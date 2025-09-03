Khi con bạn tức giận, căng thẳng, hãy nói câu này mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay lập tức

Đôi khi mọi người không thể không tức giận về một số điều nào đó. Đây là một cảm xúc rất phức tạp. Nếu không được xử lý đúng cách, nó có thể gây tổn hại đến các mối quan hệ giữa các cá nhân và thậm chí gây ra xung đột.

Cha mẹ thường thấy khó khăn khi phải đối phó với cơn tức giận của con cái. Bây giờ, các chuyên gia chia sẻ những giải pháp hiệu quả. Chỉ cần nói vài lời với con khi chúng tức giận sẽ giúp chúng bình tĩnh lại ngay lập tức, bất kể chúng ở độ tuổi nào.

Cha mẹ thường thấy khó khăn khi phải đối phó với cơn tức giận của con cái. Ảnh minh hoạ

Nhà tâm lý học và tác giả người Mỹ Jeffrey Bernstein cho biết, cho dù đó là một đứa trẻ mới biết đi ném đồ chơi, một học sinh tiểu học dậm chân, một thiếu niên trừng mắt hay một đứa con trưởng thành đổ lỗi cho bạn về một sai lầm trong quá khứ, cách bạn phản ứng trong những khoảnh khắc căng thẳng này có thể khiến xung đột trở nên tồi tệ hơn hoặc bình tĩnh hơn.

Ông cho biết, theo kinh nghiệm huấn luyện cha mẹ của mình, có một câu nói đơn giản có tác dụng kỳ diệu trong việc xoa dịu những đứa trẻ đang tức giận ở mọi lứa tuổi. Câu này có nghĩa là: "Bố/mẹ thấy con đang buồn lúc này. Bố/mẹ ở đây vì con".

Câu nói này có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh tâm lý sâu sắc. Nó thực hiện 3 mục đích cùng một lúc - (1) Nó xác nhận cảm xúc của trẻ. (2) Hãy trấn an con rằng nó không đơn độc. (3) Tạo không gian để trẻ bình tĩnh lại mà không cảm thấy bị phán xét.

Một người cha đang an ủi đứa con của mình. (Ảnh: Shutterstock)

Tại sao câu nói "Bố/mẹ thấy con đang buồn lúc này. Bố/mẹ ở đây vì con" lại có hiệu quả?

Bernstein cho biết câu nói này có hiệu quả vì một số lý do:

Xác nhận cảm xúc của trẻ

Bernstein viết trong cuốn sách "10 ngày để có một đứa trẻ ít bướng bỉnh hơn", cho dù con bạn 5 hay 25 tuổi, khi tức giận, chúng thường cảm thấy bị hiểu lầm, bị phớt lờ hoặc bất lực.

Khi bạn nói rằng "Mẹ thấy con đang buồn" sẽ cho con thấy rằng cảm xúc của con rất quan trọng. Khi trẻ em (và người lớn) cảm thấy không được lắng nghe, cảm xúc của họ có xu hướng leo thang. Việc xác nhận cảm xúc của họ có thể ngăn chặn điều này xảy ra.

Khi tức giận, trẻ thường cảm thấy bị hiểu lầm, bị phớt lờ hoặc bất lực. Ảnh minh hoạ

Mang lại sự thoải mái hơn là phản kháng

Bernstein khuyên mọi người không nên sửa lỗi trẻ em bằng những câu như "Bình tĩnh nào!" hoặc "Đừng phản ứng thái quá nữa!" mà lhãy nói những câu có thể giúp con tin tưởng rằng bạn luôn ở bên con. Sự tức giận thường che giấu cảm xúc sợ hãi, buồn bã hoặc thất vọng tiềm ẩn.

Mời gọi sự quan tâm hơn là sự kiểm soát

Mọi người thường chống lại sự kiểm soát, đặc biệt là khi họ bị tức giận. Việc bảo con bạn phải làm gì trong những lúc tức giận nhất có thể khiến chúng giữ vững quan điểm của mình. Bạn có thể biến cuộc đấu tranh giành quyền lực thành cơ hội để quan tâm chỉ bằng cách xuất hiện và thể hiện sự ủng hộ.

Bernstein liệt kê một số trường hợp thành công khi sử dụng cụm từ này để giải quyết cơn tức giận của trẻ em. Trong một trường hợp, Sienna, 15 tuổi, đã xông vào phòng, ném ba lô xuống và nói: "Con không thể chịu nổi cô giáo của mình!". Cha cô bé không trả lời bằng câu "Coi chừng thái độ của con", mà thay vào đó nói "Ta thấy con đang buồn. Ta ủng hộ con". Sienna đỏ mắt nhưng cơn giận của cô bé không hề gia tăng. Sau đó, cô bé đã công khai nói về cảm giác bị đối xử bất công.

Mọi người thường chống lại sự kiểm soát, đặc biệt là khi họ bị tức giận. Ảnh minh hoạ

Mẹo sử dụng câu nói này một cách hiệu quả

Bernstein cho biết có một số mẹo bạn nên ghi nhớ khi sử dụng cụm từ này:

● Giữ bình tĩnh – giọng điệu của bạn rất quan trọng. Hãy nói điều đó bằng sự ấm áp, chứ không phải sự buồn bã.

● Sử dụng ngôn ngữ cơ thể nhẹ nhàng — cúi xuống khi nói chuyện với trẻ nhỏ và để lại chỗ cho trẻ vị thành niên hoặc người lớn có thể xoay xở nếu cần thiết.

● Hãy cho con thời gian – Trẻ có thể không trả lời bạn ngay lập tức, nhưng trẻ sẽ lắng nghe.

● Theo dõi khi con đã sẵn sàng – giúp con xử lý cảm xúc và tìm giải pháp khi trẻ đã bình tĩnh lại.

Giúp con xử lý cảm xúc và tìm giải pháp khi đã bình tĩnh lại. Ảnh minh hoạ

Bernstein kết luận rằng cụm từ này sẽ không thể loại bỏ mọi cơn giận dữ hay sự suy sụp, nhưng nó đặt nền tảng cho sự tin tưởng, điều hòa cảm xúc và sự quan tâm. Theo thời gian, dù con bạn bao nhiêu tuổi, chúng sẽ biết rằng bạn là nơi trú ẩn an toàn ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất của mình.