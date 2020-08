63 tỉnh thành đã nhận được đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thứ Bảy, ngày 01/08/2020 08:08 AM (GMT+7)

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, về cơ bản, các công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.

Cũng theo Bộ trưởng, kế hoạch, phương thức tổ chức kỳ thi đặt trong bối cảnh dịch bệnh, ngay từ đầu đã thống nhất từ nhận thức đến cách làm. Nhiều giải pháp được đưa ra nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, cả về chuyên môn và sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác thi.

Cho đến nay, cơ bản việc chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Trong bối cảnh gần đây, dịch COVID-19 bùng phát khiến phát sinh nhiều việc, đặc biệt về tăng cường phòng dịch để không chỉ an toàn về an ninh mà cả an toàn về sức khỏe.

“Chúng ta phải coi trọng sức khỏe của học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên… tham gia làm thi, rộng hơn là coi trọng sức khỏe của cộng đồng. Tuy nhiên, không vì không đủ thông thông tin hoặc vì một số khó khăn mà có những quyết định không được cân nhắc kỹ”, Bộ trưởng Nhạ nói.

Cũng theo tư lệnh Ngành Giáo dục, còn gần 10 ngày nữa kỳ thi sẽ diễn ra, do vậy phải bám sát từng giờ diễn biến của dịch bệnh.

Những tỉnh thành có nguy cơ cao như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… đã chuẩn bị rất chu đáo, quyết tâm cao, chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi.

Riêng một số địa phương có nguy cơ cao như Đà Nẵng, Quảng Nam, cần bình tĩnh, sát sao, bám sát diễn biến dịch để cùng Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế để có sự tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có những giải pháp phù hợp liên quan đến kỳ thi.

“Tôi tin rằng với quyết tâm cao của lãnh đạo các địa phương, Ban chỉ đạo thi các địa phương, với sự đồng lòng của học sinh, phụ huynh và toàn thể nhân dân, chúng ta cố gắng sao để kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối cả về an ninh, công bằng và an toàn sức khỏe”, Bộ trưởng chia sẻ.

Về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cho biết, theo kế hoạch kỳ thi diễn ra từ ngày 8-10/8. Đến ngày 31/7, 63 địa phương đã nhận được đề thi.

Đối với việc chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, mặc dù đã tính đến phương án một tỉnh hay một số tỉnh có dịch phải cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi chặt chẽ đến sát ngày thi để có phương án căn cứ đúng tình hình thực tế, báo cáo Thủ tướng.

Phương án thi phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh, tuân thủ quy định về phòng, chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo cơ hội cho những học sinh có năng lực được vào học những trường ĐH theo nguyện vọng, năng lực của mình.

Chia sẻ về kế hoạch công việc trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh đến việc chỉ đạo tổ chức rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho Kỳ thi; nhất là việc bố trí các Điểm thi; cơ sở vật chất, thiết bị (lưu ý thiết bị công nghệ thông tin, camera, máy quét, Phiếu trả lời trắc nghiệm…). Chú trọng công tác lựa chọn cán bộ tham gia Kỳ thi (nhất là các khâu trọng yếu liên quan đến đề thi/bài thi và coi thi, chấm thi); xây dựng phương án dự phòng ứng phó với các tình huống bất thường trong chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi.

Công tác coi thi sẽ diễn ra trong các ngày từ 8 đến 10/8/2020; chấm thi và công bố kết quả thi ngày 27/8/2020.

Nguồn: http://danviet.vn/63-tinh-thanh-da-nhan-duoc-de-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2020-50202018891848.htm