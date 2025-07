Chấm thi tốt nghiệp: Phải đặt quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, trong bối cảnh sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7, Sở GD&ĐT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và Hội đồng chấm thi tỉnh Bắc Ninh, trên cơ sở tận dụng nguồn lực từ Ban Chỉ đạo thi của hai tỉnh Bắc Giang (cũ) và Bắc Ninh (cũ).

Theo đó, hai ban chấm thi vẫn tiếp tục được tổ chức tại hai địa điểm như trước. Công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức chấm thi được triển khai đúng tiến độ, bám sát kế hoạch của cấp trên. Công tác tập huấn, phổ biến nội dung và quán triệt quy chế chấm thi được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh về công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chấm thi như máy vi tính, máy quét bài thi, máy chủ, máy trạm, máy in, hệ thống mạng LAN cục bộ, văn phòng phẩm, cùng đội ngũ nhân sự tham gia chấm thi. Đồng thời, các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực làm phách và khu vực chấm thi cũng được siết chặt, bao gồm phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các kịch bản xử lý tình huống bất thường.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất tại cả hai Ban chấm thi, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định, đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình chấm thi.

Trong những ngày đầu triển khai chấm thi, nhìn chung, các cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn; độ chênh lệch điểm số giữa hai giám khảo nằm trong giới hạn cho phép và chưa phát sinh trường hợp phải mời giám khảo thứ ba. Công tác chấm thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các thí sinh.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi với Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT đã nhấn mạnh một số yêu cầu quan trọng như: Quá trình chấm thi cần được thực hiện hết sức cẩn trọng, đặc biệt trong việc đảm bảo sự chính xác trong quy trình chấm bài thi của hai chương trình GDPT 2018 và 2006.

Hội đồng chấm thi cấp tỉnh cũng cần chủ động phối hợp, trao đổi kịp thời với Bộ GD&ĐT để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt lưu ý việc tuyệt đối đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trước thời điểm công bố điểm chính thức; công tác nhập điểm phải được thực hiện chính xác, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, nhằm tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và giữ vững sự nghiêm túc, minh bạch của kỳ thi.

Trao đổi tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm và kịp thời của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh trong công tác tổ chức chấm thi. Trong đó, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thi và Hội đồng chấm thi ngay trong ngày 1/7, đảm bảo quá trình tổ chức không có khoảng trống, không bị gián đoạn, vận hành thông suốt, trơn tru.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, công tác chấm thi phải phản ánh đúng thực chất kết quả làm bài của thí sinh, đồng thời cần ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các em. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý một số nội dung quan trọng, đó là tiếp tục thực hiện chấm thi theo đúng kế hoạch đề ra. Quy trình làm phách, chấm thi trắc nghiệm và tự luận phải được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy chế, đúng quy trình; đảm bảo sự thống nhất trong quá trình chấm thi với tinh thần đặt quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu.