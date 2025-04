Nguyên nhân ban đầu vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP Thủ Đức

Như PLO đã đưa tin, ngày 12-4, Công an phường Tam Bình phối hợp lực lượng tổ địa bàn TP Thủ Đức, Công an TP.HCM, đã mời làm việc nhóm khoảng 10 học sinh đánh hội đồng bạn học gây chấn thương vùng đầu. Theo đó, ngày 11-4, sau giờ tan học, nhóm nam, nữ học sinh của trường THCS trên địa bàn phường Tam Phú, TP Thủ Đức, đưa một nữ sinh đến bãi đất trống ở phường Tam Bình. Tại đây, nhóm nữ sinh liên tục dùng tay, chân, cầm nón bảo hiểm, đánh, đập liên tục vào đầu một bé gái mặc đồ học sinh. Đáng nói, nhóm này vừa đánh vừa chửi thề, thậm chí đòi lấy lưỡi lam để tác động vào bạn học. Lúc này, xung quanh nhiều học sinh nam, nữ khác còn cổ vũ, không can ngăn.