Những sự kiện giáo dục nổi bật năm 2019

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe; Liên tiếp các vụ giáo viên đánh học sinh tới tấp…là những sự kiện giáo dục gây chấn động dư luận năm 2019.

Công bố sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới

Tháng 11/2019, Bộ GD-ĐT công bố các bộ/cuốn sách giáo khoa (SGK) đã vượt qua vòng thẩm định để áp dụng giảng dạy từ năm học 2020 - 2021 theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Theo đó, NXB Giáo dục chiếm ưu thế với 24/32 sách giáo khoa được lựa chọn. Cụ thể: Các SGK được phê duyệt.

Tổng số có 49 bản mẫu SGK đối với 9 môn học ở lớp 1, cụ thể như sau: môn Tiếng Việt: 6 bản mẫu; môn Toán: 6 bản mẫu; môn Đạo Đức: 6 bản mẫu; môn Tự nhiên-Xã hội: 5 bản mẫu; môn Giáo dục thể chất: 4 bản mẫu; môn Nghệ thuật (Âm nhạc): 5 bản mẫu; môn Nghệ thuật (Mĩ thuật): 5 bản mẫu; Hoạt động trải nghiệm: 6 bản mẫu; môn Tiếng Anh: 6 bản mẫu.

Không công bố đề thi minh họa thi THPT Quốc gia

Bộ GD-ĐT không công bố đề minh họa các môn trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Lý giải điều này, Bộ GD-ĐT cho biết, do kì thi THPT quốc gia năm nay giữ ổn định nên Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề thi minh họa.

Học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra kết luận điều tra vụ cháu bé L.H.L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo Trường tiểu học Gateway) tử vong trên xe đưa đón tới trường.

Theo kết luận điều tra, 6 giờ ngày 6/8, tài xế Phiến lái ôtô Ford Transit 16 chỗ mang BKS 29B-069.56 đón bà Quy để đi đón 13 học sinh trường Gateway.

Sau khi đủ học sinh lên xe, tài xế Phiến lái ôtô tới trường Gateway.Tới trường, tài xế Phiến dừng ôtô ở cổng phụ và vẫn ngồi ở ghế lái, bà Quy mở cửa cho các cháu xuống. Bà Quy bế để quên bé L. trong ôtô. Tài xế Phiến cũng không kiểm tra lại mà lái ôtô về ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi, dừng đỗ tại đây.

Còn đối với cô Nguyễn Thị Thủy, Chủ nhiệm lớp 1 Tokyo trường Gateway, là người nắm rõ nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm phải làm gì khi học sinh vắng mặt không lý do nhưng không ghi sĩ số, không cập nhật kết quả lên hệ thống, phần mềm của nhà trường.

Tại cơ quan công an, Thủy khai biết rõ học sinh vắng mặt không lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với gia đình dẫn đến không phát hiện ra sự việc bé L. bị bỏ quên trong ôtô.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra kết luận bé L. tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn do sốc nhiệt, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực.

Liên tiếp các vụ giáo viên đánh học sinh tới tấp

Tháng 5/2019, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, trường tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng dùng thước đánh học sinh tới tấp.

Trong suốt quá trình coi thi, cô giáo này chú ý đến D và nhiều lần quát mắng, tát em. Đỉnh điểm, vào lúc nộp bài kiểm tra, nữ giáo viên tát tới tấp nhiều cái vào mặt của D , dùng thước gỗ đánh mạnh 2 cái vào chân trái của D .

Sau khi sự việc xảy ra, UBND quận Hồng Bàng đã ra quyết định đình chỉ công tác giảng dạy 6 tháng và không bố trí đứng chủ nhiệm lớp đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang.

Tháng 11/2019, do nghi ngờ cô giáo lớp 2/11 trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú có bạo lực đối với học sinh, phụ huynh đã bí mật gắn camera trên tường phòng học, trong 4 ngày liên tiếp từ 27 đến 30/8.

Đoạn clip ghi lại cảnh mỗi khi học sinh được gọi lên trả bài sai hoặc không hiểu bài đều bị cô véo tai, kéo tai, vả tay vào đầu học sinh.

Bà Đỗ Thị Sửu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giáo viên và phân công công việc khác trong thời gian chờ kết quả.

Việt Nam có 2 trường đại học ở tốp 1000 trong bảng xếp hạng đại học thế giới

Năm 2019, Việt Nam có 2 trường đại học ở tốp 1000 trong bảng xếp hạng đại học thế giới.

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 801-1000 thế giới; tiếp theo là Đại học Quốc gia TP.HCM trong nhóm 1000+. Như vậy, cùng với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt mức điểm 22,2 - 28,2 của THE.

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có các chỉ số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và hội nhập quốc tế đứng đầu trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có mặt trong Bảng xếp hạng.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu về chỉ số thu nhập từ doanh nghiệp. Trong khi đó Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có chỉ số về trích dẫn khoa học cao nhất.

Thầy giáo bị tố dâm ô hàng loạt học sinh nữ ở Bắc Giang

Ngày 4/3, nhiều phụ huynh học sinh trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang hiện đang có con học lớp 5A tại Trường tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tố thầy giáo chủ nhiệm là Dương Văn M. có những hành vi “sờ nắn, bóp…” vào vùng nhạy cảm của các em học sinh.

Ban Giám hiệu trường Tiểu học Tiên Sơn đã ra quyết định đình chỉ dạy học của thầy M., bố trí giáo viên khác giảng dạy lớp 5A.

Chiều 4/3, Bộ GD-ĐT đã vào cuộc yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các ban ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo.

