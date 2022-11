Những cô giáo xinh đẹp, tài năng từng gây xôn xao mạng xã hội hiện ra sao?

Giảng viên trường nghề Tiêu Ngọc

Trước khi trở thành giảng viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội, Tiêu Ngọc (tên thật Phạm Thị Hồng Ngọc), sinh năm 1996, từng là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Khi còn trên ghế nhà trường, từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc, cô gái trẻ đạt danh hiệu Hoa khôi Thanh lịch trường Đại học Sư phạm Hà Nội, lọt top 20 nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng năm 2016.

Là giảng viên trường nghề nhưng Tiêu Ngọc cũng rất yêu thích nghệ thuật, mê làm diễn viên. Hiện tại, ngoài thời gian trên bục giảng, cô còn làm người mẫu ảnh. Trước đây, cô từng đóng loạt phim sitcom cùng nhiều MV, clip quảng cáo.

Tiêu Ngọc cho biết, làm giảng viên trẻ có cái khó và cũng có cái hay. Khó khăn bởi ban đầu, học sinh chưa nghe lời, thậm chí cô còn bị các em trêu. Ngọc phải mất thời gian khoảng một tháng để bắt nhịp cùng học sinh, nghiêm khắc cứng rắn trong giờ học nhưng khi ra chơi, cô lại vui vẻ hỏi han trò chuyện với các em, tạo tâm lý thoải mái. "Trước đây cũng là học sinh nên mình biết tâm lý càng gắt gao đôi khi càng phản tác dụng. Thi thoảng cũng treo thưởng cho các em đạt điểm cao như cốc trà sữa hay quyển sổ xinh xinh cho học trò thêm động lực."

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ từ khi đi dạy học đến nay của Tiêu Ngọc là lần đầu dạy tại lớp học gọi là cá biệt nhất khối. Phải nói cứ cô nào dạy cũng kêu ca vì quản lớp rất khó. Ngọc ban đầu cũng vậy, rất mệt vì luôn phải nói to để các em trật tự đến mức rát họng. Buổi đầu Ngọc hơi nhún để tìm hiểu học sinh, đến buổi thứ 2 thì khác, răn đe từng bạn và tạo hiệp ước với các em. Học hết bài và lúc chơi thì chơi hết mình. Trong giờ dạy, phải học nghiêm túc, bản thân Ngọc không đè nặng vấn đề điểm số cho học sinh của mình, nhưng vẫn luôn phải hiểu những điều cơ bản nhất để áp dụng, chính vì thế các em bớt áp lực và có tinh thần thoải mái học hơn rất nhiều. Khi mình hoà nhập được cùng học sinh thì phát hiện ra các em tình cảm và rất ngoan.

Cô giáo tiểu học Phương Anh

Cô giáo Nguyễn Phương Anh hiện đang công tác tại trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Cô giáo Nguyễn Phương Anh đã có 8 năm kinh nghiệm trong nghề "gõ đầu trẻ". Trong đó, cô có hơn 5 năm công tác tại trường Tiểu học Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mới đây cô giáo tiểu học này đã gây "bão" mạng xã hội và được dân mạng ưu ái gọi là "nàng thơ" khi diện áo dài trắng tinh khôi tạo dáng dịu dàng trong vườn hoa tường vi nở rộ. Nhiều người cho rằng, Phương Anh hợp với nghề làm mẫu ảnh nhưng cô lại trót đam mê với công việc dạy học và gần gũi với trẻ nhỏ.

Chia sẻ với về quyết định nghề nghiệp của mình, cô giáo xinh đẹp cho hay: "Với mình nghề nào cũng cao quý và ý nghĩa nhưng có lẽ do mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về giáo dục nên từ nhỏ đã mơ ước lớn lên trở thành cô giáo.

Một phần nữa là mình rất yêu sự hồn nhiên, trong sáng của các bạn nhỏ. Mình luôn tâm đắc và đầy tự hào khi nói về nghề cầm phấn: Có một nghề bụi phấn bám đầy tay/ Người ta bảo là nghề trong sạch nhất/ Có một nghề không trồng cây vào đất/ Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm".

Để học sinh tập trung vào bài giảng, cô Phương Anh thường lên ý tưởng phong phú, đa dạng, kết hợp giữa học và chơi. Mới gắn bó với nghề chưa lâu nhưng nhờ nỗ lực cùng sự tận tâm, cô Phương Anh đạt được nhiều thành tích tốt như: Giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp huyện, Giải Nhất cuộc thi Viết chữ đẹp, Giải Nhì cuộc thi Thiết kế bài giảng E-Learning và là đảng viên trẻ tuổi nhất của trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Cô giáo mầm non Chế Thị Mai Thương

Nhan sắc xinh đẹp của cô gái xứ Nghệ

Cô Mai Thương (sinh năm 1998) hiện công tác tại Trường Mầm non thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngoài công việc giảng dạy tại Trường Mầm non thị trấn Quán Hành, cô giáo Mai Thương còn là một biên đạo múa tài năng bởi từng theo học tại Học viện Múa Việt Nam.

Cô giáo trẻ xinh đẹp Chế Thị Mai Thương

Cô được đồng nghiệp, phụ huynh và các bạn học sinh yêu quý vì không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vô cùng tận tụy, yêu nghề và mến trẻ. Dù công việc giáo viên mầm non khá vất vả so với các cấp khác nhưng cô muốn gắn bó thật lâu vì rất yêu quý trẻ con và mong muốn truyền dạy cho các con những kiến thức thuở mới chập chững đi học, dạy các con những điều hay lẽ phải, nhân văn và tử tế.

Giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân Nguyễn Phương Mai

Những hình ảnh và bảng thành tích của Phương Mai được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút gần 7.000 lượt tương tác và bình luận. Nữ giảng viên bày tỏ niềm vui khi được sinh viên yêu mến, và hơn hết là yêu thích môn học do cô giảng dạy.

Đối với các sinh viên của Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (ĐH KTQD) Hà Nội, giảng viên Nguyễn Phương Mai không còn là cái tên xa lạ. Cô là một giảng viên nhiệt tình, xinh đẹp, không kém phần nghiêm khắc và sở hữu bảng thành tích đáng nể.

Cô từng giành giải Nhì học sinh giỏi (HSG) quốc gia môn tiếng Anh, tốt nghiệp cử nhân Đại học Colorado State University loại ưu (Magna Cumme Laude), từng có mặt trong Dean's list. Nữ giảng viên từng trúng tuyển học thạc sĩ của Đại học Northestern, Boston, USA nhưng sau đó quyết định sang UK để học Thạc sĩ vì muốn khám phá một đất nước, một nền văn hóa mới.

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ, Phương Mai có thời gian cho phòng marketing của tập đoàn BMW, London, UK và sau đó trở về Việt Nam.

Chia sẻ lý do lựa chọn theo đuổi nghề giảng viên, Phương Mai gói gọn trong một chữ "duyên". "Với mình, nghề giảng viên là một chữ duyên. Vì có "duyên" nên cảm thấy rất "hợp".

Chữ "duyên" này bắt đầu 6 năm trước, khi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đăng tuyển giảng viên và bố chính là người đề nghị mình thử sức với công việc này.

Ngoài giờ lên lớp, Phương Mai dành nhiều thời gian đọc sách và tập thiền. Cô cũng sở hữu nhan sắc và phong cách thời trang trẻ trung, thời thượng.

Dù đã có 6 năm công tác tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân ở cương vị là giảng viên, nhưng Phương Mai vẫn nhớ rõ lần đầu tiên đứng lớp. Đó là một trải nghiệm không hề suôn sẻ, khi các bạn sinh viên lúc đó ... không thích môn của cô dạy.

Cùng với việc khi đó Phương Mai chưa có nhiều kinh nghiệm sư phạm, lại là một giảng viên tay ngang, nên có thể nói đó là vấp ngã đầu tiên trong sự nghiệp.

"Mình của hiện tại, là người đã trưởng thành hơn sau khá nhiều lần vấp ngã và mắc sai lầm trong nhiều công việc khác nhau. Lần thất bại đó là "học phí" để mình làm tốt hơn và vững vàng hơn như bây giờ.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhung-co-giao-xinh-dep-tai-nang-tung-gay-xon-xao-mang-xa-hoi-h...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhung-co-giao-xinh-dep-tai-nang-tung-gay-xon-xao-mang-xa-hoi-hien-ra-sao-172221120071419671.htm