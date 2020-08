Sở GD&ĐT TP. HCM ra thông báo khẩn về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Thứ Ba, ngày 04/08/2020 07:35 AM (GMT+7)

Năm 2020, TP.HCM có gần 75.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT với 115 điểm thi, 3.164 phòng thi.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ra thông báo khẩn về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Thông báo yêu cầu Hiệu trưởng các Trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX rà soát lập danh sách các thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT thuộc diện F0, F1, F2 theo quy định của ngành y tế.

Trưởng phòng GD&ĐT các quận huyện, thủ trường các đơn vị lập danh sách và không cử cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các diện F0, F1, F2 tham gia các khâu của kỳ thi.

Tiếp tục soát, yêu cầu tất cả các thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi phải thực hiện khai báo y tế, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của ngành y tế.

Các thủ trưởng các cơ sở giáo dục sử dụng làm điểm thi, phối hợp với cơ sở y tế địa phương thực hiện tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ điểm thi trước ngày làm việc đầu tiên 2 ngày và sau mỗi ngày làm việc; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 tại điểm thi.

Chuẩn bị đầy đủ các vận dụng cần thiết trong công tác phòng chống dịch như dung dịch sát khuẩn tay, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang... phục vụ cho kỳ thi.

Trong thời gian tổ chức thi, giữ gìn phòng thi, điểm thi sạch sẽ, thông thoáng tối đa nhưng phải đảm bảo yếu tố an toàn, bảo mật cho kỳ thi.

Trưởng phòng GD&ĐT các quận huyện tham mưu cùng UBND các quận huyện xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi tại địa phương.

Trong đó, đặc biệt lưu ý việc phối hợp giữa các ban ngành địa phương, hỗ trợ các điểm thi thực hiện quy định về gián cách, nhất là cuối buổi thi.

Tại Hà Nội, ngày 3/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn đề nghị sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Công văn nêu rõ: UBND TP nhận được Công văn của Bộ GD&ĐT về tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong đó, đề nghị TP tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Chuẩn bị địa điểm và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi đáp ứng yêu cầu; thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi đảm bảo đề thi đủ số lượng với chất lượng tốt nhất, không để xảy ra sai sót; đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật trong các khâu in sao, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng đề thi tại các Điểm thi của Hội đồng thi.

Xây dựng phương án phù hợp để kịp thời khắc phục sự cố bất thường bão, lũ, dịch COVID-19, Bạch Hầu và các dịch bệnh khác để đảm bảo tạo thuận lợi an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi.

