Những giấy tờ cần thiết cha mẹ cần lưu ý để nộp hồ sơ cho con vào lớp 1, lớp 6

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời điểm này, các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục cần chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024. Một trong những nội dung quan trọng là phổ biến đến cha mẹ học sinh những giấy tờ cần thiết để chủ động chuẩn bị.

Hồ sơ tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

Hồ sơ tuyển sinh lớp 1 gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 1 (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Hồ sơ tuyển sinh lớp 6 gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6 (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có); giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Như vậy, trong thành phần hồ sơ tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 không còn yêu cầu cha mẹ học sinh cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú như các năm trước.

Năm học 2023-2024, địa bàn tuyển sinh của các trường trường công lập (trừ các trường trung học cơ sở chất lượng cao) vẫn chia theo tuyến tuyển sinh, do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Các trường áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1-7-2023.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các lớp đầu cấp đều tăng mạnh so với năm học 2022-2023. Đáng chú ý, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 tăng khoảng 38.800 em; số học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 tăng khoảng 11.600 em.

