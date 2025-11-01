Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thầy cô dọn lũ từ tinh mơ chờ đón học trò tới lớp

Sự kiện: Mưa lũ 2025
Nhiều trường học ở Đà Nẵng, Huế... bị lũ tấn công dai dẳng mấy ngày qua đã được dọn dẹp xong, sẵn sàng đón học sinh tới lớp.

Trường Tiểu học Nguyễn Hồng Ánh (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) ngập khoảng 1,5m. Dãy phòng học ở khu thấp bị nước lũ nhấn chìm bàn ghế. Dấu nước còn in đậm trên tường. Ảnh: Thanh Hiền.

Trường Tiểu học Nguyễn Hồng Ánh (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) ngập khoảng 1,5m. Dãy phòng học ở khu thấp bị nước lũ nhấn chìm bàn ghế. Dấu nước còn in đậm trên tường. Ảnh: Thanh Hiền.

Cô Nguyễn Thị Sương, Hiệu trưởng nhà trường cho hay từ 3g sáng 31/10, các giáo viên đã đến trường dọn dẹp, tranh thủ khi bùn còn chưa đóng lớp để đẩy hết ra ngoài. Đến sáng, các dãy phòng cơ bản đã được dọn sạch, mọi người tiếp tục đuổi bùn non trên sân.

Bùn bám lên tường, phải dùng vòi nước gột rửa để bùn trôi và bớt mùi tanh. Theo cô Sương, chưa năm nào lũ ngập nặng như năm nay.

Ngoài thầy cô giáo, trường còn được các chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp rất nhiệt tình. Đây là một trong những trường ngập nặng nhất tại phường Hòa Xuân.

Những căn phòng bị nước ngập một nửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế phơi khô, sẵn sàng đón học trò.

Trường Tiểu học Nguyễn Hồng Ánh được gột rửa sau 3 ngày ngâm lũ, chỉ mong những ngày tiếp theo trời nắng để khô ráo, bàn ghế, tường, sàn không bị ẩm mốc.

Trường mầm non Hòa Châu (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) ở trên khu đất cao nhưng lũ cũng không tha. Từ hôm 28/10, nước bắt đầu dâng trên sân trường rồi tấn công vào các dãy phòng học, phòng bếp...

Cả trường căng mình dọn dẹp từ khi nước rút để trường sớm khô ráo, sạch sẽ. Cô Trần Thị Thế, Hiệu trưởng nhà trường cho hay khi nghe tin dự báo mưa ngập, trường đã chủ động kê gác bàn ghế, dụng cụ học tập, thiết bị lên cao. Vì vậy nên bớt bị thiệt hại.

Vì đặc thù trường mầm non, các cô dọn dẹp rất kỹ càng từ phòng ốc đến bàn ghế, đồ dùng học tập, đồ chơi, sân trường, khu bếp... để đảm bảo môi trường khô ráo, giữ gìn vệ sinh, không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

"Mọi người dọn dẹp từ sớm, ở lại ăn cơm trưa ngay tại trường rồi chiều tiếp tục dọn. Từ mai trường sẵn sàng đón các cháu trở lại", cô Trần Thị Thế, Hiệu trưởng trường mầm non Hòa Châu cho hay.

Sau khi nước lũ xuống dần, nhiều thiết bị của Trường Tiểu học số 2 Quảng Vinh ở xã Đan Điền, TP Huế bị hư hỏng nhiều.

Hai đợt lũ lụt khiến trường mầm non Hoạ Mi 2 Hoạ Mi 2, xã Đan Điền, TP Huế bị nhấn chìm. Ảnh Diệu Huyền

Các cô giáo đang tranh thủ nước rút để dọn dẹp

Các thầy giáo Trường THCS Ngô Thế Lân - xã Quảng Điền đang sửa chữa lại các trang thiết bị sau lũ rút- Ảnh Minh Hà

Các thầy giáo Trường THCS Ngô Thế Lân - xã Quảng Điền đang sửa chữa lại các trang thiết bị sau lũ rút- Ảnh Minh Hà

-01/11/2025 07:09 AM (GMT+7)
