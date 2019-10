Những khóa học trực tuyến quái đản nhất mà bạn khó tưởng tượng ra

Thứ Năm, ngày 10/10/2019 01:00 AM (GMT+7)

Có rất nhiều khóa học trực tuyến giúp bạn học được các kỹ năng thực sự hữu ích, từ xây dựng trang web đến học cách viết mật mã. Tuy nhiên cũng có những khóa học kỳ lạ nhất mà bạn chưa từng biết, mặc dù hết sức kỳ quái, nhưng chúng đều hữu ích theo một cách riêng.

Trở thành một game thủ Esports chuyên nghiệp

Esports đã trở thành một ngành công nghiệp bùng nổ được dự đoán sẽ ngày càng phát triển mạnh đồng thời sẽ ngày càng có nhiều trò chơi hấp dẫn trong các giải đấu hàng đầu thế giới. Nếu bạn muốn tìm cách trở thành ngôi sao esports tuyệt vời, bạn có thể trả 10,99 USD (250.000 VND) để tham gia lớp học trở thành game thủ chuyên nghiệp của Udemy.

Tìm hiểu về sức khỏe của não

Bạn muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về bộ não của bạn từ DNA cho đến những cơn đau đầu … Bạn có thể tự khám phá bản thân bằng cách tham gia một khóa học của Biohacking Your Brain's Health, nơi họ sẽ dạy cho bạn chăm sóc và giữ gìn sức khỏe cho não thông qua dinh dưỡng, tập thể dục, thiền và ngủ.

Học triết lý của các siêu anh hùng

Các bộ phim và truyện tranh về siêu anh hùng trở thành xu hướng “hot” hơn bao giờ hết và thậm chí người ta còn mở ra một khóa học về “Sức mạnh và Trách nhiệm” của các siêu anh hùng. Khóa học này được tạo ra bởi SmithsonianX và Phòng giáo dục thường xuyên của Harvard, là nơi bạn có thể nghiên cứu các mâu thuẫn triết học về cuộc đấu tranh của Người Nhện với quyền lực và trách nhiệm lớn lao hoặc nghĩa vụ của Superman để bảo vệ sự thật và công lý.

Tìm hiểu về nghệ thuật chú hề

Trong khóa học trực tuyến của Clown for fun and Profit: Tìm hiểu về nghệ thuật chú hề, bạn sẽ được đắm chìm trong không khí nghệ thuật cổ xưa và lịch sử ra đời của các chú hề. Bạn có thể chọn một bộ tóc giả và trang phục chú hề, tìm ra cá tính riêng cho vai diễn chú hề của bạn và học cách kiếm sống như một chú hề chuyên nghiệp.

Sự thật trong xương của chúng ta

Trong khóa học của Coursera Osteoarchaeology: The Truth in Our Bones, bạn sẽ học cách kiểm tra bộ xương người để tìm hiểu cuộc sống của những người đã chết từ bệnh tật và thương tích cho đến manh mối các trong thói quen của họ.

Thôi miên

Với 12,99 USD (300.000 VND) bạn có thể học cách thôi miên mọi người. Trong lớp trực tuyến này, bạn sẽ học cách thôi miên với những cảm ứng nhanh chóng tức thời và có được một khóa học về những điều cơ bản của liệu pháp thôi miên.

Nhắn tin gì cho một cô gái bạn thích

Nếu bạn không thể tìm ra những từ thích hợp để nhắn tin cho một người đặc biệt, bạn có thể trả 12,99 USD (300.000) và một anh chàng tên là Matt Artisan sẽ cho bạn biết làm thế nào. “Tôi sẽ dạy bạn từng bước nhắn tin với một kế hoạch chi tiết để chỉ cho bạn chính xác cách quyến rũ cô ấy qua tin nhắn văn bản”, đây là lời chào hàng từ trang web trực tuyến của Matt Artisan.

Làm thế nào để ảnh hưởng đến mọi người

Khóa học này được mở bởi Đại học Michigan nhằm dạy cho bạn nghệ thuật xây dựng, phát triển và duy trì một "cơ sở quyền lực" trong nhóm bạn, lớp học, văn phòng của bạn. Bạn cũng sẽ học các chiến thuật ảnh hưởng cho phép bạn trở nên thuyết phục và có tầm quan trọng hơn khi làm việc với cấp trên, đồng nghiệp và thậm chí là cấp dưới.

Giao tiếp với động vật từ xa

Bạn ước có thể nói chuyện với thú cưng của mình. Khóa học này sẽ giúp bạn khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Vâng, khóa học sẽ dạy bạn giao tiếp với thú cưng của mình bằng thần giao cách cảm, bạn có thể học cách "sử dụng trực giác tự nhiên và khả năng ngoại cảm của mình để giao tiếp với bất kỳ loài nào".