinh khác đủ điểm đỗ nhưng vẫn không trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Theo PGS Trần Trung Kiên, Trưởng Phòng Tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, các thí sinh này có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nhưng không đạt điều kiện tham gia xét tuyển nhà trường đã đưa ra đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (điểm trung bình mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển ở 6 học kỳ THPT phải từ 7 trở lên). Hiện trường đã làm việc với Bộ GD-ĐT để điều chỉnh kết quả trúng tuyển cho các em này.

