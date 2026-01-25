Ngành nghề ‘hot’ có mức lương lên tới 70 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo lương 2025 của nền tảng công nghệ tuyển dụng JobOKO, dựa trên phân tích hơn 580.000 tin tuyển dụng trong 10 tháng đầu năm 2025, nhóm ngành dẫn đầu về lương có xu hướng giống năm 2024, gồm: Y tế - Dược, IT - Phần mềm, Cơ điện tử, Kinh doanh - Bán hàng, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Marketing - Truyền thông…

Trong đó, lĩnh vực Y tế - Dược và IT - Phần mềm là hai nhóm ngành có mức lương trung vị cao nhất thị trường hiện nay.

Mức lương trung vị cao theo ngành nghề và cấp bậc.

Cụ thể, ở nhóm quản lý hoặc trưởng phòng, ngành Y tế - Dược ghi nhận mức lương trung vị cao nhất, khoảng 70 triệu đồng/tháng, trong khi IT - Phần mềm cao nhất là hơn 68,4 triệu đồng/tháng.

Ở nhóm lao động có 1-3 năm kinh nghiệm, IT - Phần mềm là ngành dẫn đầu với lương trung vị khoảng 25 triệu đồng/tháng. Xếp sau đó là khối Kinh doanh - Bán hàng với khoảng 20 triệu đồng/tháng; Y tế - Dược và Marketing - Truyền thông cùng đạt mức 18 triệu đồng/tháng.

Với nhóm trên 3 năm kinh nghiệm, ngành IT - Phần mềm tiếp tục dẫn đầu với 35 triệu đồng/tháng, trong khi các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Kinh doanh - Bán hàng, Y tế - Dược cùng có mức lương trung vị khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Có tiếng Trung giúp ứng viên tăng thu nhập hàng chục triệu đồng

Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận xu hướng tăng mạnh ở các công việc yêu cầu ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung. Việc sở hữu ngoại ngữ này không chỉ giúp ứng viên cải thiện mức thu nhập mà còn mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Cụ thể trong năm vừa qua, thị trường ghi nhận số việc làm yêu cầu tiếng Trung tăng gần 50% so với năm 2024 và tăng gần 95% so với năm 2023. Trong khi đó, các ngoại ngữ khác như tiếng Nhật hay tiếng Hàn chỉ đạt mức tăng trưởng quanh ngưỡng 20%.

Mức lương của ứng viên yêu cầu tiếng Trung và không yêu cầu ngoại ngữ 2025.

Không chỉ dẫn đầu về số lượng việc làm, mức lương của các vị trí yêu cầu tiếng Trung cũng cao hơn rõ rệt so với mặt bằng chung.

Ở hầu hết các nhóm ngành sản xuất, kỹ thuật và kinh doanh, mức lương của ứng viên biết tiếng Trung cao hơn 10-40% so với các vị trí tương đương không yêu cầu ngoại ngữ.

Chẳng hạn, ứng viên dưới 1 năm kinh nghiệm, không yêu cầu ngoại ngữ có thể nhận mức lương 8-12 triệu đồng, trong khi đó nếu yêu cầu tiếng Trung, mức lương có thể lên 12-18 triệu đồng. Với ứng viên 1-3 năm kinh nghiệm, không yêu cầu ngoại ngữ có thể nhận mức lương 12–20 triệu đồng, trong khi nếu yêu cầu tiếng Trung, mức lương có thể lên 20-42 triệu đồng.

Theo JobOKO, thực tế thị trường cho thấy nhiều ứng viên có tiếng Trung được trả lương tương đương cấp Senior dù kinh nghiệm chỉ ở mức Junior - một hiện tượng ít phổ biến ở các vị trí không yêu cầu ngoại ngữ.

Các doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn để giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến giao tiếp và vận hành, đặc biệt trong bối cảnh mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp diễn ít nhất trong 3 năm tới.

Thị trường việc làm năm 2026 sẽ biến động ra sao?

Từ những biến động về lương và nhu cầu nhân lực trong năm 2025, JobOKO cũng đưa ra dự báo: Thị trường việc làm năm 2026 sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn sau chu kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ của doanh nghiệp.

Những vị trí “hot” sẽ tập trung chủ yếu vào các ngành liên quan công nghệ và vận hành. Ngoài ra, các vị trí liên quan đến AI như AI Engineer, Data Engineer hay kỹ sư bán dẫn, vi mạch cũng sẽ trở nên phổ biến. Do đó, hầu hết những nhân sự thành thạo công nghệ, có khả năng sử dụng AI sẽ được nhà tuyển dụng săn đón.

Ở khối vận hành, nhu cầu cao cho các vị trí sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng dự kiến duy trì, tiếp nối mức tăng trưởng mạnh từng ghi nhận trong năm 2024. Riêng nhóm kinh doanh sẽ tiếp tục cạnh tranh gay gắt khi doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng thị phần và gia tăng đội ngũ bán hàng.

Bên cạnh đó, các nhóm ngành hot như Kinh doanh - Bán hàng, IT - Phần mềm và Marketing - Truyền thông vẫn giữ vai trò dẫn dắt thị trường, duy trì nhu cầu tuyển dụng cao.

Đặc biệt, nhóm ứng viên có 1-5 năm kinh nghiệm, vốn là lực lượng mà doanh nghiệp ưu tiên tuyển vì có khả năng tạo giá trị ngay, không tốn nhiều chi phí đào tạo, cũng sẽ là nhóm ứng viên được ưa chuộng trong năm 2026.