Mang gì vào phòng thi THPT quốc gia để tránh "chết oan"?

Nếu quên giấy tờ thì báo ngay cho cán bộ coi thi để được hướng dẫn làm cam kết tại Hội đồng thi, tránh trường hợp hốt hoảng chạy về nhà lấy giấy tờ trễ giờ thi

- Chuẩn bị các 2 cây viết cùng màu, đầy mực (không dùng mực màu sáng, hoặc có kim tuyến lấp lánh). Dùng bút bi, tránh dùng bút máy, không dùng bút xoá. Chuẩn bị cả thước kẻ, ê-ke, compa, viết chì, gôm...

- Máy tính mang vào phòng thi phải nằm trong danh mục các máy tính được mang vào phòng thi. Theo đó, trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, các loại máy tính bỏ túi thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) được mang vào phòng thi gồm: Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX; VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus,Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES plus function, VN 570 RS, VN 570 ES và VN-570ES Plus, Cantel NT CAVIET NT-570ES Plus II, Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM, Canon F-788G, F-789GA và các máy tính tương đương.

- Nên mang theo đồng hồ đeo tay.

- Xem kỹ trong ngăn bàn, chung quanh chỗ ngồi của mình xem có tài liệu không, tuyệt đối không mang theo tài liệu.

- Với các bài thi trắc nghiệm phải điền đầy đủ thông tin cần thiết vào phiếu trả lời trắc nghiệm, đặc biệt là phải kiểm tra mã đề của các môn trắc nghiệm trong bài thi tự chọn của mình phải cùng mã đề.

- Chú ý các lời dặn của Hội đồng thi.

Thí sinh thi năng khiếu vào Trường ĐH Kiến trúc TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều

- Tuyệt đối không để ở chỗ ngồi thi điện thoại di động, các loại thiết bị ghi âm và ghi hình truyền được thông tin, tài liệu ôn thi vì nếu bị phát hiện dù chưa sử dụng (kể cả khi đã tắt nguồn) thì thí sinh cũng bị đình chỉ thi.

Năm 2015, số lượng thí sinh vi phạm quy chế thi là 700 trường hợp, "chết oan" nhiều nhất vẫn là mang điện thoại vào phòng thi.

Năm 2016 có 328 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó lỗi chủ yếu vẫn là mang điện thoại vào phòng thi.

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 có 72 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi (phần lớn do mang theo điện thoại di động hoặc tài liệu). Điều này được giải thích là nhờ việc đổi sang thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan ở hầu hết các bài thi, trừ môn ngữ văn, mỗi thí sinh trong cùng một phòng có một mã đề riêng nên khó có thể trao đổi hay có hành vi gian lận. Tuy nhiên, số lượng thí sinh vi phạm chủ yếu là mang điện thoại vào phòng thi.

Nhiều trường hợp vi phạm quy chế thi do mang điện thoại được ghi nhận như thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và quên tắt nguồn, đến gần hết giờ thi do cha mẹ sốt ruột nên gọi điện thoại và điện thoại đổ chuông bị giám thị phát hiện. Có trường hợp điện thoại mang theo đã tắt nguồn nhưng do đặt chuông báo thức nên điện thoại kêu và bị đình chỉ. Do đó, thí sinh cần hết sức lưu ý để tránh bị đình chỉ vì vi phạm lỗi này.