Kết thúc tuyển sinh đợt 1: Nhiều trường đạt trên 90%

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 07:30 AM (GMT+7)

Điểm chuẩn đại học năm 2018 Sự kiện:

Hôm qua, 12/8, ngày cuối cùng các trường nhận phiếu báo điểm xác nhận nhập học của thí sinh.

Theo báo cáo của nhiều trường, tỷ lệ thí sinh đến nhập học đạt tỷ lệ khá cao so với danh sách trúng tuyển. Cụ thể, PGS Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết số thí sinh đến xác nhận nhập học của trường đạt 95,11% so với danh sách thí sinh trúng tuyển. Do hôm qua là ngày nghỉ, nên ông Trần Văn Tớp cho biết hôm nay (13/8) chắc chắn sẽ có một số thí sinh xác nhận nhập học qua đường bưu điện mới được chuyển đến trường. Tuy nhiên, ông Tớp nhận định tỷ lệ này không nhiều, chỉ khoảng trên dưới 1%. Do đó, tỷ lệ thí sinh xác nhận nhập học của trường khoảng trên 96%. Trước đó, trường dự đoán khoảng 98% thí sinh đến xác nhận nhập học. Như vậy, con số thực thấp hơn một chút so với dự tính ban đầu.

Còn tại trường ĐH Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Thanh Chương, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết có ngành số thí sinh đến xác nhận nhập học đạt trên 90%, có ngành đạt trên 80%. Tổng thể lại, theo ông Chương, tỷ lệ thí sinh đến xác nhận nhập học cao hơn năm 2017. Tương tự, GS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi cũng cho hay, số thí sinh đến xác nhận nhập học tại trường đạt 90% so với danh sách thí sinh trúng tuyển. Năm nay, tỷ lệ đến nhập học của ĐH Thủy lợi cũng cao hơn năm trước.

Tại khu vực phía Nam, PGS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM cho hay đến 17.00 chiều qua, trường có 5580/5495 thí sinh đến nhập học so với chỉ tiêu. Như vậy, tỷ lệ nhập học so với chỉ tiêu đạt 101.56%, nhưng so với số thí sinh trúng tuyển chỉ đạt 90.79%. Trong đó, có 44/64 (68.75%) ngành có tỷ lệ nhập học trên 90%. Ngành có tỷ lệ nhập học cao như công nghệ kỹ thuật Máy tính chất lượng cao tiếng Việt, CNTT chất lượng cao tiếng Việt, Kiến trúc... với tỷ lệ đạt 95%; Ngành Logistics, công nghệ kỹ thuật Hóa học,.... đạt 96%; Ngành ô tô chất lượng cao tiếng Anh đạt 98%.

Một số ngành có tỷ lệ nhập học thấp như: ngành kỹ thuật công nghiệp đạt 67%; ngành môi trường chất lượng cao tiếng Việt, ngành xây dựng chất lượng cao tiếng Anh cùng đạt 72%; ngành kế toán chất lượng cao đạt 79%.

Hôm nay, các trường sẽ chốt danh sách thí sinh đến xác nhận nhập học và công bố xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.